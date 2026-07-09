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Nothing je predstavio Phone 4b, novi model namenjen korisnicima koji žele moderno Android iskustvo bez plaćanja cene premijum telefona. Umesto da se takmiči isključivo specifikacijama, kompanija pokušava da u pristupačnijem segmentu ponudi funkcije koje su donedavno bile rezervisane za znatno skuplje uređaje. Upravo zbog toga Phone 4b predstavlja jedan od najambicioznijih Nothing telefona do sada.

Među najvećim novinama nalaze se Snapdragon procesor, unapređeni Glyph Interface i najveća baterija koju je Nothing do sada ugradio u svoj telefon. Kompanija pritom nastavlja da se oslanja na prepoznatljiv dizajn i AI funkcije kao glavne adute u borbi sa konkurencijom. Cilj je da korisnici dobiju osećaj korišćenja telefona više klase po znatno nižoj ceni.

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Prepoznatljiv dizajn ostaje zaštitni znak

Nothing Phone 4b zadržava providne elemente kućišta po kojima je brend postao prepoznatljiv. Kompanija je spojila Glyph Bar sa dizajnom modela Phone 4a Pro, opisujući ovo kao svoje najčistije dizajnersko rešenje do sada. Time Nothing nastavlja da gradi vizuelni identitet koji ga jasno izdvaja od većine Android konkurencije.

Telefon dolazi sa IP64 zaštitom od prašine i vode, dok je konstrukcija projektovana da izdrži do 600N sile savijanja. Biće dostupan u crnoj, beloj i plavoj boji, pa korisnici imaju više izbora bez odustajanja od prepoznatljivog izgleda uređaja. Dodatna otpornost trebalo bi da produži vek trajanja telefona u svakodnevnoj upotrebi.

Foto: Nothing

Snapdragon - više snage i AI mogućnosti

U unutrašnjosti uređaja nalazi se Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 čip izrađen u 4-nanometarskom procesu. Nothing navodi da telefon ostvaruje više od milion poena na AnTuTu testu i da se po performansama približava prethodnom Phone 4a modelu. Novi čip trebalo bi da obezbedi bolje performanse uz nižu potrošnju energije.

Pored sirove snage, procesor je prilagođen i izvršavanju AI zadataka direktno na telefonu. To uključuje funkcije poput prepoznavanja glasa, obrade fotografija i drugih zadataka koji mogu da rade bez stalnog oslanjanja na cloud servise. Takav pristup donosi brži odziv i veću privatnost korisničkih podataka.

1/10 Vidi galeriju Novi Nothing telefon stiže sa najvećom baterijom kompanije i veći fokus na performanse i softver Foto: printscreen YT

Najveća baterija do sada i fokus na fotografiju

Jedno od najvećih unapređenja nalazi se kod baterije. Phone 4b koristi bateriju kapaciteta 5.200 mAh (6000 mAh - Indija), što Nothing opisuje kao najveću koju je do sada ugradio u neki svoj telefon. Podržano je brzo punjenje od 33W, a proizvođač navodi da baterija može da se napuni do 50 odsto za manje od pola sata. Veći kapacitet trebalo bi da omogući duže korišćenje između dva punjenja.

Veliki fokus stavljen je i na kamere. Telefon ima glavnu kameru od 50 megapiksela sa optičkom stabilizacijom slike, kao i ultraširoki senzor sa uglom snimanja od 119 stepeni. Nothing koristi TrueLens Engine 4 i Ultra XDR obradu koja kombinuje 13 RAW fotografija kako bi poboljšala dinamički opseg i reprodukciju boja. Kompanija na taj način pokušava da kvalitet fotografija približi znatno skupljim modelima.

Softver želi da napravi najveću razliku

Phone 4b koristi 6,77-inčni Super AMOLED ekran sa adaptivnim osvežavanjem od 120 Hz, podrškom za HDR10+, osvetljenošću do 2.000 nita i odzivom dodira od 1.000 Hz. Takve karakteristike obećavaju prijatnije iskustvo tokom igranja igara, gledanja video sadržaja i svakodnevnog korišćenja. Ekran je jedan od segmenata u kojem Nothing želi da ostavi utisak telefona više klase.

Telefon pokreće Nothing OS 4.1 zasnovan na Androidu 16, uz podršku za ChatGPT, Google Gemini, Circle to Search i kompanijine AI alate poput Essential Space i Essential Search. Nothing obećava tri godine velikih Android ažuriranja i šest godina bezbednosnih zakrpa, što predstavlja važan argument za korisnike koji planiraju da telefon koriste duže vreme. Dugoročna softverska podrška postaje sve važniji faktor pri izboru novog uređaja.

Foto: printscreen YT

Cena pokazuje kome je namenjen

Pored standardnog modela, kompanija je predstavila i posebno izdanje Royal Challengers Bengaluru (RCB) Edition povodom druge IPL titule ovog kriket kluba. Ova verzija dolazi u crvenoj boji sa posebnim detaljima i kolekcionarskim pakovanjem, dok će u početku biti dostupna u ograničenim količinama. Time Nothing nastavlja praksu predstavljanja specijalnih izdanja za ljubitelje brenda.

Početna cena Phone 4b modela iznosi 299 funti, odnosno 329 evra za verziju sa 8 GB RAM-a i 128 GB interne memorije. Upravo ta cena pokazuje da Nothing želi da se pozicionira između klasičnih budžetskih i premijum telefona, nudeći što više funkcija koje su do sada bile rezervisane za skuplje uređaje.

Foto: Shutterstock

Najveći izazov biće jaka konkurencija

Nothing Phone 4b ulazi u jedan od najkonkurentnijih segmenata tržišta, gde se već nalaze brojni modeli poznatih proizvođača. U cenovnom rangu oko 300 evra uređaj će se takmičiti sa telefonima poput SamsungGalaxyA serije, Google Pixel A modela i Redmi Note uređaja, koji već godinama imaju snažno uporište među kupcima. Zbog toga će Nothing morati da ponudi više od dobrih specifikacija kako bi privukao nove korisnike.

Kompanija upravo na tome i gradi svoju strategiju. Pored hardvera, veliki fokus stavljen je na prepoznatljiv dizajn, Glyph Interface i AI funkcije koje bi trebalo da izdvoje Phone 4b od konkurencije. Ostaje da se vidi da li će to biti dovoljno da ubedi kupce da izaberu Nothing umesto etabliranih brendova.