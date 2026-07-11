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Ovog puta, fokus nije na skupim i komplikovanim pametnim telefonima, već na takozvanim "glupim" telefonima koji su dobili moderno, tehnološko pojačanje. Kompanija je predstavila četiri osvežena modela sa 4G povezivanjem, čime jasno cilja na sve veći globalni trend digitalnog detoksa među mlađom populacijom.

Ono što ovu seriju lansiranja čini revolucionarnom jeste uspešan pokušaj HMD-a da premosti jaz između nostalgije i moderne tehnologije. Iako ovi telefoni zadržavaju prepoznatljiv retro izgled s početka dvehiljaditih godina, ispod haube se kriju funkcije koje niko nije očekivao u ovoj klasi uređaja. Najveće iznenađenje je svakako integracija cloud servisa i cloud veštačke inteligencije, što ovim jeftinim uređajima daje mogućnosti koje su do juče bile rezervisane isključivo za skupe smartfone.

Nokia 215, 225 i 235: Nova era legendarne serije

Okosnicu ove nove ponude čine tri modela koja direktno vuku korene iz zlatnog doba finskog giganta: Nokia 215 4G, Nokia 225 4G i Nokia 235 4G. Sva tri uređaja dele sličnu hardversku osnovu, ali su pažljivo diferencirana kako bi zadovoljila različite potrebe i džepove korisnika. HMD je uspeo da zadrži prepoznatljivu robusnost i dugotrajnost baterije, dok je dizajn prilagođen modernim estetskim standardima sa živopisnim bojama i oštrim linijama.

Glavne razlike između ova tri modela ogledaju se u veličini ekrana i fotografskim sposobnostima. Nokia 215 4G dolazi kao najpristupačniji model i, zanimljivo, uopšte ne poseduje kameru, što ga čini idealnim za specifična radna okruženja gde je snimanje zabranjeno. Nokia 225 4G nudi nešto kompaktniji ekran od 2,4 inča i bazičnu VGA kameru, dok je Nokia 235 4G lider ove serije sa prostranijim ekranom od 2,8 inča i znatno boljom kamerom od 2 megapiksela.

Nokia 3210: Vaskrsenje neuništivog kralja mobilne industrije

Četvrti i nesumnjivo najzanimljiviji model u novoj postavi jeste kultna Nokia 3210. Dvadeset i pet godina nakon što je originalni model osvojio planetu i prodat u više od 160 miliona primeraka, HMD je odlučio da vrati ovu legendu u život. Nova Nokia 3210 4G zadržava prepoznatljivu siluetu i ergonomiju svog pretka, ali dolazi sa modernim ekranom u boji, kamerom od 2 megapiksela sa LED blicem i, naravno, nezaobilaznom, modernizovanom verzijom legendarne igrice "Zmijica" (Snake).

Ovaj model nije samo običan marketinški trik za privlačenje nostalgičara, već ozbiljno promišljen uređaj za generaciju Z koja sve više odbacuje pametne telefone zbog mentalnog zdravlja. Telefon dolazi u retro bojama, uključujući upečatljivu zlatnu i grunge plavu, a kućište je napravljeno od izuzetno otporne plastike koja garantuje da će i ova verzija, baš kao i original, moći da preživi ozbiljne padove i udarce.

Cloud AI u džepu: Pametne funkcije bez opterećenja sistema

Najveći tehnološki iskorak kod svih predstavljenih modela jeste implementacija takozvanih Cloud Apps i Cloud AI servisa. S obzirom na to da ovi telefoni koriste bazični operativni sistem S30+ i imaju skromne procesore, pokretanje teških aplikacija na samom uređaju je nemoguće. HMD je ovaj problem rešio tako što je sve komplikovane procese prebacio na udaljene servere (oblak), omogućavajući korisnicima pristup modernim sadržajima bez usporavanja telefona.

Zahvaljujući ovoj tehnologiji, korisnici na ovim retro uređajima mogu da čitaju najnovije vesti, proveravaju vremensku prognozu, gledaju YouTube Shorts video snimke i koriste bazične funkcije veštačke inteligencije.

Kritike nikad lošije

Iako je HMD Global pokušao da lansiranje ovih modela upakuje u celofanu nostalgije i napredne "Cloud AI" tehnologije, bes korisnika na internetu i tehnološkim forumima raste iz dana u dan. Kupci su brzo shvatili da se iza bombastičnih naslova o veštačkoj inteligenciji krije običan marketinški trik. Besni korisnici ističu da ovi telefoni nemaju dovoljno jak hardver da sami pokreću bilo šta komplikovanije, već se sve oslanja na internet vezu i eksterne servere, što uređaje čini beskorisnim i ekstremno sporim u zonama sa slabijim 4G signalom.

Druga velika tačka spoticanja i izvor ozbiljnog razočaranja jeste sam operativni sistem S30+. Tehnološki entuzijasti i verni fanovi brenda javno kritikuju HMD jer je propustio priliku da u ove telefone ugradi moderniji KaiOS, koji bi omogućio izvorne (native) i stabilne aplikacije poput pravog WhatsApp-a ili Google Mapa. Umesto toga, korisnici su osuđeni na bazične, "ogoljene" verzije aplikacija koje se sporo učitavaju preko oblaka, što drastično kvari korisničko iskustvo i stvara osećaj da u rukama drže nedovršen proizvod.

Foto: Shutterstock

Nostalgija za legendarnim modelom Nokia 3210 takođe se pretvorila u bumerang za kompaniju, izazvavši lavinu negativnih komentara među starijim kupcima. Mnogi su besni jer nova verzija dizajnom jedva podseća na originalnog "neuništivog kralja" iz 1999. godine. Kritičari na forumima navode da je HMD samo iskoristio slavno ime kako bi prodao jeftinu, laganu plastiku koja nema ni delić one robusnosti i premijum osećaja pod prstima koji je krasio nekadašnju Nokiju.

Na kraju, ni cene od 50 do 80 evra nisu prošle bez oštrih osuda javnosti. Korisnici ističu da je tražiti toliki novac za telefon koji nema pravu kameru (Nokia 215) ili nudi bazičnu VGA rezoluciju (Nokia 225) čist bezobrazluk u 2026. godini. Za isti ili tek malo veći iznos, na tržištu se danas mogu kupiti potpuno funkcionalni, bazični Android pametni telefoni koji nude neuporedivo više opcija, zbog čega mnogi smatraju da HMD bezdušno naplaćuje isključivo logo i emotivnu vrednost starog brenda.