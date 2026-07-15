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Kineski startap StepFun predstavio je StepX Neo, uređaj koji opisuje kao prvi AI telefon napravljen oko ideje da veštačka inteligencija preuzme deo svakodnevnih zadataka korisnika. Za razliku od klasičnih pametnih telefona, gde korisnik bira aplikaciju i ručno obavlja korake, ovaj uređaj je osmišljen tako da AI agent sam razume zahtev i pokušava da ga izvrši. Kompanija smatra da bi upravo ovakav pristup mogao da promeni način na koji ljudi koriste mobilne uređaje.

Koncept telefona zasniva se na promeni načina korišćenja uređaja. Umesto otvaranja više aplikacija za različite aktivnosti, korisnik bi trebalo samo da opiše šta želi, dok sistem povezuje potrebne servise i obavlja zadatak u pozadini. Na taj način veštačka inteligencija postaje glavni posrednik između korisnika i digitalnih usluga.

AI sistem nove generacije

StepFun navodi da StepX Neo ne koristi klasičan pristup gde se veštačka inteligencija samo dodaje postojećem mobilnom operativnom sistemu. Kompanija je razvila Step AOS, platformu koja je od početka dizajnirana za rad sa AI funkcijama i autonomnim agentima. Time želi da izbegne ograničenja koja postojeći mobilni sistemi imaju kada je u pitanju rad naprednih AI alata.

Prema objašnjenju kompanije, današnji operativni sistemi uglavnom su nastali u eri aplikacija, gde korisnik bira program za svaku pojedinačnu radnju. StepFun smatra da će budući uređaji zahtevati drugačiji pristup, u kojem AI postaje glavni način interakcije sa telefonom. Takva vizija podrazumeva da će korisnici sve ređe razmišljati o tome koju aplikaciju koriste za određeni zadatak.

Foto: printscreen YT

Amoo umesto aplikacija

Najvažnija funkcija uređaja je AI asistent Amoo, koji je ugrađen direktno u operativni sistem. Njegova uloga je da razume nameru korisnika i sam pronađe način da izvrši traženi zadatak bez potrebe da korisnik prolazi kroz više aplikacija. Cilj je da se složeni procesi svedu na jednu jednostavnu komandu ili razgovor sa AI asistentom.

Na primer, umesto da osoba posebno otvara aplikaciju za putovanje, zatim prevoz i na kraju plaćanje, AI agent bi trebalo da poveže različite servise i završi čitav proces kroz jedan zahtev. Ukoliko ovakav model zaživi u praksi, mogao bi značajno da pojednostavi svakodnevno korišćenje mobilnih telefona.

Kineski servisi u AI sistemu

Kako bi ovakav način rada bio moguć, StepFun je najavio saradnju i integraciju sa poznatim kineskim platformama. Među servisima koji bi trebalo da budu povezani sa sistemom nalaze se Alipay, Trip.com, Didi Chuxing i Meituan. Integracija sa velikim servisima trebalo bi da AI agentu omogući izvršavanje različitih zadataka bez prekidanja korisničkog iskustva.

Ovakav model omogućava da AI ne bude samo alat za davanje odgovora, već sistem koji može da kombinuje više usluga i izvršava složenije zadatke. Upravo ta sposobnost predstavlja glavnu razliku u odnosu na tradicionalne asistente na telefonima. StepFun veruje da će upravo ovakvi AI agenti postati standard u narednim generacijama mobilnih uređaja.

1/4 Vidi galeriju StepX Neo Kineski telefon bez klasičnih aplikacija Foto: printscreen YT

Trka za AI uređaje

Predstavljanje StepX Neo dolazi u periodu kada velike tehnološke kompanije pokušavaju da razviju nove uređaje zasnovane na veštačkoj inteligenciji. Cilj mnogih kompanija je da AI postane centralni deo svakodnevnog digitalnog iskustva. Tržište se zbog toga sve više udaljava od klasične trke u performansama hardvera i okreće razvoju inteligentnih funkcija.

U isto vreme, Apple i OpenAI vode pravni spor povezan sa navodnim preuzimanjem zaposlenih i poslovnih tajni. OpenAI takođe radi na razvoju sopstvenog AI uređaja u saradnji sa bivšim Apple dizajnerom Džonijem Ajvom. To pokazuje da se konkurencija na tržištu AI hardvera dodatno zaoštrava.

Novi sistemi za autonomni AI

Osnivač i direktor kompanije StepFun, Jin Ći, smatra da današnji operativni sistemi nisu nastali za potrebe autonomnih AI agenata. Zbog toga kompanija veruje da je bilo potrebno napraviti novu osnovu koja bi bila prilagođena drugačijem načinu korišćenja tehnologije. Prema njegovom mišljenju, postojeći sistemi ograničavaju puni potencijal naprednih AI modela.

Ipak, StepFun za sada nije objavio cenu uređaja niti datum početka prodaje. Kompanija je saopštila da ne želi poslovni model zasnovan samo na prodaji hardvera, unapred instaliranim aplikacijama ili oglašavanju. Time nagoveštava da bi u budućnosti mogla da razvije drugačije izvore prihoda zasnovane na AI uslugama.

Podaci kao vrednost AI telefona

Analitičari smatraju da najveća vrednost ovakvih uređaja možda neće biti sam hardver, već količina informacija koje AI može da prikupi tokom svakodnevnog korišćenja. Upravo podaci omogućavaju sistemima da vremenom postanu precizniji i korisniji.

Što sistem bolje razume navike, potrebe i kontekst korisnika, to bi mogao preciznije da izvršava zadatke i pruža personalizovane odgovore. Upravo zbog toga pitanje privatnosti i upravljanja podacima može postati jedno od najvažnijih pitanja razvoja AI telefona. Način na koji će kompanije prikupljati i štititi te informacije mogao bi da bude presudan za poverenje korisnika.

Startap sa velikim ulaganjima i ambicijama

StepFun je osnovan 2023. godine, a među njegovim investitorima nalaze se Tencent i proizvođač opreme ZTE. Kompanija je u maju prikupila skoro 2,5 milijarde dolara novih ulaganja. Takva finansijska podrška ukazuje na velika očekivanja investitora od budućeg razvoja kompanije.

Nakon te investicije, vrednost kompanije procenjena je na oko 10 milijardi dolara. Sa razvojem StepX Neo telefona, StepFun pokušava da zauzme poziciju među kompanijama koje oblikuju budućnost uređaja zasnovanih na veštačkoj inteligenciji. Uspeh ovog projekta mogao bi da pokaže koliko je tržište spremno za potpuno novu generaciju AI telefona.

AI telefon umesto aplikacija

Iako ideja o telefonu koji samostalno izvršava zadatke zvuči privlačno, ostaje pitanje koliko će korisnici biti spremni da prepuste veštačkoj inteligenciji svakodnevne aktivnosti poput plaćanja, rezervacija ili upravljanja ličnim podacima. Uspeh ovakvog koncepta zavisiće ne samo od sposobnosti AI sistema, već i od nivoa poverenja koje proizvođači budu uspeli da izgrade kod korisnika. Upravo zbog toga bezbednost i transparentnost mogli bi da postanu jednako važni kao i same AI funkcije.

Istovremeno, StepX Neo pokazuje da se tržište pametnih telefona polako udaljava od tradicionalnog modela zasnovanog na aplikacijama. Ako se ovakav pristup pokaže uspešnim, mogao bi da utiče i na strategije najvećih proizvođača, koji već intenzivno razvijaju sopstvene AI platforme. Narednih nekoliko godina verovatno će pokazati da li je AI telefon samo zanimljiv eksperiment ili početak potpuno nove generacije mobilnih uređaja.