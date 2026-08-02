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Svima je dobro poznato pritiskanje fizičkih tastera sa strane kućišta za pojačavanje i utišavanje zvuka. Međutim, malo ko zna da moderni operativni sistemi skrivaju napredne komande koje omogućavaju znatno preciznije prilagođavanje glasnoće i dramatično bolji kvalitet zvuka u slušalicama i na zvučnicima.

Klasično pritiskanje fizičkog tastera obično pomera jačinu zvuka u velikim skokovima, najčešće po pet do deset procenata od ukupne snage. To često dovodi do situacije u kojoj je jedan nivo utišavanja prekratak da biste jasno čuli sadržaj u bučnom okruženju, dok je sledeći nivo pojačavanja već neprijatno glasan za uši.

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Fino podešavanje na dodir: Zaboravite na grube skokove tastera

Rešenje za ovaj problem krije se u kombinaciji fizičkih i digitalnih komandi na ekranu. Onog trenutka kada pritisnete fizički taster za zvuk na stranici ekrana (bilo na Androidu ili iPhone-u), na displeju se pojavljuje vizuelni klizač (slider).

Umesto da nastavite sa besumičnim pritiskanjem fizičkog dugmeta, dovoljno je da prstom dotaknete sam klizač na ekranu i povlačite ga gore ili dole. Ova jednostavna radnja omogućava mikro-podešavanje jačine zvuka u milimetarskim koracima, pruživši vam priliku da pronađete savršen nivo glasnoće koji leži tačno između standardnih fabričkih podešavanja.

Ekvilajzer i limitatori: Skrivene opcije u dubini podešavanja

Pored preciznog klizanja po ekranu, i Android i iOS u svojim sistemskim podešavanjima nude napredne opcije koje potpuno menjaju zvučnu sliku. U odeljku za zvuk i zvonjavu nalazi se integrisani ekvilajzer koji većina korisnika nikada ne otvori.

Aktiviranjem profilisanih režima poput "Pojačavanje vokala", "Pop" ili "Džez", zvuk u slušalicama postaje drastično čistiji i glasniji bez ikakvog dodatnog naprezanja samog zvučnika uređaja. Takođe, opcija limitatora maksimalne jačine zvuka štiti vaš sluh od iznenadnih i preglasnih audio-zapisa na društvenim mrežama.

devojka se drži za uvo i osluškuje zvuke Foto: Shutterstock

Prilagođavanje zvuka vašim ušima: Android "Adapt Sound" i Apple opcije

Posebno fascinantna tehnologija prisutna je na modernim Android uređajima pod nazivom Adapt Sound (ili Sound Personalization). Ova opcija sprovodi kratak frekvencijski test sluha preko vaših slušalica, sličan onom kod lekara, utvrđujući koje frekvencije vaše uši slabije čuju.

Nakon testa, algoritam automatski pojačava samo one niske ili visoke tonove koje teže registrujete zbog godina ili okruženja. Na taj način dobijate kristalno čist audio-doživljaj adaptiran isključivo vašem profilu sluha, bez potrebe da celokupan telefon pojačavate do maksimuma.

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Tri ključna koraka za maksimalan audio-doživljaj

Za potpunu optimizaciju zvuka na mobilnom telefonu, stručnjaci savetuju primenu tri jednostavna trika koji ne zahtevaju instalaciju dodatnih aplikacija:

Koristite ekran umesto dugmeta: Nakon prvog pritiska na taster, fino podešavajte nivo isključivo prevlačenjem prsta po vizuelnom klizaču na ekranu.

Nakon prvog pritiska na taster, fino podešavajte nivo isključivo prevlačenjem prsta po vizuelnom klizaču na ekranu. Razdvojite kanale zvuka: U podešavanjima odvojite jačinu zvona poziva od jačine medija (multimedije) i obaveštenja kako vas iznenadni poziv ne bi uplašio dok slušate muziku.

U podešavanjima odvojite jačinu zvona poziva od jačine medija (multimedije) i obaveštenja kako vas iznenadni poziv ne bi uplašio dok slušate muziku. Očistite rešetku zvučnika: Često problem sa slabim zvukom nije u softveru već u prašini koja se nakupila u malim otvorima zvučnika na dnu telefona, a koja se lako čisti suvom četkicom sa mekim vlaknima. Mala podešavanja za veliku razliku u svakodnevnoj upotrebi

Tehnologija u modernim pametnim telefonima napreduje neverovatnom brzinom, ali mnoge najkorisnije funkcije ostaju neprimećene jer se nalaze duboko u menijima ili zahtevaju promenu svakodnevnih navika.

Savladavanje ovih jednostavnih audio-trikova ne samo da čuva vaš sluh i štedi bateriju uređaja, već pretvara vaš pametni telefon u vrhunski prenosivi audio-sistem prilagođen tačno vašim potrebama.