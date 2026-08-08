Očekuje se pakleno leto i u Srbiji

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Dok se građani masovno sklanjaju u klimatizovane prostorije i traže hladovinu, mnogi zaboravljaju da ekstremne vrućine ne predstavljaju opasnost samo po ljudsko zdravlje, već i po njihove najvernije digitalne saputnike - pametne telefone. Pametni telefoni su dizajnirani da najefikasnije rade na temperaturama do 35 stepeni Celzijusa, što znači da je predstojeći tropski pakao na asfaltu direktna pretnja za unutrašnju elektroniku vašeg uređaja.

Ostavljanje telefona na suncu, u parkiranom automobilu ili njegovo intenzivno korišćenje tokom letnjih žega može dovesti do trajnih oštećenja ekrana, odlepljivanja stakla i pregorevanja mikročipova.

Šta se dešava u unutrašnjosti telefona kada se mikročipovi pregreju?

Glavni kompjuterski mozak svakog pametnog telefona iliti integrisani procesor, tokom rada prirodno oslobađa veliku količinu toplote. U normalnim uslovima, kućište telefona služi kao pasivni hladnjak koji tu toplotu emituje u okolni vazduh. Međutim, kada spoljna temperatura dostigne 40 stepeni, vazduh oko telefona više ne može da prihvati unutrašnju toplotu, pa se svi unutrašnji mikročipovi i matična ploča zateknu u toplotnoj zamci.

Kada se čipovi dugo nalaze pod ekstremnom temperaturom, dolazi do mikro-deformacija na matičnoj ploči i oštećenja finih lemova koji povezuju komponente, što vodi ka iznenadnim kvarovima i trajnoj nestabilnosti sistema.

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Prvi simptomi "sunčanice": Kako telefon sam obara performanse da se ne rastopi?

Većina modernih telefona ima ugrađene bezbednosne mehanizme koji prepoznaju opasno podizanje temperature i reaguju dramatičnim usporavanjem rada. Ovaj proces, u IT svetu poznat kao thermal throttling, predstavlja odbrambeni mehanizam u kom procesor namerno smanjuje svoj radni takt i gasi pojedina jezgra kako bi sprečio fizičko topljenje čipa.

Zbog toga ćete tokom vrućina primetiti da aplikacije počinju da koče i seckaju, video-snimci gube tečnost, a operativni sistem postaje izuzetno spor na dodir. Ako temperatura unutar kućišta nastavi da raste, sistem će nasilno ugasiti kameru i blic, pa na kraju i sam uređaj.

Vozači tokom velikih vrućina sporije reaguju, teže procenjuju situacije u saobraćaju i brže se zamaraju Foto: Shutterstock

Ekran na udaru: Zbog čega OLED i AMOLED displeji gube boje i lepak?

Moderni ekran pametnog telefona nije samo obična staklena ploča, već složen sendvič sastavljen od organskih svetlosnih dioda (OLED), senzora na dodir i specijalnih optičkih lepkova. Izlaganje ekrana direktnom suncu pri temperaturi od 40 stepeni može izazvati trajna oštećenja piksela, pri čemu na ekranu nastaju žute ili tamne mrlje koje se više ne mogu ukloniti.

Pored toga, visoka temperatura direktno razgrađuje industrijski lepak koji drži ekran i zadnje staklo spojenim za metalni ram telefona. Kada lepak popusti pod uticajem vreline, telefon automatski gubi svoju fabričku otpornost na vodu i prašinu (IP68 standard).

Auto-klima je zamka: Nikada ne držite telefon na prednjem staklu!

Jedna od najčešćih grešaka koju vozači u Srbiji prave tokom letnjih meseci jeste držanje telefona u držaču na prednjem vetrobranskom staklu dok koriste GPS navigaciju. Kada je spoljna temperatura 40 stepeni, staklo automobila deluje poput lupe, pa temperatura na komandnoj tabli i samom telefonu u roku od desetak minuta može preći 60 do 70 stepeni Celzijusa!

Kombinacija direktnog sunčevog zračenja, konstantno uključenog ekrana i maksimalnog rada GPS čipa dovodi mikroprocesor u stanje ekstremnog naprezanja, što drastično skraćuje životni vek kompletne elektronike.

Previše oslanjanja na GPS remeti sposobnost prostornog pamćenja Foto: Shutterstock

Zaštitne maske i 4K snimanje: Najveći neprijatelji hlađenja

Debele gumene i plastične zaštitne maske odlično štite telefon od padova, ali tokom tropskih dana deluju kao termička izolacija koja ne dozvoljava kućištu da se hladi. Ako primetite da vam se telefon zagreva u ruci, prva obavezna stvar jeste da skinete zaštitnu masku i pustite metal ili staklo da "dišu".

Takođe, izbegavajte snimanje dugih video-zapisa u visoki 4K ili 8K rezoluciji, kao i pokretanje zahtevnih 3D igrica dok ste na direktnom suncu. Ove operacije maksimalno opterećuju grafički čip koji u sekundi podiže temperaturu uređaja na kritičan nivo.

Šta uraditi kada se telefon pregreje, a šta nikako ne smete?

Ukoliko vam se telefon zbog toplote uspori ili potpuno ugasi, odmah ga sklonite sa sunca u hladovinu, skinite masku i ostavite ga da se postepeno ohladi na sobnoj temperaturi. Uređaj nemojte koristiti niti paliti dok se kućište potpuno ne ohladi na dodir.

Najveća zabluda jeste ubacivanje pregrejanog telefona u frižider ili zamrzivač. Nagli pad temperature dovešće do stvaranja mikro-kondenzacije (vlage) unutar samog kućišta. Ta vlaga će u kontaktu sa matičnom pločom izazvati kratak spoj i trajno uništiti kompjuterske komponente brže nego bilo koja vrućina.