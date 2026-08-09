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Ovaj skriveni mehanizam omogućava da prostim kuckanjem prstom po poleđini uređaja odmah upalite lampu, napravite snimak ekrana (screenshot), otvorite kameru ili pokrenete omiljenu aplikaciju. Radi se o naprednoj sistemskoj funkciji koja koristi već postojeće senzor pokreta (žiroskop i akcelerometar) kako bi prepoznala vaš namerni dodir i u sekundi ga pretvorila u korisnu akciju.

Ova opcija drastično olakšava svakodnevno korišćenje telefona jer vas pošteđuje otključavanja ekrana, traženja ikonica i istovremenog pritiskanja više fizičkih tastera sa strane.

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Kako da aktivirate tajno dugme na iPhone telefonima?

Na Apple uređajima ova korisna funkcija nosi naziv Back Tap (Dodir po poleđini) i integrisana je direktno u sam operativni sistem iOS. Da biste je aktivirali, potrebno je da otvorite Podešavanja (Settings), odete na odeljak Pristupačnost (Accessibility), a zatim izaberete opciju Dodir (Touch).

Na samom dnu menija pronaći ćete opciju Back Tap, gde možete nezavisno podesiti šta će se dogoditi kada dva puta (Double Tap) ili tri puta (Triple Tap) brzo kucnete prstom po poleđini telefona.

Kako skrivena komanda funkcioniše na Android uređajima?

Korisnici novijih Android telefona (poput Google Pixel ili najnovijih Samsung Galaxy modela) imaju identičnu funkciju pod nazivom Quick Tap ili Tap, Tap. Unutar menija za podešavanja ili u sekciji sa sistemskim prečicama možete naći opciju brzog dodira i dodeliti joj željenu funkciju.

Ukoliko vaš Android model fabrički nema ovu opciju u osnovnom meniju, dovoljno je instalirati zvanične besplatne dodatke (poput aplikacije Good Lock ili Tap, Tap sa proverenih servisa) koji u potpunosti otključavaju ovu skrivenu moć vašeg procesora.

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Najbolji načini da iskoristite "nevidljivi" taster

Najpraktičnija i najčešća upotreba ovog trika jeste za trenutno paljenje LED baterijske lampe u mraku, bez ikakve potrebe da uopšte gledate u ekran ili tražite prečicu u gornjem meniju. Dovoljno je da dva puta kucnete po poleđini uređaja i svetlo se odmah pali ili gasi.

Druga izuzetno korisna namena jeste pravljenje snimka ekrana (screenshot). Umesto da lomite prste pokušavajući da istovremeno pritisnete dugme za smanjivanje jačine zvuka i zaključavanje, jednostavan dupli dodir po poleđini napraviće i sačuvati sliku ekrana u milisekundi.

Da li opcija radi ako nosite zaštitnu masku ili maskicu?

Jedno od najčešćih pitanja korisnika jeste da li će ovaj trik funkcionisati ukoliko telefon nosite u debljoj silikonskoj, kožnoj ili plastičnoj zaštitnoj maski. Odgovor je — da, radi bez ikakvih problema na većini standardnih zaštitnih futrola.

Senzori u telefonu ne reaguju na dodir kože, već na mikro-vibracije i impuls koji nastaje kada prstom kucnete po kućištu. Zbog toga algoritam bez greške prepoznaje vaš namerni udarac čak i kroz deblje slojeve zaštitne plastike.

Da li ova funkcija troši dodatnu bateriju?

Možete biti potpuno mirni jer aktivacija ove prečice nema praktično nikakav uticaj na trajanje baterije tokom dana. Senzori pokreta unutar vašeg pametnog telefona već su svakako stalno aktivni u pozadini jer služe za brojanje koraka, rotaciju ekrana i automatsko paljenje ekrana kada podignete telefon sa stola.

Takođe, procesor koristi pametni algoritam koji lako razlikuje namerno kuckanje prstom od slučajnih potresa dok hodate, trčite ili držite telefon u džepu ili torbi, pa neće dolaziti do slučajnog aktiviranja.

Zaključak: Tri sekunde podešavanja za godine lakšeg rada

Mogućnost da kuckanjem po poleđini telefona upravljate ključnim funkcijama predstavlja jedan od najboljih primera kako softverski trikovi mogu udahnuti novu dimenziju vašem uređaju bez ikakvog dodatnog troška.

Odvojite tri sekunde, uđite u podešavanja svog uređaja, aktivirajte tajno dugme i olakšajte sebi svakodnevno rukovanje mobilnim telefonom na najjednostavniji mogući način.