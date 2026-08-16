Slušaj vest

Prva reakcija većine vlasnika Apple uređaja jeste pomisao da je aplikacija slučajno obrisana, da je došlo do teškog kvara ili da je telefon zakačio zlonamerni softver. U tom trenutku nastaje panika, posebno ako se u aplikaciji nalaze važne poruke, karte za putovanje ili lozinke.

Međutim, mesto za paniku ne postoji. Reč je o specifičnom ponašanju iOS operativnog sistema koje je veoma česta pojava, a vaši podaci i sama aplikacija su i dalje potpuno bezbedni i prisutni u memoriji uređaja.

Prva stanica: Kako radi Biblioteka aplikacija (App Library)

Glavni razlog zašto ikonica više nije tamo gde ste je ostavili jeste funkcionalnost pod nazivom App Library (Biblioteka aplikacija), koju je Apple uveo kako bi smanjio nered na ekranu. Često se desi da slučajnim pritiskom ili tokom ažuriranja sistema ikonica bude sklonjena sa glavnog ekrana, ali ostane sačuvana u ovoj sistemskoj arhivi.

Da biste pronašli "nestalu" aplikaciju, dovoljno je da na početnom ekranu prstom prevučete ulevo sve do poslednje stranice. Kada uđete u App Library, ukucajte ime aplikacije u traku za pretragu, zadržite prst na njenoj ikonici i jednostavno izaberite opciju "Add to Home Screen" (Dodaj na početni ekran).

Foto: Shutterstock

Slučajno sakrivene cele stranice sa ikonicama

Pored pojedinačnih ikonica, korisnici neretko nesvesno sakriju čitavu stranicu prepunu aplikacija. Ovo se najčešće dešava dok je telefon u džepu ili kada prilagođavate raspored ikonica na ekranu, pa slučajno odštiklirate ceo segment.

Rešenje za ovaj problem je izuzetno jednostavno. Zadržite prst na praznom delu početnog ekrana dok ikonice ne počnu da "trepere". Zatim dodirnite niz tačkica na samom dnu ekrana koje označavaju stranice i proverite da li je ispod svake štikliran kružić. Ako primetite da je neka stranica odštiklirana, označite je i potvrdite klikom na dugme "Done" u gornjem desnom uglu.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Automatsko brisanje aplikacija radi uštede memorije

Još jedan čest krivac za ovu pojavu jeste sistemska opcija "Offload Unused Apps". Kada je ova funkcija aktivirana, iPhone samostalno procenjuje koje aplikacije ne koristite često i briše sam instalacioni fajl kako bi oslobodio prostornu memoriju, dok sve vaše lične podatke i podešavanja ostavlja netaknutim.

U ovom slučaju ikonica ostaje na ekranu, ali pored svog naziva dobija malu ikonu oblaka. Ukoliko je dodirnete, telefon će morati ponovo da je preuzme sa App Store-a pre pokretanja. Ako ne želite da sistem sam donosi ove odluke, idite u Settings > App Store i ugasite opciju Offload Unused Apps.

Zabrane i roditeljska kontrola blokiraju sistemske ikone

Ukoliko su sa vašeg telefona naprasno nestale fabričke, sistemske aplikacije poput Safarija, Kamere, FaceTime-a ili Poruka, uzrok se najčešće krije u sigurnosnim podešavanjima i roditeljskoj kontroli. Kada su ova ograničenja uključena, sistem fizički sakriva ikonice sa svih ekrana.

Problem se rešava ulaskom u meni Settings > Screen Time > Content & Privacy Restrictions > Allowed Apps. Proverite da li su prekidači pored ključnih aplikacija zeleni (uključeni), jer ukoliko je neki od njih siv, ta aplikacija će biti nevidljiva na telefonu sve dok je ponovo ne odobrite.

Aplikacije, mobilni Foto: Shutterstock

Najbrži trik kada vam je aplikacija hitno potrebna

Kada nemate vremena da istražujete podešavanja, a aplikacija vam je potrebna istog sekunda, najbrži spas je ugrađena Spotlight pretraga. Dovoljno je da na sredini početnog ekrana prevučete prstom naniže kako bi se otvorila linija za pretragu.

Ukucajte naziv aplikacije koja vam nedostaje i moći ćete da je pokrenete direktno iz rezultata. Pored naziva aplikacije, Spotlight će vam čak ispisati i u kojoj se tačno fascikli ili delu sistema ona trenutno nalazi, što vam štedi vreme i živce.