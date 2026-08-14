Samsung je predstavio novu generaciju preklopnih telefona – Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 i Galaxy Z Flip8. Novi modeli donose unapređen dizajn, napredne Galaxy AI funkcije i mogućnosti prilagođene korisnicima koji svoj telefon koriste za posao, zabavu, komunikaciju ili kreiranje sadržaja.

Galaxy Z Fold8 Ultra i Z Fold8 – više prostora za posao i zabavu

Nov Samsung Galaxy Z serija dostupna je i uz mts postpejd tarife i mogućnost kupovine na rate.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra i Galaxy Z Fold8 pravi su izbor za one kojima su produktivnost i multitasking važan deo svakodnevice. Veliki preklopni ekran pruža više prostora za istovremeni rad u nekoliko aplikacija, pregled dokumenata, komunikaciju, ali i uživanje u omiljenom sadržaju.

Dodatnu vrednost donose Galaxy AI funkcije, koje olakšavaju pretragu informacija, komunikaciju i organizaciju svakodnevnih obaveza. U kombinaciji sa velikim ekranom, novi Fold modeli mogu da budu neverovatno dobar saveznik kako tokom radnog dana, tako i u slobodno vreme.

Galaxy Z Flip8 – moderan dizajn u kompaktnom formatu

Za one kojima su podjednako važni stil, praktičnost i savremene tehnologije, tu je Samsung Galaxy Z Flip8.