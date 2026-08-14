Nova Samsung Galaxy Z serija je stigla
Samsung je predstavio novu generaciju preklopnih telefona – Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 i Galaxy Z Flip8. Novi modeli donose unapređen dizajn, napredne Galaxy AI funkcije i mogućnosti prilagođene korisnicima koji svoj telefon koriste za posao, zabavu, komunikaciju ili kreiranje sadržaja.
Nov Samsung Galaxy Z serija dostupna je i uz mtspostpejd tarife i mogućnost kupovine na rate.
Galaxy Z Fold8 Ultra i Z Fold8 – više prostora za posao i zabavu
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra i Galaxy Z Fold8 pravi su izbor za one kojima su produktivnost i multitasking važan deo svakodnevice. Veliki preklopni ekran pruža više prostora za istovremeni rad u nekoliko aplikacija, pregled dokumenata, komunikaciju, ali i uživanje u omiljenom sadržaju.
Dodatnu vrednost donose Galaxy AI funkcije, koje olakšavaju pretragu informacija, komunikaciju i organizaciju svakodnevnih obaveza. U kombinaciji sa velikim ekranom, novi Fold modeli mogu da budu neverovatno dobar saveznik kako tokom radnog dana, tako i u slobodno vreme.
Galaxy Z Flip8 – moderan dizajn u kompaktnom formatu
Za one kojima su podjednako važni stil, praktičnost i savremene tehnologije, tu je Samsung Galaxy Z Flip8.
Vertikalni preklopni dizajn, prepoznatljiv za ove modele, je izuzetno praktičan za one koji su često u pokretu i vole da kreiraju i dele sadržaj. Po otvaranju ovaj model nudi sve mogućnosti modernog pametnog telefona.
Tu su i Galaxy AI funkcije koje dodatno pojednostavljuju svakodnevno korišćenje mobilnog telefona.
Ukoliko razmišljate o prelasku na novu generaciju Samsung preklopnih telefona, kompletnu ponudu, dostupne modele i aktuelne uslove kupovine možete pogledati na mts sajtu.
Promo