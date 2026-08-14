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Stari mobilni telefoni uglavnom završe zaboravljeni u fioci, zajedno sa starim kablovima, baterijama i drugom elektronikom koju više ne koristimo. Ipak, pojedini modeli danas imaju kolekcionarsku vrednost, posebno ako su retki, dobro očuvani ili još uvek imaju originalnu kutiju i dodatnu opremu. To, međutim, ne znači da će svaka stara Nokia automatski vredeti stotine evra.

Kod ovakvih uređaja stanje pravi ogromnu razliku. Telefon koji je korišćen godinama, ima ogrebotine i nedostajuću opremu najčešće vredi znatno manje od potpuno očuvanog ili fabrički zapakovanog primerka. Zbog toga je pre prodaje važno proveriti tačan model, njegovo stanje i stvarne cene po kojima su slični uređaji prodati, a ne samo iznose koje prodavci traže u oglasima.

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Nokia 3310 i dalje ima cenu

Nokia 3310, predstavljena 2000. godine, verovatno je jedan od najprepoznatljivijih telefona iz tog perioda. Njena reputacija izdržljivog uređaja i dugog trajanja baterije učinila ju je svojevrsnim simbolom mobilne telefonije s početka dvehiljaditih. Upravo zato danas ima i određenu kolekcionarsku privlačnost, posebno među ljubiteljima retro tehnologije.

Ipak, običan korišćen primerak ne treba posmatrati kao skriveno bogatstvo. Aktuelni izvori navode da se dobro očuvani ili zapakovani primerci mogu prodavati za nekoliko stotina evra, dok korišćeni telefoni uglavnom postižu znatno niže cene. Zato su originalna kutija, dodatna oprema i stanje uređaja mnogo važniji od same činjenice da u fioci imate Nokiju 3310.

Nokia 3310: oko 200-300 evra za potpuno novu, originalno zapakovanu.

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Nokia 8810 može vredeti 650 evra

Nokia 8810 je jedan od modela koji se danas izdvaja među starijim telefonima. Predstavljena sredinom devedesetih, bila je prepoznatljiva po kliznom poklopcu i kompaktnom dizajnu, a povezivala se i sa poslovnim korisnicima. Za razliku od masovno zastupljenih modela, njen izgled i istorijski značaj daju joj dodatnu privlačnost među ljubiteljima starijih telefona.

Cene, međutim, značajno zavise od konkretnog primerka. Na tržištu se mogu pronaći uređaji za relativno umerene iznose, dok očuvani modeli sa originalnom opremom mogu vredeti znatno više. Zbog toga nije dovoljno pronaći oznaku „8810“ na telefonu i pretpostaviti da imate skup kolekcionarski primerak.

Nokia 8810: najčešće oko 250-650 evra, dok su pojedini primerci dostizali i blizu 1.000 evra.

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Nokia 8800 Sirocco i dalje privlači kolekcionare

Nokia 8800 Sirocco pripada drugačijoj kategoriji. Bila je zamišljena kao luksuzniji telefon i koristila je materijale i dizajn koji su je razlikovali od uobičajenih uređaja tog vremena. Upravo taj status, zajedno sa karakterističnim izgledom, danas je jedan od razloga zbog kojih je zanimljiva kolekcionarima.

Ni ovde ne postoji jedna cena koja važi za sve primerke. Očuvanost, varijanta modela, originalna oprema i pakovanje mogu značajno promeniti vrednost. Savremeni oglasi i kolekcionarsko tržište pokazuju da se premium Nokia modeli mogu prodavati za više hiljada dinara, pa sve do znatno većih iznosa kod retkih i posebno očuvanih primeraka.

Nokia 8800 Sirocco: uglavnom oko 250-700 evra.

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Telefon iz „Matriksa“ vredi 1.000 evra

Među starijim telefonima postoji i posebna kategorija uređaja čiju vrednost povećava veza sa popularnom kulturom. Samsung SPH-N270 iz 2003. godine ostao je upamćen po pojavljivanju u filmu „Matriks 2“, a njegov neobičan dizajn dodatno ga razlikuje od većine telefona iz tog perioda.

Takvi modeli mogu biti zanimljivi kolekcionarima upravo zato što predstavljaju deo istorije filma i tehnologije, a ne samo stariji uređaj. Ipak, i kod njih treba biti oprezan sa procenama vrednosti. Cena zavisi od konkretnog stanja, kompletnosti i potražnje, pa visoka cena jednog primerka ne znači da će svaki uređaj istog modela postići isti iznos.

Samsung SPH-N270: oko 1.000 evra za kolekcionarski primerak.

1/3 Vidi galeriju The Matrix Reloaded (2003): the Samsung SPH-N270 is the phone associated with the sequel. It was specifically developed as a Matrix Reloaded Foto: Wikimedia Commons / Connor Behan

Prvi iPhone krije najveće iznenađenje

Ako govorimo o ekstremnim kolekcionarskim cenama, prvi iPhone zauzima posebno mesto. Naročito su traženi potpuno novi i fabrički zapečaćeni primerci prve generacije sa 4 GB memorije, koji su proizvedeni u veoma kratkom periodu. Takvi uređaji danas predstavljaju mnogo ređu kolekcionarsku robu od većine starih telefona.

Za takav iPhone već postoje i veoma visoki rezultati aukcija. Jedan fabrički zapečaćen model sa 4 GB memorije prodat je 2026. godine za 81.989 dolara, dok su ranije zabeležene i prodaje iznad 100.000 dolara. To su, naravno, ekstremni primeri koji nemaju mnogo veze sa cenom običnog korišćenog prvog iPhonea.

Prvi iPhone 2G sa 4 GB: potpuno novi i neotvoreni primerci mogu dostići petocifrene iznose.

Foto: printscreen YT

Proverite telefon pre nego što ga bacite

Najvažnija lekcija sa kolekcionarskog tržišta nije da svaka stara Nokia vredi stotine evra, već upravo suprotno: retkost i stanje su mnogo važniji od starosti. Masovno proizveden telefon koji je korišćen godinama može imati skromnu vrednost, dok redak model sa originalnom kutijom, opremom i fabričkim stanjem može biti veoma tražen.

Zato staru elektroniku iz fioke ne treba odmah bacati. Proverite tačnu oznaku modela, godinu proizvodnje i stanje uređaja, a zatim pogledajte stvarne rezultate prodaje sličnih primeraka. Posebnu pažnju zaslužuju telefoni koji su ostali nekorišćeni, imaju originalno pakovanje ili su povezani sa važnim trenutkom u istoriji tehnologije i popularne kulture.