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iPhone X predstavljen je u septembru 2017. godine povodom deset godina od prvog iPhonea, a u prodaju je stigao 3. novembra iste godine. Bio je to uređaj kojim je Apple napravio jedan od najvećih rezova u dizajnu iPhonea – nestalo je prepoznatljivo Home dugme, stigli su Face ID, OLED ekran od ivice do ivice i novi sistem upravljanja gestovima koji je postao osnova gotovo svih narednih generacija.

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Šta zapravo znači da je iPhone X zastareo?

Za vlasnike telefona najvažnije je da novi status ne znači da će se iPhone X ugasiti ili iznenada prestati da funkcioniše. Apple proizvod smatra „vintage“ uređajem kada je prošlo više od pet, ali manje od sedam godina od trenutka kada je kompanija prestala da ga distribuira. Nakon više od sedam godina prelazi u kategoriju „zastarelog“. Tada Apple prekida hardversko servisiranje tog proizvoda, a ovlašćeni servisi više ne mogu da naručuju delove od kompanije za njega.

Telefon će nastaviti da radi

To znači da korisnik koji danas ima funkcionalan iPhone X može da nastavi da ga koristi. Telefon neće biti daljinski deaktiviran zbog promene statusa, niti ovaj potez sam po sebi utiče na fotografije, poruke ili druge podatke koji se nalaze na uređaju.

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Problem nastaje kada je potrebna hardverska popravka: Apple i njegovi ovlašćeni servisi više ne nude standardnu hardversku podršku za zastarele proizvode. Nezavisni servisi i dalje mogu nuditi određene popravke ako raspolažu odgovarajućim delovima, ali to nije isto što i zvanična Apple servisna podrška.

Zanimljivo je da hardverski kraj podrške ne znači da je Apple potpuno zaboravio na softver ovog telefona. Kompanija je u martu 2026. objavila iOS 16.7.15 za iPhone X, zajedno sa iPhoneom 8 i 8 Plus. Radilo se o bezbednosnoj nadogradnji koja je ispravila WebKit ranjivost povezanu sa obradom posebno napravljenog web sadržaja.

Apple je naveo da ažuriranje donosi ispravku uređajima koji ne mogu da pređu na najnoviju verziju iOS-a. To, međutim, nije obećanje da će iPhone X nastaviti redovno da dobija buduće zakrpe, samo pokazuje da je Apple u pojedinim slučajevima i dalje izdavao bezbednosne ispravke za starije uređaje.

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iPhone koji je promenio izgled svih narednih modela

iPhone X je prilikom predstavljanja bio mnogo više od obične godišnje nadogradnje. Apple je uklonio fizičko Home dugme koje je od prvog iPhonea bilo jedan od zaštitnih znakova uređaja. Umesto njega stiglo je upravljanje gestovima, dok je Touch ID zamenjen sistemom Face ID. Telefon je koristio TrueDepth kameru koja projektuje više od 30.000 nevidljivih infracrvenih tačaka kako bi napravila matematički model lica korisnika i omogućila otključavanje telefona, autorizaciju plaćanja i pristup zaštićenim aplikacijama.

Doneo je i čuveni „notch“

Još jedna karakteristika koja je odmah privukla pažnju bio je veliki izrez na vrhu ekrana iliti „notch“. U njemu su smešteni TrueDepth kamera i senzori potrebni za Face ID. iPhone X dobio je 5,8-inčni Super Retina OLED ekran, što je takođe predstavljalo veliki zaokret za Appleovu liniju telefona. Dizajn je u početku izazvao podeljene reakcije, ali su kombinacija velikog ekrana, gestova i Face ID-a postali osnova Appleovih vodećih telefona u narednim godinama.

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Ispod ekrana nalazio se tada novi A11 Bionic procesor sa šest CPU jezgara i Appleovim Neural Engineom. Apple ga je koristio za funkcije mašinskog učenja, Face ID, Animoji i aplikacije proširene stvarnosti. Telefon je doneo i bežično punjenje, staklenu zadnju stranu i sistem dve zadnje kamere sa optičkom stabilizacijom slike. Mnoge od tih stvari danas deluju uobičajeno, ali su 2017. predstavljale veliki tehnološki skok u Appleovoj ponudi.

Da li je vreme da vlasnici iPhonea X kupe novi telefon?

Sam „zastarelog“ status nije razlog da korisnik istog trenutka prestane da koristi ispravan iPhone X. Međutim, uređaj je ograničen na iOS 16 i više ne dobija nove generacije iOS-a, dok je zvanična hardverska servisna podrška sada završena.

Zbog toga će sa vremenom postajati sve teže održavati telefon, a aplikacije mogu postepeno podizati minimalne zahteve za verziju iOS-a. Korisnicima koji ga i dalje koriste posebno je važno da instaliraju sve bezbednosne nadogradnje koje Apple eventualno ponudi i da redovno prave rezervne kopije važnih podataka.

iPhone X tako odlazi sa Appleove servisne liste, ali njegov uticaj ostaje vidljiv na praktično svakom modernom iPhoneu. Uklanjanje Home dugmeta, prelazak na Face ID, OLED ekran, upravljanje gestovima i fokus na ekran koji zauzima gotovo čitavu prednju stranu uređaja predstavljali su prelomnu tačku za Apple. Skoro devet godina nakon njegovog predstavljanja, iPhone X možda je zvanično postao „obsolete“, ali je upravo taj telefon postavio temelje dizajna i načina korišćenja iPhonea koji su nastavili da žive mnogo duže od samog uređaja.