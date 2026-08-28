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Pametni telefoni danas sve teže uspevaju da iznenade. Brži procesor, bolji ekran i napredne AI funkcije više nisu dovoljni da bi se neki model zaista izdvojio.

Kod Huawei Pura 90s Pro glavna priča je zato jasna: kamera. Ne samo zbog specifikacija, već zato što je kreirana tako da bude jednostavna za svakodnevno fotografisanje, a dovoljno sposobna kada želite da uhvatite detalje koji se lako propuštaju. Uz to, telefon donosi upečatljiv dizajn, veliki ekran, bateriju od 6.000 mAh i nekoliko AI funkcija koje imaju vrlo konkretnu primenu.

Foto: Promo

Dizajn koji se izdvaja

Pored upečatljive Orange Soda varijante koju smo testirali, Huawei Pura 90s Pro nudi još dve elegantne boje – White i Mulberry Black. Sa prednje strane nalazi se 6,6-inčni ekran sa adaptivnom stopom osvežavanja od 1 do 120 Hz, pa su skrolovanje, video i pregled fotografija veoma glatki. Tu je i druga generacija Kunlun Glass zaštitnog stakla, što je korisno kod telefona koji se svakodnevno nosi u torbi, džepu i koristi u pokretu.

Foto: Promo

Kamera kao glavni adut

Na poleđini se nalaze 50 MP Ultra Lighting glavna kamera, 12,5 MP ultraširokougaona kamera i 50 MP Ultra Lighting Macro Telephoto kamera. Glavna kamera koristi veliki senzor i promenljivu fizičku blendu, što joj pomaže u zahtevnijim svetlosnim uslovima. To je posebno važno kada fotografišete u sumrak, kada je iza osobe jako svetlo ili kada kadar ima i veoma svetle i veoma tamne delove. True-to-Colour Camera 2.0 sistem dodatno vodi računa o tome da boje izgledaju prirodno, naročito tonovi kože i scene snimljene pod veštačkim osvetljenjem.

Foto: Promo

Macro Telephoto pravi najveću razliku

Najzanimljiviji deo sistema kamera je 50 MP Ultra Lighting Macro Telephoto kamera. Ona nudi 4x optički zum i može da fokusira sa udaljenosti od svega pet centimetara. To znači da ista kamera može da posluži i za udaljene objekte i za veoma sitne detalje.

Tekstura tkanine, detalj na nakitu, cvet, kap vode ili sitni predmet mogu da izgledaju potpuno drugačije kada ih fotografišete iz neposredne blizine. Upravo tu Huawei Pura 90s Pro pokazuje koliko dobra mobilna kamera može da bude korisna i van klasičnih portreta i pejzaža. Posebno je važno što za takve fotografije nisu potrebna komplikovana podešavanja – dovoljno je da uhvatite kadar i pritisnete okidač.

Foto: Promo

AI funkcije imaju praktičnu svrhu

Huawei Pura 90s serija donosi i nekoliko AI opcija koje mogu da olakšaju fotografisanje i obradu. AI Composition prepoznaje ljude, pejzaže i arhitekturu i može da predloži bolju kompoziciju dok još nameštate kadar. AI De-glare služi za uklanjanje refleksija, što može da bude korisno kada fotografišete kroz izlog, prozor ili staklo. AI Move omogućava pomeranje, povećavanje, smanjivanje ili kopiranje objekata unutar fotografije, dok telefon automatski popunjava prostor koji ostane iza njih. To nisu funkcije koje suštinski menjaju način na koji koristite kameru, ali mogu da uštede nekoliko dodatnih koraka i potrebu za posebnim aplikacijama za osnovnu obradu.

Moćna bterija od 6.000 mAh

Huawei Pura 90s Pro dolazi sa baterijom kapaciteta 6.000 mAh, što je važna stavka za telefon koji će se dosta koristiti za fotografisanje, video, navigaciju i društvene mreže. Podržano je i 66 W Huawei SuperCharge žično punjenje, kao i bežično SuperCharge punjenje. U praksi, to znači manje razmišljanja o bateriji tokom dana i manje vremena provedenog uz punjač.

Šta je sa aplikacijama?

Huawei AppGallery prodavnica aplikacija omogućava pristup aplikacijama koje su potrebne za svakodnevno korišćenje, od društvenih mreža i komunikacije do navigacije, zabave i bankarskih aplikacija, kroz AppGallery ekosistem i dostupna rešenja za instalaciju. Za korisnika je najvažnije da aplikaciju može da pronađe, instalira i koristi bez nepotrebnog komplikovanja.

Foto: Promo

Zaključak

Huawei Pura 90s Pro ne pokušava da impresionira samo jednom ogromnom brojkom u specifikacijama.

Mnogo je zanimljivije to kako su njegove funkcije spojene u svakodnevnom korišćenju. Kamera je izuzetno svestrana, Macro Telephoto otvara mogućnost da fotografišete detalje koje biste inače verovatno potpuno prevideli, AI alati rešavaju vrlo konkretne probleme, a baterija od 6.000 mAh i brzo punjenje predstavljaju onu vrstu prednosti koju ćete zaista primetiti svakog dana.

Kada tome dodamo veliki ekran, neuobičajene boje i pristup aplikacijama koje korisnici očekuju, Huawei Pura 90s Pro ostavlja utisak telefona napravljenog pre svega za one kojima je kamera jedan od glavnih razloga zbog kojih uopšte biraju flagship uređaj.