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Ugrađeni zvučnici na mobilnim telefonima imaju ograničenja, pa posebno u većoj prostoriji ili kada ima buke lako dođemo u situaciju da telefon jednostavno nije dovoljno glasan. Upravo zato godinama kruže razni jednostavni „uradi sam“ trikovi za usmeravanje i pojačavanje zvuka, a jedan od njih ne zahteva ni aplikaciju ni kupovinu dodatne opreme.

Naravno, ovde nije reč o tome da će telefon odjednom dobiti jači zvučnik. Fizički ne možemo magično da povećamo snagu njegovog audio sistema, ali možemo da promenimo način na koji se zvuk širi iz uređaja.

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Trik sa papirnim levkom

Jedna od zanimljivijih ideja jeste običan papir koji se oblikuje kao mali levak. Telefon se postavi tako da zvuk iz zvučnika ulazi u uži deo, a zatim se kroz širi deo usmerava prema prostoru.

Zvuk se u tom slučaju ne širi samo u jednom pravcu, već se njegova energija može usmeravati različitim površinama i oblicima. Improvizovani levak ne stvara dodatnu energiju, već pokušava da deo zvuka koji bi se rasipao usmeri prema slušaocu. Rezultat, naravno, zavisi od položaja zvučnika na konkretnom telefonu i samog oblika levka.

Šolja može da bude improvizovani zvučnik

Ako vam papir i makaze nisu pri ruci, tu je još jednostavniji trik: keramička šolja. Sličan princip testiran je i sa keramičkom činijom, gde je oblik posude omogućavao odbijanje zvuka od njenih stranica. Može i staklena čaša, ali tu rezultat nije naročito impresivan po pitanju kvaliteta.

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A šta kaže sam telefon?

Pre nego što krenete da pravite kućni zvučnik, proverite da li je na telefonu uopšte podešena odgovarajuća vrsta zvuka. Na Android uređajima postoje odvojene kontrole za multimediju, pozive, zvono, obaveštenja i alarm, pa je moguće da korisnik pojačava pogrešan kanal i čudi se što se video i dalje jedva čuje. Google u zvaničnom uputstvu navodi da se pritiskom na taster za jačinu zvuka i otvaranjem dodatnih kontrola mogu zasebno podešavati različiti nivoi zvuka.

Slična priča postoji i na iPhone-u. Apple omogućava podešavanje jačine zvuka preko kontrolnog centra, a na novijim verzijama sistema postoje i opcije za ograničavanje maksimalne jačine ugrađenog zvučnika i smanjivanje preglasnih zvukova. Zato je prvi korak zapravo najdosadniji, ali i najjednostavniji: proverite podešavanja pre nego što počnete da pravite akustične konstrukcije od čaša i kartona.

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Nemojte zbog glasnijeg zvuka preterati

Imajte u vidu da ako telefon koristite sa slušalicama, povećavanje jačine zvuka samo zato što želite da nadjačate buku može biti loša ideja. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da rizik za sluh zavisi i od jačine zvuka i od dužine izlaganja, a kao praktičnu smernicu za lične audio uređaje preporučuje da se jačina drži ispod 60 odsto maksimalne.

WHO takođe navodi da dugotrajno izlaganje glasnim zvucima može da dovede do oštećenja sluha i tinitusa, odnosno neprijatnog zujanja ili zvonjenja u ušima. Zato je mnogo pametnije koristiti dobar položaj telefona, usmeravanje zvuka ili odgovarajuće slušalicenego samo beskonačno pritiskati dugme za pojačavanje.

Nivo zračenja koji proizvode slušalice znatno je niži od onog koji emituju mobilni telefoni Foto: Shutterstock

Ako vam treba malo glasniji zvuk za gledanje videa u sobi, slušanje muzike dok spremate ručak ili da čujete alarm, improvizovani akustični trikovi mogu biti zanimljivi i praktični. Papirni levak, karton, keramička posuda ili šolja mogu promeniti način na koji zvuk iz telefona stiže do vas, ali efekat neće biti isti na svakom modelu.

Zato je najbolji pristup prilično jednostavan: prvo proverite podešavanja zvuka, zatim probajte da telefon postavite na odgovarajuće mesto i, ako vam treba još malo jači zvuk, eksperimentišite sa jednostavnim predmetima koje već imate kod kuće. Ako vam treba ozbiljno glasniji i kvalitetniji zvuk, onda je ipak pravo rešenje eksterni Bluetooth zvučnik, a ako samo želite da telefon bude malo glasniji bez trošenja novca, papirni levak ili odgovarajuća posuda mogu biti sasvim zanimljiv mali kućni eksperiment.