TELEFON VAM JE U DŽEPU, A OPASNOST SVUDA OKOLO

TELEFON VAM JE U DŽEPU, A OPASNOST SVUDA OKOLO

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Pametni telefon je danas praktično produžetak ruke, te zato telefon može postati ozbiljan bezbednosni problem ako korisnik ne obrati pažnju na aplikacije koje instalira, dozvole koje im daje i načine na koje se povezuje sa internetom.

Kako bismo se zaštitili, najčešće je dovoljno nekoliko jednostavnih navika: ne instalirati sumnjive aplikacije, ne klikati nasumične linkove, redovno ažurirati telefon i proveravati kome ste dozvolili pristup kameri, mikrofonu, lokaciji i fotografijama. Neke opasnosti, međutim, posebno lako promaknu jer telefon sve vreme deluje kao potpuno bezazlen predmet koji držimo u ruci.

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Jedan klik može da otkrije vaše podatke

Jedan od najčešćih problema danas predstavljaju zlonamerne aplikacije i lažne internet stranice. Aplikacija koja izgleda potpuno normalno može pokušati da dobije pristup podacima koji joj uopšte nisu potrebni za rad, dok lažna stranica može izgledati gotovo identično kao stranica banke, društvene mreže ili neke poznate kompanije.

Zbog toga nije dobra ideja automatski pritiskati „Dozvoli“ kada aplikacija zatraži pristup kameri, mikrofonu, lokaciji ili fotografijama. Ako aplikacija za lampu traži pristup kontaktima, na primer, sasvim je opravdano zapitati se zbog čega joj je to potrebno. Posebno treba biti oprezan sa porukama koje traže da hitno unesete lozinku, podatke kartice ili kod koji vam je stigao SMS-om.

SMS Prevara Foto: Shutterstock

Budite oprezni sa javnim USB punjačima

Telefon vam je na jedan odsto baterije, sedite na aerodromu ili stanici, a ispred vas javni USB priključak. Deluje kao idealno rešenje, ali bezbednosni stručnjaci godinama upozoravaju na rizike povezivanja uređaja sa nepoznatim USB priključcima. USB veza nije namenjena samo prenosu električne energije već može služiti i za prenos podataka, zbog čega je bezbednije koristiti sopstveni punjač i adapter kada god je to moguće.

Najjednostavnija varijanta je zato klasična električna utičnica uz sopstveni adapter ili prenosiva baterija. Ne znači da će svaki javni USB punjač automatski ukrasti podatke sa vašeg telefona, ali nema mnogo smisla nepotrebno izlagati uređaj riziku kada postoji jednostavno rešenje. Posebno ako na telefonu imate aplikacije za banku, poslovne podatke ili druge osetljive informacije.

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Telefon može da otkrije gde se nalazite

Mnogi korisnici gotovo nikada ne pogledaju kojim aplikacijama su dozvolili pristup lokaciji, a telefon može veoma precizno da zna gde se nalazi, dok pojedine aplikacije mogu koristiti podatke o lokaciji u skladu sa dozvolama i podešavanjima uređaja.

Zato povremeno otvorite podešavanja privatnosti i proverite listu aplikacija koje imaju pristup lokaciji. Isto važi za kameru i mikrofon. Ako aplikacija koju gotovo nikada ne koristite ima pristup svemu tome, možete joj ukinuti dozvolu. Na savremenim telefonima moguće je podesiti da aplikacija lokaciju koristi samo dok je koristite, što je često praktičnija opcija nego da joj pristup bude stalno uključen.

Lažne mreže nisu samo filmska priča

Postoje i mnogo sofisticiraniji načini napada, poput lažnih baznih stanica koje pokušavaju da se predstave kao deo legitimne mobilne mreže. Takvi napadi zahtevaju specijalizovanu opremu i određene uslove i nisu nešto što će se dogoditi svakome ko izađe na ulicu sa uključenim telefonom, ali predstavljaju realnu kategoriju bezbednosnih pretnji koja se proučava godinama.

Za običnog korisnika mnogo je važnije da koristi najnoviju verziju operativnog sistema i bezbednosnih zakrpa, kao i da zaštiti naloge jakim i jedinstvenim lozinkama. Dodatni sloj zaštite predstavlja višefaktorska autentifikacija, posebno za mejl, društvene mreže i naloge preko kojih se pristupa novcu.

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Pametni telefon sam po sebi nije neprijatelj, ali je moćan uređaj koji prikuplja i obrađuje ogromnu količinu informacija. Najveći broj problema može se sprečiti bez ikakvih komplikovanih podešavanja: redovno ažurirajte sistem, instalirajte aplikacije iz pouzdanih izvora, proveravajte dozvole i nemojte unositi lozinke i podatke kartice na stranice do kojih ste došli preko sumnjivih poruka.

Na kraju, možda najvažnije, nemojte verovati poruci samo zato što izgleda profesionalno. Prevaranti danas mogu napraviti kopiju logotipa, stranice ili poruke tako dobro da na prvi pogled gotovo da nema razlike. Ako poruka traži da nešto uradite odmah, da unesete kod ili da „potvrdite nalog“ preko nepoznatog linka, upravo taj osećaj hitnosti treba da bude razlog da zastanete i proverite šta se zaista događa.