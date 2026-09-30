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Motorola je pokrenula promociju u kojoj uz kupovinu modela Motorola G77 možete da dobijete još jedan uređaj potpuno besplatno, i to Philips Airfryer. U pitanju je promotivna akcija koja traje do 31.10.

Kupujete telefon, a dobijate i Airfryer

Princip promocije je jednostavan: kupite Motorola G77 sa 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije kod jednog od ovlašćenih Motorola partnera i nakon kupovine registrujete uređaj. Kao benefit dobijate Philips Airfryer na poklon.

To znači da uz kupovinu telefona ne dobijate samo uređaj koji ćete koristiti svakog dana, već i dodatni uređaj za domaćinstvo, koji je sve popularniji zbog brzine i lakoće spremanja jela. Upravo zbog toga ova ponuda može biti zanimljiva svima koji su već planirali kupovinu novog telefona i žele da iz jedne kupovine izvuku dodatnu vrednost.

Važno je samo da se kupovina obavi kod ovlašćenog Motorola partnera i da se nakon toga ispravno završi registracija.

Foto: Promo

Kako da dobijete Philips Airfryer?

Ovo je najvažniji deo za svakoga ko želi da iskoristi promociju.

Nakon kupovine Motorola G77 potrebno je da registrujete uređaj putem zvanične stranice promocije. Prilikom registracije unose se podaci kao što su ime i prezime, kontakt telefon, adresa za dostavu poklona, IMEI 1 broj uređaja, broj računa ili ugovora i datum kupovine.

Potrebno je priložiti i fotografiju IMEI 1 oznake i fiskalnog računa ili ugovora. Zato račun treba sačuvati nakon kupovine.

Nakon uspešne registracije i provere podataka, poklon se šalje na adresu navedenu prilikom prijave. Prema pravilima promocije, dostava se vrši u roku do 90 dana od registracije.

Detaljna pravila promocije i registracija dostupni su na zvaničnoj stranici Motorola promocije.

Šta nudi Motorola G77?

Kada je u pitanju model moto g77, on dolazi sa karakteristikama koje mogu da privuku nove kupce. Za početak, tu je 6,78-inčni Extreme AMOLED ekran sa osvežavanjem od 120 Hz, koji je namenjen svima koji telefon koriste za gledanje videa, društvene mreže, surfovanje ili igranje. Visoka frekvencija osvežavanja doprinosi fluidnijem prikazu prilikom skrolovanja i prelaska između aplikacija.

Foto: Kurir

Foto: Kurir



108 MP kamera i ultraširoki objektiv

Za one kojima je fotografisanje jedan od važnih razloga za kupovinu novog telefona, moto g77 ima glavnu kameru od 108 MP, uz 8 MP ultraširoku kameru. Glavna kamera ima optičku stabilizaciju slike (OIS), što može biti korisno kada fotografišete iz ruke i želite stabilnije snimke. Ultraširoka kamera omogućava da u kadar smestite više sadržaja, što je praktično za pejzaže, grupne fotografije ili fotografisanje u manjim prostorima.

Za selfije i video-pozive tu je i prednja kamera od 32 MP, pa telefon pokriva različite situacije u kojima se kamera svakodnevno koristi.

Foto: Kurir

Ne manjka prostora

Kod telefona koji se koristi svakog dana, prostor za fotografije, video-snimke i aplikacije brzo postaje važan. G77 dolazi sa 256 GB interne memorije, uz 8 GB RAM-a, pa korisnik dobija dovoljno prostora za svakodnevni sadržaj, dok RAM omogućava komfornije korišćenje više aplikacija. Memorija se, prema specifikacijama prodajnih partnera, može dodatno proširiti microSD karticom.

To znači da telefon može biti praktičan izbor i za korisnike koji mnogo fotografišu i snimaju, kao i za one koji ne žele da stalno proveravaju koliko im je slobodnog prostora ostalo.

Foto: Kurir

Baterija od 5.200 mAh

Još jedan detalj koji je važan kada telefon koristite tokom čitavog dana jeste baterija. Moto g77 ima kapacitet od 5.200 mAh, uz podršku za 30 W brzo punjenje.

U praksi, to znači da je telefon osmišljen da izdrži intenzivno korišćenje tokom celog dana - od društvenih mreža i fotografisanja do gledanja video-sadržaja i korišćenja aplikacija - dok podrška za 30 W punjenje omogućava brže dopunjavanje kada je potrebno.

Foto: Kurir



Koliko košta Motorola G77?