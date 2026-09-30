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Pametni telefoni danas uglavnom pokušavaju da nas osvoje ekranom, kamerom i performansama. Ipak, telefon je veliki deo dana u našoj ruci, na stolu, u torbi ili pored laptopa, pa je sasvim logično da pažnju privlači i izgledom.

Kod REDMI Note 17 Pro 5G i REDMI Note 17 Pro Max 5G jedan od upečatljivijih detalja upravo je dizajn zadnje strane. Cloud Blush završna obrada reaguje na sunčevu svetlost i menja izgled, stvarajući efekat koji podseća na oblake. U zavisnosti od svetla i ugla, poleđina telefona dobija drugačiji vizuelni karakter. To je detalj koji Pro modele čini prepoznatljivim i kada ekran nije uključen, a u vremenu kada veliki broj uređaja izgleda veoma slično, takve razlike sve više dolaze do izražaja.

Ipak, izgled je samo deo priče. REDMI Note 17 serija veliki akcenat stavlja i na bateriju, odnosno na to koliko dugo telefon može da prati korisnika bez stalnog razmišljanja o punjaču. Kod REDMI Note 17 Pro Max 5G baterija može da traje i do tri dana, što znači da telefon bez problema može da prati intenzivan dnevni ritam, od poziva i poruka, preko navigacije i fotografisanja, do društvenih mreža, muzike i video sadržaja. A upravo je to jedna od stvari koje korisnici najbrže počnu da cene. Ne morate stalno da gledate koliko je procenata ostalo, da tražite slobodnu utičnicu ili da razmišljate da li je vreme da uključite režim za uštedu baterije. Više od dobrog izgleda

Telefon koji koristimo svakodnevno mora da izdrži i svakodnevne situacije, a ne samo da dobro izgleda kada ga izvadimo iz kutije. Kod Pro modela tu su REDMI Titan Quality konstrukcija, Corning Gorilla Glass Victus 2 zaštita, kao i IP66 i IP68 zaštita od prašine i vode. Uređaji su testirani i na padove sa visine do tri metra. Takve karakteristike posebno imaju smisla kod telefona koji je zamišljen za duže korišćenje. REDMI Note 17 serija zato donosi i do šest godina bezbednosnih ažuriranja, što dodatno produžava period u kome uređaj ostaje relevantan za svakodnevnu upotrebu.

Foto: Promo

Poklon uz kupovinu Povodom početka prodaje REDMI Note 17 serije u Srbiji, kupci modela REDMI Note 17 Pro 5G i REDMI Note 17 Pro Max 5G mogu, nakon uspešne registracije kupovine, da izaberu jedan od tri Xiaomi uređaja na poklon. U ponudi su Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU, Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU i Mi Smart Space Heater S EU. Promocija traje do 22. oktobra, odnosno do isteka zaliha.

Kupci imaju i pravo na jednu besplatnu zamenu ekrana u periodu od 24 meseca, kao i jednu besplatnu zamenu baterije u periodu od 36 meseci. Uz to su dostupni i dodatni digitalni benefiti, među kojima su tri meseca Spotify Premium, dva meseca YouTube Premium i šest meseci Google One usluge sa 200 GB prostora za skladištenje. Dobar telefon se ne meri samo time kako izgleda prvog dana ili koliko impresivno zvuče njegove specifikacije. Mnogo je važnije kako se ponaša posle meseci i godina svakodnevnog korišćenja. Kada baterija i dalje drži tempo, kada uređaj izdrži sve ono kroz šta prolazi tokom dana i kada ne postoji potreba da ga menjate čim se pojavi sledeći model, onda je poruka prilično jednostavna. I DALJE RADI.