Slušaj vest

Kada telefon izbaci obaveštenje da je dostupno novo ažuriranje, mnogi samo pritisnu „kasnije“. Nekome nije zgodan trenutak, neko ne želi da čeka dok se telefon ponovo pokrene, a neko misli da je u pitanju samo nova verzija menija ili neka sitna promena. Međutim, ažuriranja često sadrže i bezbednosne zakrpe, odnosno popravke za probleme koje bi neko mogao da iskoristi za napad na uređaj.

To je posebno važno jer telefon danas nije samo uređaj za pozive i poruke. Na njemu su fotografije, mejlovi, društvene mreže, dokumenti, aplikacije za plaćanje i često pristup bankarskim servisima. Nacionalni CERT Srbije upravo zato preporučuje redovno ažuriranje mobilnih uređaja, operativnog sistema i aplikacija, jer se novim verzijama popravljaju otkrivene bezbednosne slabosti.

Foto: Shutterstock

Haker ne mora da vam „ukrade telefon“

Problem sa starim softverom je u tome što se bezbednosni propust može pronaći, a zatim i popraviti. Kada je zakrpa objavljena, postaje poznato da je određeni problem postojao, dok korisnik koji je ostao na staroj verziji i dalje može imati nezaštićenu verziju sistema. Android zato redovno objavljuje bezbednosne biltene sa popravkama za ranjivosti, a proizvođači telefona zatim te ispravke ugrađuju u svoja ažuriranja.

Opasnost nije samo teorijska. Apple je tokom 2026. godine objavljivao upozorenja o napadima koji su mogli da iskoriste zastarele verzije iOS-a preko zlonamernog sadržaja na internetu. Kompanija je u jednom takvom slučaju navela da korisnici sa ažuriranim softverom nisu bili izloženi konkretnoj opisanoj ranjivosti, što dobro pokazuje zašto se bezbednosne zakrpe ne ostavljaju mesecima.

Foto: Shutterstock

Telefon može da postane meta bez vašeg znanja

Ako se ranjivost iskoristi, posledice mogu biti različite, u zavisnosti od toga šta je napadaču omogućio konkretan propust. U najgorem slučaju mogu biti ugroženi podaci, nalozi ili privatnost korisnika, a telefon može postati deo napada koji korisnik uopšte ne primećuje. Ovo ne znači da će se svakom ko preskoči jedno ažuriranje odmah dogoditi problem, već da se nepotrebno ostavlja poznata slabost nepopravljena.

Dodatni problem je što telefon često koristimo za stvari koje su mnogo vrednije od samog uređaja. Ako su na njemu sačuvani mejlovi, fotografije, kontakti ili podaci povezani sa različitim nalozima, bezbednost telefona postaje deo zaštite celog digitalnog života korisnika. Zbog toga Nacionalni CERT Srbije savetuje da se, kada je moguće, uključi automatsko ažuriranje operativnog sistema i aplikacija.

Foto: Shutterstock

Nisu sva ažuriranja ista

Važno je razlikovati velike nadogradnje sistema od bezbednosnih ažuriranja. Velika nadogradnja može doneti novi izgled, nove funkcije i promene u načinu rada telefona, dok bezbednosna zakrpa može biti mnogo manje primetna korisniku, ali je njen zadatak da popravi konkretne probleme koji mogu ugroziti uređaj. Zato nije dobro procenjivati važnost ažuriranja samo po tome koliko novih funkcija vidimo nakon instalacije.

To se vidi i kod najpoznatijih sistema. Android objavljuje bezbednosne biltene svakog meseca, dok Apple na svojoj stranici redovno objavljuje informacije o bezbednosnim izdanjima i navodi da je održavanje softvera ažurnim jedna od najvažnijih stvari koje korisnik može da uradi za bezbednost svog uređaja.

Ne zaboravite ni aplikacije

Nije dovoljno ažurirati samo operativni sistem. Aplikacije takođe dobijaju nove verzije u kojima se, pored novih mogućnosti i ispravki grešaka, mogu nalaziti i zakrpe za bezbednosne probleme. Nacionalni CERT Srbije posebno navodi da napadači stalno traže ranjivosti u aplikacijama i da redovno ažuriranje smanjuje mogućnost njihovog iskorišćavanja.

Zato nije dobra navika da se mesecima ignorišu obaveštenja iz prodavnice aplikacija. Ako je ažuriranje dostupno, naročito kada se u opisu pominju bezbednosne ispravke, najbolje je instalirati ga kada za to postoji odgovarajući trenutak. Isto važi i za internet pregledač, jer se upravo preko njega pristupa velikom broju sajtova i internet servisa.

Foto: Shutterstock

Šta da uradite kada stigne obaveštenje

Najjednostavnije pravilo je da se ažuriranje ne odlaže bez razloga. Ako telefon traži da instalira novu verziju, priključite ga na punjač ako je baterija prazna, napravite rezervnu kopiju važnih podataka pre velike nadogradnje i pustite uređaj da završi postupak. Za manje bezbednosne zakrpe nema mnogo smisla čekati nedeljama ako je telefon spreman za instalaciju.

Ipak, postoji još jedna važna stvar: telefon koji više ne dobija bezbednosne nadogradnje nije isto što i telefon koji samo nema najnoviju verziju sistema. Proizvođači imaju različite periode podrške za različite modele, pa vlasnici starijih uređaja treba da provere do kada njihov konkretan model dobija bezbednosne zakrpe. Ako podrška prestane, telefon neće preko noći postati neupotrebljiv, ali više ne treba računati na to da će nove bezbednosne rupe biti popravljane.