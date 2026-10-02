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iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max beleže snažnu prodaju u Kini, uprkos tome što se tamošnje tržište pametnih telefona suočava sa ozbiljnim padom. Prema podacima kompanije Counterpoint Research, Apple je tokom prve nedelje prodaje novih modela zauzeo prvo mesto na kineskom tržištu pametnih telefona.

Posebno je zanimljivo to što je ukupna prodaja novih pametnih telefona u Kini od jula bila 17 odsto niža u odnosu na isti period prethodne godine. Lansiranje iPhone 18 Pro serije, međutim, donelo je potpuno drugačiji trend.

Tokom prva tri dana prodaje, iPhone 18 Pro modeli zabeležili su rast od 12 odsto u odnosu na prodaju iPhone modela iz uporednog perioda prethodne godine. Apple je tako u 38. nedelji 2026. godine zauzeo 33 odsto kineskog tržišta pametnih telefona.

Foto: Printscreen, 9 to 5 mac

Odloženo predstavljanje standardnog iPhone 18

Jedan od razloga za snažnu prodaju Pro modela mogao bi da bude način na koji je Apple organizovao ovogodišnje lansiranje.

Kompanija je iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max ponudila kupcima pre standardnog iPhone 18 modela. Zbog toga su korisnici koji su želeli da promene telefon imali izbor između kupovine novog Pro modela i čekanja na standardnu verziju. Counterpoint Research navodi da je upravo ova strategija mogla deo kupaca da usmeri ka skupljim modelima.

Poskupljenja promenila odnos prema ceni

Drugi faktor odnosi se na šire poskupljenje premijum telefona.

Rastući troškovi komponenti doveli su do povećanja cena kod brojnih proizvođača, što je promenilo cenovni okvir u kojem kupci posmatraju nove telefone. U takvoj situaciji, Apple je deo povećanih troškova komponenti apsorbovao, zbog čega je iPhone 18 Pro u odnosu na konkurentske premijum modele postao relativno privlačniji sa stanovišta cene.

Drugim rečima, kupci koji su već spremni da izdvoje veliki novac za premijum telefon sada se suočavaju sa višim cenama kod većeg broja proizvođača, pa povećanje cene iPhonea ne predstavlja nužno toliku prepreku kao ranije.

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Prodavci i operateri dodatno pogurali prodaju

Treći razlog koji navodi Counterpoint Research jeste takozvana „agresivna podrška kanala“.

Ovaj izraz odnosi se na snažnu promotivnu aktivnost trgovaca i mobilnih operatera koji prodaju iPhone 18 Pro modele. Reklamne kampanje, promocije i podrška prodajnih kanala mogu imati značajan uticaj na vidljivost novih uređaja i odluku kupaca da ih nabave upravo tokom perioda lansiranja.

Apple preuzeo prvo mesto u Kini

Kombinacija ova tri faktora pomogla je Appleu da se tokom 38. nedelje 2026. godine popne na prvo mesto po prodaji pametnih telefona u Kini, sa 33 odsto tržišnog udela.

To je posebno značajan rezultat imajući u vidu da je ukupno kinesko tržište novih pametnih telefona u prethodnom periodu beležilo pad od 17 odsto na godišnjem nivou.

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Podaci, međutim, predstavljaju rezultat veoma ranog perioda prodaje. iPhone 18 Pro serija počela je da se prodaje 18. septembra, a podaci Counterpointa za 38. nedelju obuhvataju samo prva tri dana prodaje novih Pro modela.