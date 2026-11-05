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Ako vam je dosta telefona koji jedva staju u džep i čija baterija posle nekoliko godina zahteva servis, novi Android uređaj mogao bi da bude zanimljiva alternativa. Enough Phone pokušava da vrati dve funkcije koje su nekada bile uobičajene, ali su gotovo nestale sa modernih pametnih telefona.

Reč je o kompaktnom telefonu sa izmenjivom baterijom, koji je pokrenuo Kickstarter kampanju i čija početna cena za prve podržavaoce iznosi 399 dolara. Proizvođač cilja korisnike koji žele praktičan uređaj, ali ne i ogromne ekrane i gomilu funkcija koje im nisu potrebne.

Foto: Enough

Ekranom od 5,3 inča koji možete da koristite jednom rukom

Enough Phone dolazi sa LCD ekranom dijagonale 5,3 inča i rezolucijom 1520 x 720 piksela. To je znatno manje od ekrana koje danas imaju većina popularnih Android telefona, koji uglavnom prelaze šest inča.

Manje dimenzije trebalo bi da olakšaju korišćenje telefona jednom rukom, nošenje u džepu i svakodnevno rukovanje. Uređaj je visok 133 milimetra, širok 64 milimetra i debeo manje od 12 milimetara, prema ciljanim specifikacijama proizvođača.

Za razliku od malih telefona koji su se ranije pojavljivali kao slabije opremljeni modeli, Enough Phone donosi relativno savremen hardver.

Pokreće ga MediaTek Dimensity 7500 procesor, uz 8 GB RAM-a i 128 GB interne memorije. Tu su i podrška za 5G mreže, NFC, eSIM, čitač otiska prsta integrisan u taster za uključivanje i mogućnost proširenja memorije microSD karticom.

Na zadnjoj strani nalazi se kamera od 50 megapiksela sa Sony IMX766 senzorom, dok je prednja kamera od 32 megapiksela namenjena fotografisanju i video-pozivima.

Ipak, ekran manje rezolucije i srednja klasa procesora pokazuju da ovo nije telefon koji pokušava da se takmiči sa najskupljim modelima. Njegova glavna prednost trebalo bi da bude praktičnost, a ne maksimalne performanse.

Baterija koju možete sami da zamenite

Foto: Enough

Jedna od najzanimljivijih karakteristika Enough Phone-a jeste baterija koja može da se izvadi i zameni bez odlaska u servis.

Proizvođač planira kapacitet od 3.500 mAh, ali konačna specifikacija još nije potvrđena. Baterija će biti dostupna kroz zadnji poklopac koji se pričvršćuje šrafovima.

Ovakvo rešenje podseća na starije telefone, kod kojih je korisnik mogao da ukloni poklopac, izvadi bateriju i ubaci novu za nekoliko sekundi.

Kod današnjih pametnih telefona baterije su uglavnom ugrađene u kućište, pa njihova zamena zahteva servis i dodatne troškove. To posebno postaje problem kada telefon posle nekoliko godina počne da gubi autonomiju.

Enough Phone pokušava da ponudi drugačiji pristup. Ako baterija vremenom oslabi, korisnik bi mogao da je zameni i nastavi da koristi uređaj bez potrebe da kupuje novi telefon.

Kompanija takođe najavljuje softversku podršku do 2032. godine, što bi moglo da produži period korišćenja uređaja.

Ipak, telefon još nije spreman za isporuku. Proizvođač mora da završi optimizaciju baterije, testiranje vodootpornosti i proveru izdržljivosti. Zbog toga konačne karakteristike i autonomija još nisu poznate.

Android 17 ili sistem koji uklanja aplikacije koje vam odvlače pažnju

Enough Phone donosi još jednu zanimljivu mogućnost: korisnici mogu da biraju između standardnog Androida 17 i OdysseyOS-a, pojednostavljenog sistema koji razvija kompanija SLEKE.

Standardni Android namenjen je onima koji žele klasičan pametni telefon sa pristupom uobičajenim aplikacijama.

OdysseyOS je drugačiji. Njegov cilj je da smanji vreme koje korisnik provodi na telefonu, tako što ograničava pristup aplikacijama koje najčešće odvlače pažnju.

Sistem je osmišljen tako da zadrži praktične funkcije, poput aplikacija za bankarstvo, navigaciju, autentifikaciju i komunikaciju, dok društvene mreže, igre i druge aplikacije koje podstiču dugo korišćenje telefona nisu deo standardne ponude.

To znači da Enough Phone može da bude i običan Android uređaj i telefon namenjen ljudima koji žele da smanje digitalne distrakcije.

OdysseyOS koristi kontrolisanu prodavnicu aplikacija, a korisnici mogu da zatraže dodavanje određene aplikacije. Međutim, konačnu odluku o njenoj dostupnosti donosi kompanija SLEKE.

Proizvođač očekuje da će deo kupaca izabrati upravo ovaj sistem, jer uređaj nije zamišljen samo kao manji telefon, već i kao alternativa mobilnim uređajima koji stalno privlače pažnju.

Foto: Enough

Cena od 399 dolara, ali telefon još nije spreman za kupce

Enough Phone je pokrenuo Kickstarter kampanju, a početna cena za prve podržavaoce iznosi 399 dolara. Kasniji paketi dostupni su po cenama od 449 i 499 dolara, dok proizvođač očekuje da će redovna maloprodajna cena biti 599 dolara.

To znači da bi telefon mogao da košta približno 42.000 dinara po početnoj ceni, odnosno oko 63.000 dinara kada dostigne očekivanu maloprodajnu cenu, bez eventualnih troškova dostave, poreza i uvoza.

Prema planovima kompanije, isporuke se očekuju u maju 2027. godine.

Ipak, važno je imati u vidu da je ovo crowdfunding projekat, a ne uređaj koji je već dostupan u prodavnicama. Konačne specifikacije, trajanje baterije i kvalitet kamera tek treba da budu potvrđeni kroz završna testiranja.

Enough Phone zato nije namenjen svima. Korisnicima koji žele veliki ekran, vrhunske kamere i najjači procesor verovatno neće biti prvi izbor.