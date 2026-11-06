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Ne mora svaki telefon da ima najjaču kameru, najbrži procesor ili desetine funkcija koje nikada nećete koristiti. Ako vam je mobilni potreban za pozive, poruke, Viber, WhatsApp, fotografije i povremeno pregledanje interneta, postoje modeli koji mogu da zadovolje svakodnevne potrebe bez velikog troška.

U cenovnom rangu do 200 evra danas se mogu pronaći telefoni sa velikim ekranima, baterijama koje mogu da izdrže ceo dan i dovoljno memorije za osnovne aplikacije. Ipak, ako vam je najvažnije da telefon bude jednostavan za korišćenje, nije potrebno da birate najskuplji model u ovoj kategoriji.

Izdvojili smo pet telefona koji imaju smisla za korisnike koji žele praktičan uređaj, bez nepotrebnog komplikovanja.

1. Samsung Galaxy A17 – za one koji žele poznat i jednostavan telefon

Samsung Galaxy A17 je zanimljiv izbor za korisnike koji žele telefon poznatog proizvođača, pregledan ekran i jednostavno svakodnevno korišćenje.

Foto: Samsung

Samsungov interfejs omogućava da se osnovne funkcije lako pronađu, dok veliki ekran olakšava čitanje poruka, pregled fotografija i korišćenje aplikacija. To može biti posebno korisno za starije korisnike ili one koji ne žele da se navikavaju na potpuno drugačiji sistem.

Model Galaxy A17 4G može da se pronađe u konfiguracijama sa 128 GB memorije, a pojedine ponude na tržištu Srbije nalaze se ispod 200 evra.

Za koga je: Za korisnike koji žele Samsung, poznat interfejs i telefon za svakodnevne potrebe.

2. Xiaomi Redmi Note 15 4G – veliki ekran i dovoljno prostora

Foto: Redmi

Xiaomi Redmi Note 15 4G namenjen je korisnicima koji žele da za manje novca dobiju veliki ekran i dovoljno prostora za fotografije, aplikacije i dokumente.

U konfiguraciji sa 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije, ovaj model pruža više nego dovoljno prostora za prosečnog korisnika. AMOLED ekran sa osvežavanjem od 120 Hz omogućava prijatniji prikaz sadržaja, dok baterija velikog kapaciteta odgovara onima koji telefon koriste tokom celog dana.

Ipak, Xiaomi telefoni imaju više unapred instaliranih aplikacija, pa će nekim korisnicima biti potrebno malo vremena da prilagode početni ekran i uklone ono što im nije potrebno.

Za koga je: Za one koji žele veliki ekran, dosta memorije i telefon koji može da posluži za više svakodnevnih aktivnosti.



3. Motorola Moto G06 Power – kada je baterija najvažnija

Foto: Motorola

Motorola Moto G06 Power posebno je zanimljiv korisnicima koji ne žele da razmišljaju o punjaču nekoliko puta dnevno.

Njegova najveća prednost je baterija kapaciteta 7.000 mAh, koja je veća od one koju imaju mnogi telefoni u ovoj cenovnoj kategoriji. To ga čini zanimljivim izborom za osobe koje često razgovaraju, koriste Viber, pregledaju internet ili jednostavno žele da telefon što duže ostane uključen.

Veliki ekran olakšava čitanje i pregledanje sadržaja, dok je Android namenjen korisnicima koji žele poznate funkcije bez previše komplikacija.

Treba imati u vidu da je ovo osnovni telefon, pa nije namenjen zahtevnim igrama ili intenzivnom multitaskingu.

Za koga je: Za korisnike kojima su najvažniji autonomija baterije, pozivi i osnovne aplikacije.

4. Honor X7d – za korisnike koji žele veliki ekran i dug rad

Honor X7d predstavlja još jednu opciju za one koji traže jednostavan telefon za svakodnevnu upotrebu.

U zavisnosti od konfiguracije, ovaj model nudi veliki ekran, bateriju kapaciteta 6.500 mAh i dovoljno memorije za osnovne aplikacije. Verzije sa 8 GB RAM-a i 256 GB prostora mogu da se pronađu u cenovnom rangu oko 200 evra.

Foto: Printscreen

Njegova prednost je što korisnik ne mora da plaća napredne funkcije koje možda neće koristiti. Telefon je namenjen pozivima, porukama, društvenim mrežama, fotografijama i drugim svakodnevnim aktivnostima.

Za koga je: Za one koji žele jednostavan Android telefon sa velikom baterijom i dosta prostora za podatke.

5. Samsung Galaxy A07 – praktičan izbor za osnovne potrebe

Samsung Galaxy A07 je model koji ima smisla za korisnike kojima nije potreban telefon sa mnogo naprednih funkcija.

Foto: Samsung

Njegova osnovna namena je svakodnevna komunikacija, korišćenje aplikacija, pregledanje interneta i fotografisanje. U konfiguraciji sa 6 GB RAM-a i 128 GB memorije predstavlja praktičan izbor za korisnike koji žele da ostanu u nižem cenovnom rangu.

Veliki ekran olakšava korišćenje aplikacija, a Samsungov interfejs pruža poznato okruženje za one koji su već koristili telefone ovog proizvođača.

Ako vam je telefon potreban prvenstveno za pozive, poruke i nekoliko osnovnih aplikacija, nema potrebe da trošite više novca na napredniji model.