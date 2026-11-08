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Reč je o tasteru Camera Control, koji je predstavljen sa serijom iPhone 16 i trebalo je da fotografisanje učini jednostavnijim i bržim. Ipak, nije naišao na oduševljenje svih korisnika, a pojavile su se informacije da kompanija razmatra njegovo uklanjanje sa budućih modela.

Ovaj taster nalazi se na bočnoj strani telefona i omogućava pokretanje kamere, fotografisanje, podešavanje zuma i pristup pojedinim opcijama bez direktnog dodirivanja ekrana.Apple je želeo da korisnicima pruži osećaj upravljanja foto-aparatom, ali se pokazalo da dodatna kontrola nije svima bila potrebna.

Deo vlasnika iPhone uređaja smatra da je komplikovan, da se lako slučajno pritisne i da se iste stvari jednostavnije obavljaju na ekranu.

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Taster koji je trebalo da promeni fotografisanje

Camera Control je predstavljen 2024. godine sa modelima iPhone 16. Nije reč o običnom dugmetu za okidanje fotografija, već o kombinaciji senzora pritiska i dodirne površine. Korisnik može da ga pritisne kako bi otvorio kameru ili snimio fotografiju, ali i da prevlačenjem prsta menja zum i druga podešavanja.

Kod složenijih podešavanja potrebno je naučiti različite vrste pritiska i pokreta, što se nije dopalo svima. Korisnici koji žele samo da brzo fotografišu često su nastavili da koriste ekran, dok su neke dodatne mogućnosti ostale neiskorišćene. Tako je funkcija koja je trebalo da bude velika prednost za fotografisanje postala jedna od najdiskutovanijih novina na iPhone uređajima.

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Apple razmatra mogućnost da Camera Control potpuno ukloni sa budućih iPhone modela. Kao jedan od razloga navodi se to što taster nije postao toliko važan korisnicima koliko se kompanija nadala. Ipak, reč je o nezvaničnim informacijama.

Ukoliko se ove najave pokažu tačnim, Apple bi mogao da se vrati jednostavnijem načinu upravljanja kamerom. Fotografisanje bi se ponovo uglavnom obavljalo preko ekrana, dok bi bočna strana telefona imala manje dodatnih kontrola.

Manje senzora, jednostavnija konstrukcija

Uklanjanje Camera Control tastera moglo bi da donese i praktične prednosti u proizvodnji.Ovaj sistem zahteva dodatne senzore i elektronske komponente, kao i posebno rešenje za njegovo postavljanje u kućište. Sa manje delova, konstrukcija telefona mogla bi da bude jednostavnija, a proizvođač bi imao više prostora za druga dizajnerska rešenja.

Još jedna potencijalna prednost odnosi se na zaštitu od vode i prašine.Svaki dodatni otvor i složenija komponenta na kućištu predstavljaju izazov za zaptivanje uređaja.

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Apple ponovo menja dugmad

Ovo ne bi bio prvi put da Apple menja način na koji korisnici upravljaju iPhone uređajima. Kompanija je na modelima iPhone 15 Pro uvela Action Button, koji je zamenio tradicionalni prekidač za nečujni režim rada. Preko njega korisnici mogu da pokreću različite funkcije, poput baterijske lampe, kamere ili prečica koje sami odaberu.

Zanimljivo je da se sada pojavila i odvojena glasina o budućnosti tog dugmeta. Prema informacijama koje je objavio MacRumors, Apple bi mogao da spoji funkcije Action Button-a i Camera Control-a u jednu kontrolu,tako da se jednim pritiskom otvara kamera, a dužim aktivira odabrana prečica.

Kada bi promena mogla da stigne?

Za sada nema pouzdanog podatka o tome na kojim bi se modelima i kada pojavila eventualna promena. Najnovije glasine o spajanju dva tastera pominju drugu polovinu 2027. godine, ali nije potvrđeno da će Apple tada zaista predstaviti takvo rešenje.

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Da li je ovo kraj jednog eksperimenta?

Camera Control pokazuje koliko je teško uvesti novu fizičku kontrolu na uređaj koji korisnici već godinama koriste na sličan način. Ono što proizvođač vidi kao inovaciju, kupcima ne mora nužno da bude praktično. Ako se glasine pokažu tačnim, Apple bi mogao da zaključi da je jednostavnije upravljanje kamerom ipak bolje rešenje od dodatnog tastera.

Za sada vlasnici aktuelnih iPhone modela nemaju razloga za brigu jer ništa se ne menja na telefonima koje već koriste. Reč je isključivo o mogućim promenama na budućim generacijama, a konačnu odluku znaćemo tek kada Apple predstavi nove uređaje.