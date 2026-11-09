Naravno da u torbi ima mesta za kabl i adapter. Više je stvar u tome šta nas čeka kad stignemo. Jedan spušta torbe, drugi otvara prozor, a neko već pomera noćni stočić jer je jedina slobodna utičnica u apartmanu baš iza njega. Mnogo je lepša pomisao da samo uzmemo ključeve i odemo na večeru dok u restoranu još ima mesta kraj prozora.

„I, kakav ti je telefon sad kad ga imaš mesec dana?“ Ako prijatelj uz kafu postavi to pitanje, velike su šanse da i sam razmišlja o kupovini. Fotografije je već video, verovatno baš one sa ručka na kom ste bili zajedno. Sada ga zanima nešto što se teže primeti na prvi pogled. „Recimo da u petak posle posla krenem na put i vratim se u nedelju uveče. Da li uopšte da pakujem punjač?“

Upravo je zbog takvih vikenda zanimljiv REDMI Note 17 Pro Max 5G. Njegova baterija od 9.210 mAh u internim testovima kompanije Xiaomi izdržala je do tri dana sa jednim punjenjem pri umerenoj upotrebi. Test je obuhvatio i radnje sasvim uobičajene za vikend van kuće, od slušanja muzike do korišćenja mapa. Koliko će trajati na našem putovanju zavisi od toga kako provedemo ta tri dana. Ako popodne provedemo u šetnji, telefon će nam možda trebati samo da povremeno proverimo mapu i pošaljemo koju fotografiju u porodičnu grupu. Četiri sata vožnje uz navigaciju, pa koncert na kom snimimo gotovo svaku pesmu, tražiće više energije.

Koliko nam znači baterija koja duže traje možda najbolje znamo po tome kako se ponašamo kad na ekranu ostane dvadesetak procenata. Treba pokazati kartu u vozu, javiti se ljudima koji nas čekaju, možda još i pozvati taksi. Odjednom onu zajedničku fotografiju šaljemo sutra, a podkast koji smo čuvali za povratak ostaje za neku drugu vožnju. Lepo je odložiti tu računicu. Ponekad višak energije dobro dođe i nekome u društvu. Ako je prijatelju karta u telefonu koji samo što se nije ugasio, REDMI Note 17 Pro Max 5G može kablom da dopuni i njegov uređaj. Ovaj model podržava obrnuto žično punjenje do 27 W s kompatibilnim uređajima.

Postoji, naravno, i onaj petak kada tek uz jutarnju kafu shvatimo da telefon prethodne večeri uopšte nismo priključili. Za takva jutra važno je i koliko brzo može da se dopuni. Prema merenjima kompanije Xiaomi, uz 100 W HyperCharge i odgovarajući punjač, 20 minuta punjenja u režimu Boost može da obezbedi dovoljno energije za ceo dan umerene upotrebe. Otprilike toliko prođe dok se istuširamo, još jednom pogledamo prognozu i ipak ubacimo džemper u torbu.

Posle mesec dana s telefonom promeni se još jedna sitnica. U početku ima svoj džep u torbi i brišemo ekran o rukav čim na njemu ostane otisak prsta. Posle ga bez mnogo razmišljanja spustimo na prvu slobodnu klupu dok vezujemo pertlu ili ga ubacimo pored ključeva kad naiđe autobus. Zato vredi pomenuti staklo Corning Gorilla Glass Victus 2, koje pomaže u zaštiti ekrana od ogrebotina i oštećenja pri padu. Ako nas na putu do restorana uhvati kiša baš dok proveravamo adresu, dobro dođe i zaštita od prašine i vode.