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Koliko puta ste pogledali u ekran svog Android telefona i primetili malu plavu tačku pored baterije, a da niste ni obratili pažnju na nju? Možda ste pomislili da je reč o nekoj bezazlenoj oznaci, ali ona može da otkrije da neka aplikacija upravo koristi podatke o vašoj lokaciji. Ne znači da vas neko špijunira, ali je dobar razlog da proverite ko sve ima pristup informacijama o tome gde se nalazite.

Iako, kako rekosmo, ne mora da znači da vas neko tajno prati, vredi znati šta ovaj simbol predstavlja, kada se pojavljuje i kako da proverite koje aplikacije imaju pristup podacima o vašem kretanju.

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Šta zapravo znači plava tačka?

Ovaj simbol je deo Androidovih funkcija za zaštitu privatnosti. Njegova uloga je da korisniku pokaže kada aplikacija pristupa osetljivim podacima, među kojima je i lokacija. Slični indikatori postoje i za kameru i mikrofon, pa mala oznaka na ekranu može da bude važnije upozorenje nego što izgleda.

Lokaciju koriste i sasvim uobičajene aplikacije: navigacija, vremenska prognoza, mape, taksi-servisi, pa čak i neke aplikacije za fotografisanje. Sve one mogu da traže podatke o tome gde se nalazite kako bi pružile određenu uslugu.

Ko sve može da zna gde se nalazite?

Lokacija telefona ne određuje se samo pomoću GPS-a. Android može da koristi i obližnje Wi-Fi mreže i bazne stanice mobilne telefonije kako bi procenio gde se uređaj nalazi. U zavisnosti od dozvola koje ste dali, aplikacija može da dobije približnu lokaciju ili preciznije podatke o vašem položaju. Približna lokacija može da otkrije šire područje u kom se nalazite, dok precizna može da pokaže mnogo konkretnije gde ste.

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Kako da otkrijete koja aplikacija vas locira?

Ako primetite indikator, prevucite prstom od vrha ekrana nadole i otvorite panel sa brzim podešavanjima. Na podržanim verzijama Androida možete da dodirnete oznaku privatnosti i proverite koja aplikacija koristi ili je nedavno koristila vašu lokaciju. Izgled i naziv ove opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvođača telefona i verzije sistema.

Još detaljniju proveru možete da obavite kroz kontrolnu tablu privatnosti. Otvorite Podešavanja, zatim Bezbednost i privatnost ili Privatnost, pa izaberite Kontrolna tabla privatnosti i dozvolu za lokaciju. Tu možete da vidite koje su aplikacije pristupale lokaciji i kada se to dogodilo. Na Androidu 13 i novijim verzijama dostupna je istorija za poslednjih sedam dana, dok Android 12 prikazuje podatke za poslednja 24 sata.

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Isključite pristup aplikacijama kojima nije potreban

Ako pronađete aplikaciju kojoj lokacija nije neophodna, možete joj ukinuti dozvolu. U podešavanjima telefona otvorite Lokacija, zatim Dozvole za lokaciju aplikacija. Na tom spisku videćete koje aplikacije imaju pristup uvek, samo tokom korišćenja, uz prethodno pitanje ili ga uopšte nemaju.

Za aplikacije kojima je lokacija potrebna samo dok ih koristite, izaberite opciju „Dozvoli samo dok se aplikacija koristi“. Tako, na primer, navigacija može da vas usmerava dok je koristite, ali joj ne morate davati neograničen pristup lokaciji. Ipak, obratite pažnju na posebne dozvole za rad u pozadini, jer pojedine aplikacije mogu da koriste lokaciju i kada nisu otvorene na ekranu.

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Možete da isključite i celu lokaciju

Android omogućava i potpuno isključivanje usluge lokacije preko brzih podešavanja ili menija Podešavanja – Lokacija. Kada to uradite, aplikacije uglavnom više ne mogu da dobijaju podatke o položaju uređaja na uobičajen način. Međutim, neke funkcije telefona i dalje mogu da rade drugačije, a pojedine hitne službe mogu da koriste posebne sisteme za određivanje lokacije u vanrednim situacijama.

Ipak, potpuno isključivanje lokacije nije uvek najpraktičnije rešenje. Bez nje mogu da budu manje precizni navigacija, vremenska prognoza i pronalaženje izgubljenog telefona. Mnogo je korisnije da pregledate dozvole i ograničite pristup samo onim aplikacijama kojima je zaista potreban.

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Mala oznaka, važna poruka

Treba imati na umu i da se izgled indikatora razlikuje među Android telefonima. Plava tačka nije univerzalna oznaka na svim modelima i verzijama sistema, pa se kod nekih uređaja pristup lokaciji prikazuje drugačijom ikonicom. Google u zvaničnoj dokumentaciji objašnjava da Android koristi indikatore privatnosti kako bi korisnik mogao da vidi kada aplikacije pristupaju osetljivim podacima.

Zato sledeći put kada primetite neobičnu oznaku pored baterije, nemojte odmah pomisliti na hakerski napad, ali nemojte je ni ignorisati. Proverite koja aplikacija koristi lokaciju i da li joj je taj pristup zaista potreban. Nekoliko sekundi u podešavanjima može da vam pomogne da bolje kontrolišete koliko informacija o vašem kretanju delite sa aplikacijama.