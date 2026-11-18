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Kompanija Xiaomi predstavila je svoju najnoviju seriju premijum pametnih telefona - Xiaomi 18 Pro, koju čine modeli Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max. U središtu nove serije nalazi se inovativni zadnji ekran (Back Display), koji donosi nove mogućnosti interakcije sa uređajem i postavlja nove standarde u premijum segmentu. Napredne funkcionalnosti dodatno upotpunjuju Leica sistem kamera sa dva senzora od 200 MP, najnovije mobilne platforme Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 i Snapdragon® 8 Elite Gen 6¹, Xiaomi Privacy Display² ekran sa Xiaomi HyperRGB 2.0 tehnologijom, kao i napredne funkcije zasnovane na veštačkoj inteligenciji, koje otvaraju nove mogućnosti za svakodnevno korišćenje pametnih telefona.

Xiaomi Back Display uz podršku veštačke inteligencije donosi nove mogućnosti za fotografisanje, produktivnost i kreativnost

Xiaomi 18 Pro serija nastavlja da pomera granice dizajna i funkcionalnosti pametnih telefona zahvaljujući novoj generaciji zadnjeg ekrana (Back Display). Koristeći potencijal poleđine uređaja, ovaj inovativni ekran donosi nove mogućnosti za fotografisanje, veću produktivnost i kreativno izražavanje, istovremeno otvarajući vrata inteligentnijem i jednostavnijem svakodnevnom životu. Back Display koristi isti namenski razvijen M11 panel kao i glavni ekran, uz maksimalnu osvetljenost do 4.000 nita u različitim uslovima korišćenja i LTPO tehnologiju sa prilagodljivom brzinom osvežavanja od 1 do 120 Hz³. Na taj način obezbeđen je ujednačen kvalitet prikaza na oba ekrana. Zahvaljujući inovativnom dizajnerskom rešenju Unified Underglass, zadnji ekran i modul kamera integrisani su ispod jedinstvene staklene površine, čime je postignut elegantan izgled poleđine bez vidljivih prelaza. Dodatnu otpornost na padove pruža zaštitno staklo Corning® Gorilla® Glass Victus® 2.

Korišćenje zadnjeg ekrana za pregled kadra omogućava korisnicima da iskoriste puni potencijal naprednog sistema glavnih kamera prilikom snimanja selfija, grupnih fotografija i vlogova. Prilikom grupnog fotografisanja, kamera automatski prelazi na ultraširokougaoni režim kada prepozna više od tri osobe u kadru. Istovremeno, mogućnost snimanja video-zapisa u 8K rezoluciji, pri brzini do 30 kadrova u sekundi, uz pregled kadra u realnom vremenu, omogućava jednostavnije kreiranje kvalitetnog i upečatljivog video-sadržaja pomoću glavnih kamera. Praktičnost zadnjeg ekrana dolazi do izražaja i u brojnim svakodnevnim situacijama. Korisnici mogu jednim pogledom da provere obaveštenja o pozivima, informacije sa mapa, status naručene vožnje ili dostave hrane, kao i druga važna ažuriranja. Funkcija Pin to Back Display omogućava da se tekstovi i slike, poput avionskih karata za ukrcavanje ili QR kodova, sačuvaju i prikažu na zadnjem ekranu radi brzog i jednostavnog pristupa. Uz širok izbor dinamičkih pozadina koje se mogu prilagođavati, Back Display pruža i dodatne mogućnosti za personalizaciju uređaja. Integracija veštačke inteligencije dodatno proširuje mogućnosti zadnjeg ekrana, čineći interakciju sa uređajem intuitivnijom, praktičnijom i prilagođenijom potrebama korisnika. Funkcija AI Interpreter pretvara dva ekrana u alat za prevođenje u realnom vremenu, pri čemu se prevod prikazuje na odgovarajućoj strani uređaja, omogućavajući prirodniju komunikaciju licem u lice na 29 jezika. Nova funkcija GenAI Apps⁴ donosi mogućnost kreiranja jednostavnih aplikacija direktno na pametnom telefonu, koristeći princip vibe coding. Korisnici mogu da razviju mini-aplikacije tako što će svoju ideju jednostavno opisati prirodnim jezikom, bez potrebe za poznavanjem programiranja.⁵ Na raspolaganju je i više od 50 unapred pripremljenih aplikacija, od praktičnih alata do mini-igara, koje mogu poslužiti kao osnova za dalje prilagođavanje funkcionalnosti zadnjeg ekrana različitim potrebama.

Xiaomi 18 Pro Foto: Promo

Leica optika i napredne softverske funkcije pretvaraju Xiaomi 18 Pro seriju u idealnog saputnika za fotografisanje na putovanjima Xiaomi 18 Pro serija podiže mobilnu fotografiju na viši nivo zahvaljujući snažnoj kombinaciji naprednog hardvera i inteligentnih softverskih rešenja. Unapređeni optički sistem, razvijen u saradnji sa kompanijom Leica, pruža osnovu za vrhunski kvalitet fotografija u različitim uslovima snimanja. Istovremeno, Xiaomi nastavlja da istražuje mogućnosti veštačke inteligencije kako bi korisnicima pružio još više prostora za kreativno izražavanje. U godini kada Xiaomi i Leica obeležavaju pet godina partnerstva, nova Xiaomi 18 Pro serija nastavlja da objedinjuje najsavremenije Xiaomi tehnologije i vrhunsku Leica optiku, otvarajući novo poglavlje u razvoju mobilne fotografije. U središtu ovog napretka nalazi se novi Leica sistem sa dve kamere od 200 MP (Leica Dual-200MP Camera System), koji zahvaljujući najnovijim dostignućima u minijaturizaciji optičkih komponenti omogućava da jedan od najnaprednijih Xiaomi sistema kamera bude skladno integrisan u dizajn zadnjeg ekrana (Back Display).

Glavna kamera opremljena je naprednim Leica UltraPure Optical Design sistemom i Leica Summilux objektivom sa otvorom blende f/1.67, koji omogućavaju snimanje izuzetno oštrih i jasnih fotografija, uz veran prikaz boja. Kada je reč o telefoto kameri, novi periskopski modul Power Prism objedinjuje preusmeravanje svetlosti i fokusiranje u jednoj optičkoj komponenti, zahvaljujući čemu prikuplja čak 177 odsto više svetlosti u poređenju sa drugim Pro Max modelima dostupnim na tržištu.⁷ Zahvaljujući dvema kamerama od 200 MP, od kojih glavna koristi senzor veličine 1/1,28 inča, a periskopska telefoto kamera senzor od 1/1,56 inča, korisnici mogu da računaju na izuzetnu oštrinu i bogatstvo detalja, čak i nakon naknadnog isecanja i prilagođavanja kadra. Kod modela Xiaomi 18 Pro Max, glavna kamera dodatno je unapređena senzorom Light Fusion 960L, koji pruža visok dinamički raspon od 16,2 EV i omogućava kvalitetnije fotografije čak i pri jakom pozadinskom osvetljenju. Periskopska telefoto kamera od 200 MP donosi izuzetnu fleksibilnost pri fotografisanju, od klasičnih portreta na žižnoj daljini od 75 mm do uvećanja ekvivalentnog optičkom zumu od 150 mm, uz impresivnu jasnoću fotografija i tokom dana i noću. Za fotografisanje iz neposredne blizine, telemakro funkcija sa minimalnom udaljenošću fokusiranja od 12 cm omogućava precizno beleženje finih tekstura i najsitnijih detalja.

Pored unapređenja hardvera, Xiaomi 18 Pro serija donosi i najnovije inovacije u oblasti mobilne fotografije zasnovane na veštačkoj inteligenciji, pružajući profesionalnim fotografima dodatne mogućnosti za kreativno izražavanje. Funkcija Essential Moment, koju pokreće Xiaomi AI model za obradu fotografija direktno na uređaju, donosi tri prepoznatljiva fotografska stila. B&W Film dočarava dubinu i bogatstvo tonova klasične crno-bele fotografije, Iconic CCD oživljava intenzivne, zasićene boje karakteristične za digitalne fotoaparate sa CCD senzorima, dok Modern Vintage donosi sofisticirane tonove i prirodne detalje, stvarajući bezvremenski izgled fotografija. Korisnicima je omogućeno i da rekreiraju optičke karakteristike dva klasična objektiva: dokumentarnog objektiva od 35 mm i portretnog objektiva od 75 mm, sa nežnim zamućenjem pozadine (bokeh efektom).

Xiaomi 18 Pro Foto: Promo

Dodatne kreativne mogućnosti pruža Xiaomi Creativity Assistant⁸, koji uz pomoć veštačke inteligencije olakšava fotografisanje i obradu fotografija. Tokom snimanja, funkcija AI Portrait Fill Light inteligentno osvetljava lica koja su zbog jakog pozadinskog svetla ostala u senci, omogućavajući prirodniji izgled portreta. Istovremeno, Xiaomi ProCut u realnom vremenu predlaže optimalno kadriranje i kompoziciju fotografije. Nakon fotografisanja, funkcija AI Composition automatski analizira snimak i preporučuje najbolje načine za isecanje kadra, kako bi konačna kompozicija bila što efektnija. Uz sve širi izbor AI alata, korisnicima je na raspolaganju podrška tokom čitavog kreativnog procesa, od prvog kadra do završne obrade fotografije. Za ljubitelje video-sadržaja, Xiaomi 18 Pro serija podržava snimanje u 4K rezoluciji pri brzini do 120 kadrova u sekundi uz Dolby Vision tehnologiju, kao i 10-bitni Log format i snimanje u 8K rezoluciji pri 30 kadrova u sekundi. Zahvaljujući zadnjem ekranu, koji omogućava jednostavno snimanje selfija i vlogova pomoću glavnih kamera, Xiaomi 18 Pro serija predstavlja idealan izbor za sve koji žele da zabeleže trenutke sa putovanja kroz fotografije i video-zapise vrhunskog kvaliteta.

Globalna premijera Snapdragon® Dual 8 Elites platformi donosi još snažnije performanse⁹ Xiaomi 18 Pro serija među prvim je pametnim telefonima opremljenim najnovijim Qualcomm Snapdragon® Dual 8 Elites platformama.¹ Model Xiaomi 18 Pro Max pokreće Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6, do sada najmoćnija mobilna platforma kompanije Qualcomm, dok Xiaomi 18 Pro koristi Snapdragon® 8 Elite Gen 6.¹ Obe platforme izrađene su korišćenjem naprednog 2 nm proizvodnog procesa, uz Gate-All-Around (GAA) arhitekturu tranzistora, koja omogućava znatno manju potrošnju energije i smanjeno zagrevanje uređaja čak i pri najzahtevnijim zadacima. U njihovoj osnovi nalazi se Oryon™ procesor četvrte generacije, sa dva glavna jezgra visokih performansi i šest dodatnih jezgara, uključujući prva glavna procesorska jezgra na svetu koja dostižu radni takt do 5 GHz. Kod platforme Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6, performanse procesora unapređene su do 13 odsto,¹⁰ dok redizajnirani Adreno™ grafički procesor donosi do 44 odsto bolje grafičke performanse.¹¹ Istovremeno, Hexagon™ procesor namenjen obradi zadataka veštačke inteligencije (NPU) radi do 35 odsto brže.¹² Unapređene mogućnosti obrade podataka omogućavaju da oba uređaja izvršavaju još veći broj funkcija zasnovanih na veštačkoj inteligenciji direktno na telefonu, uključujući prevođenje bez internet konekcije i inteligentne alate za pisanje.¹³

Kako bi obezbedio efikasno hlađenje i stabilne performanse, Xiaomi 18 Pro Max donosi inovativnu tehnologiju Offset Packaging, koja omogućava direktan prenos toplote sa procesora do parne komore za hlađenje putem bakarnog provodnika. Ovaj sistem dodatno je unapređen novom generacijom Xiaomi 3D IceLoop tehnologije hlađenja, koja pruža do 50 odsto veću efikasnost odvođenja toplote i omogućava održavanje vrhunskih performansi čak i tokom dugotrajnog intenzivnog korišćenja.¹⁴ Zahvaljujući optimizaciji procesorskih performansi i sistema hlađenja, Xiaomi 18 Pro Max svrstava se među najmoćnije uređaje u svojoj klasi, sa rezultatom od čak 5.031.155 poena na AnTuTu testu performansi.¹⁵ Za dugotrajan rad i pouzdanu autonomiju zadužena je Xiaomi silicijum-ugljenična baterija, sa udelom silicijuma od 28 odsto.⁷ Ovakva tehnologija omogućava efikasnije korišćenje unutrašnjeg prostora uređaja i veći kapacitet baterije, uz zadržavanje kompaktnog dizajna. Xiaomi 18 Pro Max opremljen je baterijom tipičnog kapaciteta od 7.050 mAh, uz podršku za 100 W HyperCharge žično punjenje i 50 W bežično punjenje. Sa druge strane, Xiaomi 18 Pro donosi bateriju tipičnog kapaciteta od 6.000 mAh, uz podršku za 90 W HyperCharge žično punjenje i 50 W bežično punjenje.¹⁶

Xiaomi 18 Pro Foto: Promo

Premijum ekran koji podiže zaštitu privatnosti na novi nivo Xiaomi 18 Pro serija donosi značajna unapređenja ekrana, postavljajući nove standarde u pogledu jasnoće prikaza, osvetljenosti i preciznosti boja. Nova Xiaomi HyperRGB 2.0 tehnologija, koja prvi put stiže sa ovom serijom, koristi nezavisnu strukturu piksela, pri čemu svaki piksel sadrži kompletan skup crvenih, zelenih i plavih potpiksela. Ovakvo rešenje omogućava jasniji prikaz slike uz efikasniju potrošnju energije. Zahvaljujući maksimalnoj osvetljenosti do 4.000 nita u različitim uslovima korišćenja, sadržaj na ekranu ostaje jasno vidljiv čak i pod direktnom sunčevom svetlošću, dok široki BT.2020 spektar boja obezbeđuje bogate, prirodne i precizno reprodukovane nijanse. Za udobnije korišćenje tokom čitavog dana, ekran poseduje TÜV Rheinland Triple Eye Care sertifikat, koji potvrđuje ispunjenost standarda zaštite očiju. Integrisani ultrazvučni senzor otiska prsta omogućava brzo i bezbedno otključavanje uređaja, čak i kada su ruke mokre. Pored vrhunskog kvaliteta prikaza, Xiaomi 18 Pro serija predstavlja i novu Xiaomi Privacy Display tehnologiju sa režimom zaštite privatnosti (Privacy Mode), osmišljenu kako bi korisnicima pružila dodatnu sigurnost prilikom korišćenja telefona na javnim mestima. Tehnologija je integrisana direktno u hardver ekrana i funkcioniše tako što se standardni pikseli isključuju, dok posebni pikseli za zaštitu privatnosti, sa užim uglom gledanja, ostaju aktivni. Na taj način sadržaj na ekranu postaje znatno manje vidljiv osobama koje ga posmatraju sa strane.

Zahvaljujući nezavisnoj RGB strukturi potpiksela koju donosi HyperRGB 2.0, pikseli namenjeni zaštiti privatnosti funkcionišu bez međusobnog deljenja potpiksela. Time se obezbeđuje oštar, živopisan i kristalno jasan prikaz tokom uobičajenog korišćenja, uz dodatnu zaštitu sadržaja od neželjenih pogleda kada je aktiviran Privacy Mode. Pouzdanost ove tehnologije potvrđuje i TÜV Rheinland Effective Screen Privacy Protection sertifikat. Zaštita privatnosti dodatno je unapređena funkcijama zasnovanim na veštačkoj inteligenciji. Privacy Mode može se aktivirati za pojedinačne aplikacije, obaveštenja, iskačuće prozore i prikaz podeljenog ekrana, pružajući korisnicima veću kontrolu nad sadržajem koji žele da zaštite. Funkcija Privacy Notice prepoznaje kada neko u blizini pokušava da pogleda ekran i diskretno upozorava korisnika putem vibracije ili obaveštenja kroz Xiaomi HyperIsland.¹⁷ Za još jednostavnije korišćenje, režim zaštite privatnosti moguće je trenutno aktivirati pomoću prilagodljivog AI dugmeta na bočnoj strani telefona. Objedinjujući vrhunski kvalitet prikaza i inteligentne funkcije zaštite, Xiaomi 18 Pro serija omogućava korisnicima da sačuvaju privatnost svojih podataka i sadržaja, uz pun kvalitet slike i jednostavno korišćenje uređaja u svakoj situaciji. Elegantan i upečatljiv premijum dizajn Xiaomi 18 Pro serija dostupna je u dve veličine, prilagođene različitim potrebama korisnika. Xiaomi 18 Pro dolazi sa kompaktnim ekranom dijagonale 6,4 inča i kućištem širine svega 72 mm, što omogućava udobno korišćenje jednom rukom. Sa druge strane, Xiaomi 18 Pro Max donosi veći ekran dijagonale 6,9 inča, pružajući više prostora za gledanje video-sadržaja, igranje igara i istovremeno korišćenje više aplikacija.¹⁸

Prednji ekran okružen je izuzetno tankim, simetričnim okvirima širine svega 0,99 mm sa sve četiri strane.⁷ Zahvaljujući naprednoj LIPO tehnologiji, maksimalno je iskorišćena površina ekrana, uz zadržavanje elegantnih dimenzija i širine kućišta. Nova serija dostupna je u tri pažljivo odabrane boje: crnoj, beloj i velvet red.¹⁹ Posebno se izdvaja Velvet Red, koja kombinuje duboku, bogatu nijansu crvene sa toplijom teksturom završne obrade, dodatno naglašavajući sofisticiranost i premijum karakter uređaja. Inteligentnije funkcije i jednostavno povezivanje različitih uređaja Xiaomi 18 Pro seriju pokreće najnoviji operativni sistem Xiaomi HyperOS 4, koji svakodnevno korišćenje pametnih telefona podiže na viši nivo kroz tri ključna principa: Effortless Performance (besprekorne performanse), Effortless Aesthetics (prefinjeni dizajn) i Effortless Interaction (jednostavna interakcija). Za izuzetno brz i fluidan rad zadužen je optimizovani Xiaomi HyperCore, uz tehnologije Precision Workload Scheduling i Memory Preloading, koje omogućavaju efikasnije raspoređivanje zadataka i unapred pripremaju podatke za brže pokretanje aplikacija. Dodatna unapređenja donosi i redizajnirano okruženje za izvršavanje aplikacija u okviru sistema Xiaomi HyperOS.

Kada je reč o vizuelnom identitetu, Xiaomi HyperOS 4 donosi potpuno novu teksturu matiranog stakla sa blagim svetlosnim efektima, interaktivne svetlosne animacije i prilagodljivu prostornu dubinu prikaza. Ova unapređenja daju sistemu topliji, dinamičniji i moderniji izgled, dok dodatne opcije za uređivanje zaključanog ekrana i grupisanje obaveštenja omogućavaju korisnicima da izgled i funkcionalnosti telefona prilagode svojim potrebama. Xiaomi 18 Pro serija dodatno pojednostavljuje povezivanje uređaja, omogućavajući neometan rad i razmenu datoteka između Xiaomi proizvoda, ali i uređaja iz drugih ekosistema.²⁰ Novi Xiaomi Smart Hub omogućava korisnicima da uređaje koje najčešće koriste, uključujući pametne kućne aparate, dodaju direktno u kontrolni centar telefona i tako im pristupe brzo i jednostavno. Veštačka inteligencija dodatno olakšava svakodnevne zadatke. Integrisani AI asistent *Google Gemini*²¹ omogućava korisnicima da pomoću jednostavnih komandi na prirodnom jeziku obavljaju zadatke kroz više aplikacija, dok funkcija *Circle to Search with Google*²² pruža mogućnost brzog pretraživanja i prevođenja sadržaja prikazanog na ekranu. Uz Google Gemini, Xiaomi HyperAI donosi dodatne inteligentne alate za beleženje i organizaciju informacija. Funkcija AI Voice Note pretvara izgovorene ideje u beleške, dok AI Speech Recognition automatski prepoznaje govor i kreira strukturisane preglede i sažetke sastanaka, uz vremenske oznake koje olakšavaju naknadno pronalaženje važnih informacija.²³

Model Xiaomi 18 Pro Max donosi dodatna unapređenja u oblasti zvuka i odziva na dodir. Napredni linearni vibracioni motor CyberEngine, sa izuzetno širokim frekvencijskim opsegom i radom duž X ose, omogućava snažne i precizne vibracije, pružajući prirodniji i izraženiji osećaj odziva tokom kucanja, igranja igara i drugih aktivnosti. Simetrični sistem sa tri zvučnika obezbeđuje bogatiji i prostorniji zvuk, dok funkcija Xiaomi Privacy Call dodatno štiti privatnost telefonskih razgovora. Ova tehnologija koristi zadnji zvučnik za emitovanje zvučnih talasa suprotne faze, čime se smanjuje čujnost razgovora osobama u neposrednoj blizini korisnika.²⁴

Xiaomi 18 Pro Foto: Promo

Dodatne mogućnosti uz praktične i inovativne dodatke

Xiaomi 18 Pro serija donosi još više mogućnosti zahvaljujući posebno dizajniranoj dodatnoj opremi. Dve vrste magnetnih zaštitnih maski omogućavaju jednostavno i brzo povezivanje sa bežičnim punjačima, prenosivim baterijama, držačima za automobil i stalcima. Za korišćenje sa ovim maskama razvijen je i Xiaomi Magnetic Remote Stand, magnetni stalak koji se može podesiti pod uglom do 90 stepeni i dolazi sa odvojivim bežičnim daljinskim upravljačem. On omogućava jednostavno upravljanje kamerom, pregledanje video-sadržaja, listanje elektronskih knjiga i kontrolu muzike. U kombinaciji sa zadnjim ekranom (Back Display) i naprednim sistemom kamera, ovaj dodatak olakšava fotografisanje i snimanje video-zapisa bez potrebe za držanjem telefona u rukama. Zaključno sa 2026. godinom, Xiaomi se već šest godina zaredom nalazi među tri vodeća svetska brenda pametnih telefona, dok je osmu godinu uzastopno uvršten na prestižnu listu Fortune Global 500. Predstavljanje Xiaomi 18 Pro serije označava još jedan važan iskorak u strategiji kompanije usmerenoj na jačanje pozicije u premijum segmentu, kao i značajan korak u daljem razvoju pametnog ekosistema Human × Car × Home, koji povezuje korisnike, vozila i pametne domove. Kako bi nastavila da ostvaruje ovu dugoročnu stratešku viziju, kompanija Xiaomi planira da globalna ulaganja u istraživanje i razvoj u periodu od 2026. do 2030. godine premaše 24 milijarde evra. Ova sredstva biće usmerena na razvoj najsavremenijih tehnologija, uključujući veštačku inteligenciju, operativne sisteme, sopstvena poluprovodnička rešenja, pametna vozila, robotiku i inteligentnu proizvodnju. U narednom periodu, Xiaomi će nastaviti da jača svoje prisustvo u premijum segmentu na globalnom tržištu, razvijajući sve naprednija i inteligentnija tehnološka rešenja koja korisnicima širom sveta donose nove mogućnosti u svakodnevnom životu.

Dostupnost u Srbiji Nova Xiaomi 18 Pro serija biće dostupna na tržištu Srbije od 23. novembra kod svih maloprodajnih partnera, a kupci će moći da biraju između modela Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max. Oba modela dolaze u tri pažljivo odabrane boje: klasičnoj crnoj, elegantnoj beloj i upečatljivoj Velvet Red nijansi.

Napomene i uslovi korišćenja ¹ Proizvodi sa oznakom Snapdragon® proizvodi su kompanije Qualcomm Technologies, Inc. i/ili njenih povezanih društava.

² Funkcija Privacy Display smanjuje vidljivost sadržaja na ekranu kada se posmatra sa strane, ali sadržaj može ostati vidljiv iz određenih uglova ili u pojedinim uslovima. Neophodno je početno podešavanje funkcije. ³ Ekran podržava maksimalnu brzinu osvežavanja od 120 Hz. Brzina osvežavanja može se neznatno razlikovati u zavisnosti od interfejsa aplikacije i kvaliteta grafičkog prikaza u igrama. Stvarne performanse mogu varirati. ⁴ Dostupnost funkcija zasnovanih na veštačkoj inteligenciji može se razlikovati u zavisnosti od regiona, jezika i verzije sistemskog softvera. Neophodna je internet konekcija. Preporučuje se provera tačnosti generisanih odgovora. Za više informacija posetite zvanični Xiaomi sajt za svoje tržište. ⁵ Primenjuju se mesečna ograničenja korišćenja. Ograničenja se mogu razlikovati u zavisnosti od funkcije i podložna su promenama.

⁶ Funkcija AI Group Photo Wallpapers biće dostupna putem OTA ažuriranja počev od decembra 2026. godine. Dostupnost i dinamika uvođenja funkcije mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona. Neophodna je internet konekcija. Preporučuje se provera tačnosti generisanih rezultata. ⁷ Podaci su dobijeni na osnovu testiranja u internim laboratorijama kompanije Xiaomi. ⁸ Funkcija AI Creativity Assistant dostupna je u odabranim regionima i na određenim modelima uređaja. Za pojedine funkcionalnosti neophodna je internet konekcija, a njihova dostupnost može zavisiti od verzije sistemskog softvera i aplikacije Gallery Editor. Stvarne funkcionalnosti mogu se razlikovati u zavisnosti od uslova korišćenja. Preporučuje se provera tačnosti generisanih rezultata. ⁹ Globalna premijera odnosi se na činjenicu da je Xiaomi 18 Pro serija bila prva serija pametnih telefona na svetu opremljena mobilnim platformama Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 i Snapdragon® 8 Elite Gen 6 u trenutku njihovog predstavljanja na tržištu kontinentalne Kine u septembru 2026. godine.

¹⁰ Podatke o performansama centralnog procesora (CPU) obezbedila je kompanija Qualcomm. ¹¹ Podatke o performansama grafičkog procesora (GPU) obezbedila je kompanija Qualcomm. ¹² Podatke o performansama procesora za obradu zadataka veštačke inteligencije (NPU) obezbedila je kompanija Qualcomm. ¹³ Dostupnost AI funkcija koje se izvršavaju direktno na uređaju može se razlikovati u zavisnosti od regiona, jezika i verzije sistemskog softvera. Funkcije rade sa kompatibilnim aplikacijama i u podržanim okruženjima. Preporučuje se provera tačnosti generisanih odgovora.

¹⁴ Podaci su dobijeni testiranjem u internim laboratorijama kompanije Xiaomi, u poređenju sa modelom Xiaomi 17. Stvarni rezultati mogu se razlikovati u zavisnosti od načina korišćenja. ¹⁵ Rezultati AnTuTu testa performansi dobijeni su u internim laboratorijama kompanije Xiaomi korišćenjem verzije AnTuTu V12. Stvarni rezultati mogu varirati. ¹⁶ Informacije o tome da li je adapter za punjenje uključen u pakovanje potražite kod lokalnog prodavca. Bežični punjač prodaje se zasebno. ¹⁷ Funkcija Privacy Notice ima efektivni domet od približno jednog metra i podržava ugao prepoznavanja do ±30° u horizontalnoj ravni. Izvan ovih granica prepoznavanje može biti sporije ili manje precizno.

¹⁸ Dijagonala ekrana meri se kao da ekran ima oblik punog pravougaonika, bez uzimanja u obzir zaobljenih uglova. Stvarna vidljiva površina ekrana manja je zbog zaobljenih uglova i otvora za senzore. ¹⁹ Dostupnost pojedinih boja može se razlikovati u zavisnosti od regiona. ²⁰ Dostupnost Xiaomi HyperConnect funkcija može se razlikovati u zavisnosti od verzije softvera, modela uređaja i kompatibilnosti. Za korišćenje pojedinih funkcija potrebno je prijaviti se na isti Xiaomi nalog, uključiti Bluetooth, WLAN i NFC, kao i omogućiti povezivanje uređaja u meniju „Podešavanja - Povezivanje uređaja“ (Settings – Interconnectivity). Na Apple uređajima neophodno je instalirati najnoviju verziju aplikacije Xiaomi Interconnectivity. ²¹ Google i Gemini su zaštitni znakovi kompanije Google LLC. Preporučuje se provera tačnosti generisanih odgovora. Neophodno je početno podešavanje. Kompatibilnost i dostupnost funkcija mogu se razlikovati. Primenjuju se starosna ograničenja.

²² Google i Android su zaštitni znakovi kompanije Google LLC. Funkcija je dostupna na odabranim uređajima i zahteva internet konekciju. Radi sa kompatibilnim aplikacijama i u podržanim okruženjima. Rezultati mogu varirati u zavisnosti od prepoznavanja vizuelnog sadržaja. Preporučuje se provera tačnosti rezultata. ²³ Xiaomi HyperAI dostupan je u odabranim regionima i na određenim jezicima. Pojedine funkcionalnosti mogu se razlikovati u zavisnosti od verzije sistemskog softvera i rade sa kompatibilnim aplikacijama i u podržanim okruženjima. Neophodna je internet konekcija. Preporučuje se provera tačnosti generisanih odgovora. Za više informacija posetite zvanični Xiaomi sajt za svoje tržište. ²⁴ Funkcija Xiaomi Privacy Call osmišljena je tako da smanji čujnost telefonskog razgovora osobama u neposrednoj blizini korisnika. Stvarna efikasnost može zavisiti od nivoa ambijentalne buke, jačine glasa, udaljenosti i drugih uslova okruženja. Ova funkcija ne garantuje potpunu privatnost niti sprečava sve oblike prisluškivanja. ²⁵ Dostupne konfiguracije mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona. Korisnicima je na raspolaganju manje prostora za skladištenje podataka i manje RAM memorije od ukupno navedenog kapaciteta, jer deo memorije zauzimaju operativni sistem i unapred instalirani softver.

²⁶ Dostupnost navedenih pogodnosti zavisi od važećih uslova ponude i ispunjenosti kriterijuma za njihovo korišćenje. ²⁷ Gemini i Google One su zaštitni znakovi kompanije Google LLC. Ponuda važi do 12. juna 2027. godine. Ukoliko se pretplata ne otkaže ranije, nakon isteka probnog perioda Google One će automatski naplaćivati mesečnu pretplatu, čija cena zavisi od regiona. Primenjuju se uslovi korišćenja dostupni na: https://one.google.com/offer/terms-and-conditions/xiaomi_3month_aip_trial ²⁸ Ponuda važi isključivo za nove korisnike koji prethodno nisu koristili probne periode za YouTube Premium, YouTube Music Premium ili YouTube Premium Lite. Ponudu je moguće aktivirati najkasnije do 31. avgusta 2028. godine u 23.59 časova po lokalnom vremenu. Nakon isteka probnog perioda, individualna pretplata automatski se obnavlja uz mesečnu naplatu. Pretplatu je moguće otkazati u bilo kom trenutku. Ponuda se aktivira putem YouTube aplikacije. Uslovi korišćenja dostupni su na: https://www.mi.com/global/support/terms/youtube-premium-terms/ ²⁹ Ponuda je dostupna isključivo korisnicima koji nikada ranije nisu imali Spotify Premium pretplatu. Primenjuju se uslovi korišćenja dostupni na: https://www.mi.com/global/support/terms/spotify-premium-terms/

³⁰ Ponuda je dostupna svim korisnicima i odnosi se isključivo na iQIYI Standard VIP pretplatu. Primenjuju se odgovarajući uslovi korišćenja. Broj promotivnih ponuda je ograničen, a pogodnosti se odobravaju prema redosledu prijavljivanja, do isteka raspoloživih ponuda.

Xiaomi 18 Pro Foto: Promo

O kompaniji Xiaomi Kompanija Xiaomi Corporation osnovana je u aprilu 2010. godine, a 9. jula 2018. godine uvrštena je na glavnu listu Hongkonške berze (1810.HK). Xiaomi je globalna kompanija koja se bavi proizvodnjom potrošačke elektronike i razvojem pametnih tehnologija, sa fokusom na pametne telefone, pametne uređaje i električna vozila, međusobno povezane putem platforme Interneta stvari (IoT).

Vođena vizijom „Biti prijatelj korisnicima i kompanija koju korisnici najviše vole“, Xiaomi kontinuirano ulaže u inovacije, kvalitet svojih proizvoda i efikasnost poslovanja. Kompanija je posvećena razvoju naprednih tehnoloških rešenja po pristupačnim i transparentnim cenama, sa ciljem da što većem broju ljudi širom sveta omogući kvalitetniji život uz pomoć inovativnih tehnologija. Xiaomi je jedna od vodećih svetskih kompanija u oblasti pametnih telefona. U junu 2026. godine, broj mesečno aktivnih korisnika (MAU) na globalnom nivou dostigao je 766,5 miliona, uključujući korisnike pametnih telefona i tableta. Kompanija je takođe razvila jednu od vodećih svetskih AIoT platformi (veštačka inteligencija i Internet stvari). Zaključno sa 30. junom 2026. godine, broj IoT uređaja povezanih na ovu platformu, ne računajući pametne telefone, laptopove i tablete, dostigao je 1,1608 milijardi. U oktobru 2023. godine Xiaomi je unapredio svoju strategiju predstavljanjem pametnog ekosistema „Human × Car × Home“, koji objedinjuje lične uređaje, proizvode za pametni dom i automobile u jedinstven, međusobno povezan sistem. Kompanija se u kratkom periodu pozicionirala kao jedan od vodećih inovatora u industriji pametnih električnih vozila, ostvarivši profitabilnost u roku od šest kvartala od početka isporuka. Do septembra 2026. godine isporučeno je više od 800.000 električnih vozila. Xiaomi u središte svog poslovanja stavlja potrebe korisnika, nastojeći da im omogući jednostavnije i kvalitetnije povezivanje različitih uređaja i tehnologija. Proizvodi kompanije prisutni su u više od 100 zemalja i regiona širom sveta. U julu 2026. godine Xiaomi je osmu godinu zaredom uvršten na prestižnu listu Fortune Global 500, zauzevši 232. mesto. Xiaomi je sastavni deo berzanskih indeksa Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng TECH Index i Hang Seng China 50 Index.

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