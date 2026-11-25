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Ako vam se čini da baterija telefona tokom zime traje znatno kraće, razlog možda nije u starosti uređaja niti u aplikacijama koje rade u pozadini. Niske temperature direktno utiču na hemijske procese unutar litijum-jonskih baterija, zbog čega one privremeno gube deo raspoloživog kapaciteta i teže isporučuju energiju.

Stručnjaci objašnjavaju da hladnoća može da utiče na rad baterija u telefonima, laptopovima, tabletima i električnim automobilima, a problem je posebno izražen kada temperature padnu ispod nule.

Zašto hladnoća toliko utiče na bateriju?

Punjive litijum-jonske baterije, koje se koriste u većini savremenih pametnih telefona, funkcionišu zahvaljujući kretanju jona između dve elektrode. Taj proces omogućava skladištenje i oslobađanje električne energije.

Međutim, kada temperatura opadne, joni se kreću sporije, a elektrolit kroz koji prolaze postaje manje pogodan za njihov transport. Zbog toga baterija ne može da isporučuje električnu energiju istom brzinom kao u normalnim temperaturnim uslovima.

Zašto procenat baterije odjednom pada?

Jedna od situacija koju korisnici često primećuju jeste nagli pad procenta baterije tokom boravka napolju. Telefon može da pokazuje da ima još 30 ili 40 odsto energije, a zatim da se iznenada isključi.

To ne znači nužno da je baterija trajno izgubila taj kapacitet. Hladnoća privremeno smanjuje količinu energije koju baterija može efikasno da isporuči, a kada se uređaj zagreje do odgovarajuće temperature, deo performansi može da se vrati.

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Hladnoća može da izazove i ozbiljnije probleme

Postoji i bezbednosni aspekt. Kako objašnjava dr Peter Bentley u tekstu za BBC Science Focus, usporeno kretanje jona može da dovede do taloženja litijuma na elektrodama. U određenim okolnostima to može izazvati unutrašnji kratki spoj, pa čak i požar.

Zbog toga savremeni sistemi za upravljanje baterijama prate njihovo stanje i temperaturu. Kod pojedinih električnih automobila postoji i funkcija predgrevanja baterije kako bi se obezbedili optimalni uslovi za rad.





Električni automobili imaju još veći problem

Kod električnih automobila posledice niskih temperatura posebno su vidljive. Osim smanjene efikasnosti same baterije, dodatnu energiju troši i zagrevanje kabine i održavanje odgovarajuće temperature baterijskog paketa.

Prema podacima koje prenosi Associated Press, istraživanja pokazuju da hladno vreme može da smanji domet električnih automobila za približno 10 do 36 odsto, u zavisnosti od uslova i vozila.





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Kako da sačuvate bateriju tokom zime?

Postoji nekoliko jednostavnih navika koje mogu pomoći da baterija telefona bolje funkcioniše tokom hladnih dana:

- Držite telefon u unutrašnjem džepu jakne, bliže telu.

- Izbegavajte da uređaj dugo ostavljate na hladnoći.

- Nemojte odmah puniti telefon koji je veoma hladan. Sačekajte da dostigne normalnu sobnu temperaturu.

- Koristite štedljivi režim rada kada ste duže napolju.

- Izbegavajte nagle promene temperature i pregrevanje uređaja.

Posebno je važno ne pokušavati ubrzano zagrevanje telefona na radijatoru ili drugim izvorima toplote.

Da li hladnoća trajno uništava bateriju?

Dobra vest je da je pad performansi tokom zime najčešće privremen. Kada se telefon vrati u okruženje sa umerenijom temperaturom, baterija uglavnom ponovo može da isporučuje energiju uobičajenom brzinom.