Prva greška koju većina ljudi pravi je punjenje mobilnog telefona preko noći, što je izuzetno štetno za bateriju, piše Dejli mejl.

- Većini pametnih telefona nove generacije potrebno je između 30 minuta i dva sata da se potpuno napune. Punjenje telefona preko noći, osim što je nepotrebno, ubrzava starenje baterije - rekao je Čug.

On je objasnio da baterija brže propada jer se litijum-jonske baterije hemijski razgrađuju usled fluktuacija temperature i količine korišćenja uređaja. Kada se puni preko noći, baterija dobija četiri puta više energije nego što joj je potrebno.

- Dobra vest je da većina uređaja automatski prestaje da se puni kada baterija dostigne 100 odsto. Problem je što pozadinske aplikacije rade celu noć, pa nivo napunjenosti pada na 99 procenata. Svaki put kada se to dogodi, telefon se puni, što vremenom može oštetiti bateriju, objašnjava stručnjak.

Mobilni telefon Foto: Shutterstock

Proizvođači mobilnih telefona su ovaj problem rešili regulacijom punjenja, pa tako Ajfon nudi odlaganje punjenja kada nivo napunjenosti pređe 80 odsto, dok Samsung uređaji ograničavaju punjenje na 85 odsto.

Još jedna stvar koja je jednako štetna je kada se uređaj potpuno isprazni, rekao je Čug i dodao da je optimalno punjenje baterije između 20 i 80 odsto. Još jedna stavka koja utiče na trajanje baterije je nakupljanje prljavštine u priključku za punjenje.

- Akumulacija prašine u priključcima za punjenje telefona dovodi do njegovog pregrevanja i prestanka punjenja. Preporučujem da koristite čačkalicu i vlažnu krpu da biste se rešili svih ostataka koji mogu oštetiti vaš telefon. Prvo morate da isključite uređaj, zatim ga osvetlite da biste videli količinu prašine, a zatim ga nežno uklonite krpom i čačkalicom, savetovao je Čug.