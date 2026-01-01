Slušaj vest

Svi oni kojima je pametni telefon pao u vodu prvo što padne na pamet jeste da potraže na internetu dobar savet. Jedan od najčešćih saveta jeste da telefon odmah stavite u pirinač, koji bi trebalo da upije vlagu iz telefona. Takav savet ponekad ćete dobiti i u servisima za pametne telefone.

Međutim, sada su iz Apple-a, napisali upozorenje na svojim stranicama za podršku korisnicima.

Ne stavljajte telefon u vrećicu pirinča. Ako to napravite, mali komadi pirinča mogu da oštete vaš iPhone, stoji na Apple-ovoj web stranici.

shutterstock-663052303.jpg
Foto: Shutterstock

Osim u vrećicu pirinča, iz ove kompanije upozoravaju korisnike da ne pokušavaju osušiti telefon korišćenjem spoljnog izvora toplote ili kompresovanog vazduha i da u svoje telefone, odnosno port ne stavljaju strane objekte, poput papirnatih maramica ili štapića za uši.

Obaveštenje dolazi zbog nove funkcije detekcije tečnosti.

profimedia0459429796.jpg
Foto: Profimedia

„Ako se vaš iPhone pokvasi, nova funkcija šalje upozorenje da vam je telefon mokar i da sačekate da ga napunite“

Verovatno se pitate što onda da radite ako vam iPhone padne u vodu?

Apple savetuje sledećе korake:

  • Nežno kucnite iPhone o ruku tako da port bude okrenut nadole da biste uklonili višak tečnosti. Ostavite svoj iPhone na suvom mestu sa dobrim protokom vazduha.
  • Nakon najmanje 30 minuta, pokušajte da ga napunite pomoću Lightning ili USB-C kabla.
  • Ako dobijete upozorenje nakon toga, port još uvek ima tečnosti ili pin kabla je mokar. Ostavite svoj iPhone i kabal na suvom mestu sa dobrim protokom vazduha celi dan. Tokom ovog perioda, možete pokušati da ga dopunite. Može proći do 24 sata da se mobilni telefon osuši.
  • Ako je vaš telefon suv, ali se još uvek ne puni, isključite kabl iz adaptera i adapter iz utičnice, a zatim ih ponovo priključite.
shutterstock-666686281.jpg
Foto: Shutterstock

Saveti kompanije Samsung:

Nije samo Apple taj koji ne savetuje tehniku ​​sušenja pomoću pirinča. Samsung napominje da su neki Galaxy uređaji vodootporni, pa to pomaže.

Ako je vaš pametni telefon pao u vodu, Samsung preporučuje:

  • Isključite uređaj i izvadite bateriju ako je moguće.
  • Obrišite svu vlagu sa spoljašnjosti, priključka za slušalice i priključka za punjenje, možete koristiti vatu ili štapića.
  • Ako se vaš uređaj pokvasio morskom vodom, hlorisanom vodom ili pićem, trebali bi ste ga potopite prvo u čistu vodu kako bi uklonili ostatke soli, stranih čestica ili hemikalija.
  • Nakon sušenja na vazduhu, Samsung preporučuje da odnesete uređaj u servisni centar.
shutterstock-1044784444.jpg
Foto: Shutterstock

Koji god metod izaberete uvek posle svih postupaka ostavite uređaj da se suši u dobro provetrenom prostoru ili u senci sa hladnim vazduhom (iz ventilatora). Ne pokušavajte da ga brzo osušite fenom ili vrućim vazduhom.

Ne propustiteVestiGde je danas čovek koji je objavio prvi video na Jutjubu: Posle ovog snimka je nestao iz javnosti, a zaradio je milione
dzaved karim.jpg
VestiBivši šef Google-a upozorio svet: Brine me novi "Bin Laden scenario", vlade moraju odmah da učine OVO!
osama-bin-laden-1.jpg
SavetiKako da ne prate svaki vaš korak na Facebooku i Instagramu: Zaštitite se u 3 klika - evo i kako
Facebook i Instagram aplikacija na mobilnom telefonu
VestiZastrašujući snimak! Ženi eksplodirao telefon u džepu, spasavala se od vatre! Stručnjaci o mogućim razlozima (VIDEO)
eksplozija telefona brazil.jpg

Izvor:ITMixer

Bonus video:

AI vraća govor