Svi oni kojima je pametni telefon pao u vodu prvo što padne na pamet jeste da potraže na internetu dobar savet. Jedan od najčešćih saveta jeste da telefon odmah stavite u pirinač, koji bi trebalo da upije vlagu iz telefona. Takav savet ponekad ćete dobiti i u servisima za pametne telefone.

Međutim, sada su iz Apple-a, napisali upozorenje na svojim stranicama za podršku korisnicima.

Ne stavljajte telefon u vrećicu pirinča. Ako to napravite, mali komadi pirinča mogu da oštete vaš iPhone, stoji na Apple-ovoj web stranici.

Osim u vrećicu pirinča, iz ove kompanije upozoravaju korisnike da ne pokušavaju osušiti telefon korišćenjem spoljnog izvora toplote ili kompresovanog vazduha i da u svoje telefone, odnosno port ne stavljaju strane objekte, poput papirnatih maramica ili štapića za uši.

Obaveštenje dolazi zbog nove funkcije detekcije tečnosti.

„Ako se vaš iPhone pokvasi, nova funkcija šalje upozorenje da vam je telefon mokar i da sačekate da ga napunite“

Verovatno se pitate što onda da radite ako vam iPhone padne u vodu?

Apple savetuje sledećе korake:

Nežno kucnite iPhone o ruku tako da port bude okrenut nadole da biste uklonili višak tečnosti. Ostavite svoj iPhone na suvom mestu sa dobrim protokom vazduha.

Nakon najmanje 30 minuta, pokušajte da ga napunite pomoću Lightning ili USB-C kabla.

Ako dobijete upozorenje nakon toga, port još uvek ima tečnosti ili pin kabla je mokar. Ostavite svoj iPhone i kabal na suvom mestu sa dobrim protokom vazduha celi dan. Tokom ovog perioda, možete pokušati da ga dopunite. Može proći do 24 sata da se mobilni telefon osuši.

Ako je vaš telefon suv, ali se još uvek ne puni, isključite kabl iz adaptera i adapter iz utičnice, a zatim ih ponovo priključite.

Saveti kompanije Samsung:

Nije samo Apple taj koji ne savetuje tehniku ​​sušenja pomoću pirinča. Samsung napominje da su neki Galaxy uređaji vodootporni, pa to pomaže.

Ako je vaš pametni telefon pao u vodu, Samsung preporučuje:

Isključite uređaj i izvadite bateriju ako je moguće.

Obrišite svu vlagu sa spoljašnjosti, priključka za slušalice i priključka za punjenje, možete koristiti vatu ili štapića.

Ako se vaš uređaj pokvasio morskom vodom, hlorisanom vodom ili pićem, trebali bi ste ga potopite prvo u čistu vodu kako bi uklonili ostatke soli, stranih čestica ili hemikalija.

kako bi uklonili ostatke soli, stranih čestica ili hemikalija. Nakon sušenja na vazduhu, Samsung preporučuje da odnesete uređaj u servisni centar.

Koji god metod izaberete uvek posle svih postupaka ostavite uređaj da se suši u dobro provetrenom prostoru ili u senci sa hladnim vazduhom (iz ventilatora). Ne pokušavajte da ga brzo osušite fenom ili vrućim vazduhom.

