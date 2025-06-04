Slušaj vest

Ako mislite da stari elektronski uređaji, koji skupljaju prašinu u fiokama ili se skrivaju između pidžama u ormanu, nemaju nikakvu vrednost, grdno se varate. Jedan zapanjujući primer dolazi iz aukcijske kuće LCG Auctions, koja je prodala neverovatno retki, fabrički zapečaćeni prvi iPhone u savršenom stanju za više od 185.000 evra - što je cena stana u Beogradu ili skoro dva bitkoina.

Foto: Shutterstock

Kako je telefon završio zaboravljen godinama

- Očekivali smo veliku borbu za ovaj predmet, i nismo se razočarali - izjavio je Mark Montero, osnivač kuće LCG Auctions, u saopštenju koje je obišlo brojne medije.

Foto: Shutterstock

Zanimljiva priča o ovom telefonu još je fascinantnija. Vlasnica, Amerikanka po imenu Karen Grin, dobila je uređaj na poklon od prijatelja. Iako je tadašnji iPhone bio tehnološka revolucija, telefon nije bio kompatibilan sa njenim operaterom, Verizon, pa je završio zaboravljen u ormanu. Posle godina čuvanja, Karen je odlučila da ga stavi na aukciju, i to je bila odluka koja je donela pravu finansijsku eksploziju.

Zašto stari telefoni danas vrede bogatstvo

Vrednost starih uređaja zavisi od nekoliko ključnih faktora:

stanje uređaja, posebno ako je neotvoren

retkost modela

istorijski značaj

originalna ambalaža i oprema

Upravo kombinacija ovih elemenata može od običnog telefona napraviti kolekcionarski primerak vredan desetine ili čak stotine hiljada evra.

Foto: Shutterstock

Nisu samo iPhone modeli na ceni

Pored Apple uređaja, visoke cene postižu i drugi istorijski modeli.

Na primer, Motorola DynaTAC 8000X, prvi komercijalni mobilni telefon na svetu, nedavno je prodat za gotovo 120.000 evra.

Zanimljivo je da je njegova originalna cena bila oko 3.200 evra, što znači da je vrednost višestruko porasla kroz decenije.

Na aukcijama poput onih koje organizuju LCG Auctions ili eBay, stari telefoni često dostižu neverovatne cene. Naravno, vrednost zavisi od stanja i modela uređaja.

Da li i vi imate skriveno bogatstvo kod kuće

Zaključak je jednostavan: uređaji koje smatramo zastarelim ne moraju nužno biti bezvredni.

Naprotiv, u pravim okolnostima, stari telefoni mogu postati prava finansijska iznenađenja. Sve što je potrebno jeste da se poklope retkost, stanje i interesovanje kolekcionara.

Zato, sledeći put kada otvorite fioku sa starom elektronikom, možda bi vredelo da bolje pogledate šta se u njoj nalazi.