Širi se zanimljiva priča o Apple-ovim uređajima u filmskoj industriji - njihovi proizvodi nisu baš poželjni kada se radi o jednoj specifičnoj stvari. Naime, u trilerima, krimićima ili akcionim filmovima, u kojima se pojavljuju negativci, gotovo ih nikada nećete videti da koristeiPhone.

Dok u stvarnosti Apple može da pomogne da se uhvate neverni partneri i lažljivci, njihovi uređaji mogu da vam pomognu i da na ekranu prepoznate ko je ubica - sve zahvaljujući takozvanoj "klauzuli o negativcima", za koju se priča da je Apple nameće filmašima, prenosi LADbible.

Negativci nikada ne koriste iPhone?

Glasine o toj klauzuli pojavile su se još 2020. godine, kada je američki reditelj Rajan Džonson, poznat po filmu "Knives Out", o tome govorio za Vanity Fair. "Apple vam dozvoljava da koristite iPhone u filmovima. Ali, i ovo je ključno, ako gledate neku misteriju, negativci nikada ne mogu da imaju iPhone pred kamerama", rekao je tada.

U avgustu 2024. godine u podkastu "Wrap Drinks" rekviziterka Hajdi Koleto je podelila svoje iskustvo koje dodatno podgreva sumnje. Ispričala je: "Jednom sam dobila scenario u kom glumica vozi pijana, kuca poruku i doživi saobraćajnu nesreću. Hteli su da se na ekranu vidi poruka na telefonu. Morala sam da im kažem: 'Ne možemo to da napravimo. Postavili smo njen lik s Apple-ovim telefonom. Ne smemo da je prikažemo kako vozi pijana i učestvuje u nesreći s iPhone-om u ruci. Apple mi više nikad ne bi dao posao.'"

Apple se nije oglasio

Apple nikad nije zvanično potvrdio, ali ni demantovao postojanje takozvane "no villain" klauzule. Ipak, zna se da imaju pravo da odlučuju kako će njihovi proizvodi biti prikazani u filmovima i serijama.

