Kada je 1998. godine Stiv Džobs predstavio prvi "i" proizvod – iMac računar – malo ko je mogao da pretpostavi da će ovo slovo postati jedan od najprepoznatljivijih simbola u svetu tehnologije. "i" u iPhone i drugim Apple proizvodima primarno označava "internet", što je bila revolucionarna ideja u vreme kada je kućni internet tek počinjao da se širi.

Džobs je tokom svoje prezentacije otkrio da malo "i" zapravo ima višestruko značenje. Osim "interneta", ovo slovo simbolizuje još četiri ključne vrednosti: individual (pojedinac), instruct (podučavanje), inform (informisanje) i inspire (inspiracija). Svaki od ovih pojmova reflektuje Apple-ovu viziju uređaja koji nije samo tehnički gadžet, već personalizovani alat koji korisnika stavlja u centar digitalnog iskustva.

Ono što je počelo kao marketinški potez preraslo je u fenomen koji je promenio način na koji imenujemo tehnološke proizvode. Pre iPhone-a, tehnološke kompanije su se uglavnom fokusirale na tehničke karakteristike u imenovanju svojih proizvoda, često koristeći komplikovane brojeve i kodna imena.

Apple je, međutim, izabrao drugačiji put. Malo "i" postalo je simbol pristupačnosti i emotivne povezanosti sa tehnologijom. Umesto da naglašava gigabajte, procesore i druge tehničke specifikacije, Apple je stavio fokus na to šta korisnik može da postigne sa uređajem – da se poveže, izrazi i stvori.

Možda svakodnevno koristite iPhone, ali da li ste se ikada zapitali odakle potiče ono malo "i" na početku imena? Ovaj naizgled beznačajni prefiks krije mnogo dublje značenje nego što većina korisnika zna, a predstavlja srž Apple-ove filozofije koja je transformisala način na koji doživljavamo tehnologiju.

Zanimljivo je da se Apple u novijim proizvodima delimično udaljava od "i" prefiksa. Apple Watch, Apple TV i Apple Music ne koriste tradicionalno "i" imenovanje, što mnogi analitičari tumače kao postepeni prelazak na novi identitet brenda pod vođstvom Tima Kuka.