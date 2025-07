Otvorite Podešavanja > Privatnost i bezbednost > Praćenje. Videćete opciju "Dozvoli aplikacijama da traže praćenje". Uključite je ako već nije uključena – to će naterati sve aplikacije da traže vašu dozvolu pre nego što mogu da vas prate.

Videćete listu aplikacija koje trenutno traže dozvolu za praćenje. Ostavite uključeno za one kojima dozvoljavate praćenje, a isključite za one kojima to ne želite.