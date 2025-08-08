Slušaj vest

Uskoro više neće biti potrebno imati nalog da biste koristili WhatsApp. Nova funkcija, nazvana "guest chats", omogućiće korisnicima bez naloga da započnu razgovor s nekim ko koristi aplikaciju - putem jednostavnog linka koji se može poslati preko bilo kog kanala: SMS-a, mejla ili društvenih mreža.

Ova opcija prvi put je otkrivena u beta verziji aplikacije zahvaljujući sajtu WABetaInfo, koji godinama prati sve promene i test funkcije u WhatsApp-u. Reč je o velikom zaokretu ka većoj dostupnosti i jednostavnijoj komunikaciji, čak i za one koji ne žele da instaliraju aplikaciju.

Bez instalacije, ali i bez nekih opcija

Gostujući korisnici neće morati da instaliraju aplikaciju niti da se registruju. Dovoljno je da otvore link u svom pregledaču i odmah mogu započeti razgovor s pošiljaocem i to u okviru end-to-end enkriptovanog četa, što znači da su poruke zaštićene i dostupne samo učesnicima u konverzaciji.

Ipak, funkcija ima ograničenja. Gosti neće moći da šalju glasovne i video poruke, ali tekstualne poruke, slike, video zapisi i GIF-ovi biće podržani. Grupni četovi za sada nisu deo ove funkcionalnosti, iako bi se to moglo promeniti u budućim ažuriranjima.

Nova funkcija, stari bezbednosni rizici

Iako deluje korisno, nova opcija izazvala je zabrinutost među stručnjacima za sajber bezbednost. Otvorenost komunikacije sa osobama koje nemaju verifikovane naloge može povećati rizik od fišing napada, širenja malvera i pokušaja prevare.

Tehnološki konsultant Čak Bruks upozorava da prevaranti mogu lako zloupotrebiti ovu funkciju kako bi se lažno predstavili, slali sumnjive linkove i pokušali da izvuku osetljive podatke od korisnika. Kako ističe, otvaranje poruka od nepoznatih izvora uvek nosi ozbiljne bezbednosne posledice.

Meta se prilagođava evropskim zakonima

Uvođenje "Guest chats" funkcije nije slučajnost - već deo šire strategije kompanije Meta da uskladi WhatsApp sa regulativom Evropske unije. Novi zakoni, Digital Services Act i Digital Markets Act, zahtevaju da velike platforme omoguće veću interoperabilnost - odnosno, lakšu komunikaciju između različitih servisa.

Jedan od tih zahteva podrazumeva da WhatsApp mora da omogući povezivanje sa korisnicima drugih aplikacija. Meta već razvija opciju "third-party chats", koja ide korak dalje u tom pravcu. "Guest chats" je jasan signal da se WhatsApp priprema za novu digitalnu realnost u EU.

Budućnost poruka: lakše, brže, ali i opreznije

Sa više od dve milijarde aktivnih korisnika mesečno, WhatsApp ostaje dominantna platforma za razmenu poruka. Uvođenje mogućnosti četa bez naloga dodatno proširuje njen domet i olakšava komunikaciju širom sveta, posebno među korisnicima koji ne žele dodatne aplikacije na svom uređaju.

Međutim, dok jedni hvale ovu fleksibilnost, drugi upozoravaju na neophodnost pažljivog korišćenja. Otvoreni sistem može biti jednako koristan koliko i rizičan. WhatsApp uvodi novinu koja potencijalno menja pravila igre - ali korisnici moraju biti spremni da igraju pažljivo.