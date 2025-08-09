Slušaj vest

Ove jeseni nas očekuju velike promene na iPhone uređajima, a centralna tema je nova estetika pod nazivom Liquid Glass. Apple nas polako priprema za sledeću generaciju operativnog sistema, koja će uvesti potpuno novi, providni izgled i osvežiti kako početni tako i zaključani ekran.

Iako je zvanično izdanje iOS 26 još uvek više od mesec dana daleko, javna beta je već dostupna. CEO Tim Cook je istakao da je ova beta verzija, zajedno sa ostalim aktuelnim beta operativnim sistemima, „najpopularnija do sada“ među developerima. Ovo je prilika da korisnici prvi isprobaju buduće funkcije i daju svoje utiske pre zvanične objave.

Foto: Shutterstock

Novi izgled za sve Apple uređaje

Liquid Glass je centralni dizajnerski pravac koji donosi providan, gotovo stakleni efekat na iPhone i iPad ekrane. Nova estetika menja dugmiće i vidžete tako da izgledaju kao da lebde na ekranu, uz zadržavanje prilagodljivosti svetlom i tamnom režimu.

Ovaj radikalni dizajn može biti izazov za one navikle na klasični izgled, ali Apple je već reagovao na povratne informacije korisnika smanjujući transparentnost na nekim mestima. Liquid Glass će biti deo ne samo iOS-a, već i macOS Tahoe 26 i drugih sistema, čime se Apple trudi da svi uređaji imaju ujednačen vizuelni doživljaj.

Foto: Shutterstock

Najzanimljivije nove funkcije iOS 26

iOS 26 donosi brojne praktične novitete koje će svakodnevno korišćenje učiniti ugodnijim i efikasnijim:

Redizajnirana aplikacija Telefon koja omogućava pregled kontakata, poziva i glasovnih poruka na jednom mestu.

Funkcija Hold Assist koja vas obaveštava kada operater odgovori na poziv.

Live Translation, omogućavajući razgovore i poruke sa ljudima koji govore različite jezike u realnom vremenu.

Ankete u grupnim ćaskanjima za lakše donošenje odluka.

Filtriranje nepoznatih i neželjenih pošiljalaca u aplikaciji Poruke.

Vizuelna inteligencija za pretragu slika i objekata sa ekrana.

Povratak tabova u aplikaciji Fotografije, za bolju organizaciju.

FaceTime opcija „Communication Safety“ koja zaustavlja komunikaciju ako detektuje golotinju.

Sve ove funkcije predstavljaju značajan korak napred u poboljšanju korisničkog iskustva.

Foto: Shutterstock

iPadOS 26: Multitasking i novi vizuelni doživljaj

Novi iPadOS 26 donosi mogućnost da istovremeno imate više aplikacija otvorenih i slobodno ih pomerate i menjate im veličinu. Ova opcija je praktična za sve koji koriste iPad za rad i produktivnost, a može se i isključiti ako vam ne prija.

Pored toga, iPad dobija isti Liquid Glass vizuelni stil, uključujući i nove meni barove sa opcijama kao što su File, Edit i Windows, koji olakšavaju navigaciju i rad na uređaju. Sve ovo zajedno čini iPadOS fleksibilnijim i modernijim.

Foto: Shutterstock

AirPods dobijaju nove opcije sa iOS 26

Uz novi softver, i AirPods dobijaju značajna poboljšanja. Snimanje zvuka sada je unapređeno na „studijski kvalitet“, što znači da će vaši audio zapisi biti jasniji čak i u bučnim uslovima.

Takođe, možete koristiti AirPods za daljinsko upravljanje kamerom, što podrazumeva fotografisanje ili pokretanje i zaustavljanje video zapisa jednim dodirom. Pri fotografisanju je tu i tri sekunde odbrojavanja, što vam daje vremena da se pripremite.

Foto: Shutterstock

Koji uređaji dobijaju iOS 26 i kako instalirati beta verziju?

Većina iPhone modela od 2019. godine i noviji biće kompatibilni sa iOS 26, uključujući iPhone SE (2. generacija), serije 11, 12, 13, 14, 15, pa i buduće modele 16. Stariji modeli XR, XS i XS Max neće podržati ovo ažuriranje.

Javnu beta verziju možete preuzeti preko Apple Beta Software programa tako što ćete se registrovati na beta.apple.com. Instalacija se vrši preko Podešavanja > Opšte > Ažuriranje softvera. Važno je napomenuti da je beta verzija namenjena testiranju i može sadržati greške, pa se ne preporučuje za glavne uređaje ako niste spremni na moguće probleme.

Finalna verzija iOS 26 očekuje se ove jeseni, obično oko septembra, nedelju dana nakon Apple događaja.