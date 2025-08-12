Slušaj vest

Korisnici Android telefona širom sveta primetili su neobičan detalj na ekranu svojih uređaja. Pored standardnog Wi-Fi simbola pojavljuje se i manji dodatni znak koji deluje kao da nešto nije u redu sa mrežom. Mnogi su u početku posumnjali na softversku grešku, problem sa ruterom ili čak bezbednosni propust.

Međutim, stručnjaci su brzo razjasnili situaciju. Ovaj dodatni simbol nije razlog za zabrinutost. Naprotiv, on označava uključenu naprednu mrežnu funkciju koja zapravo poboljšava internet vezu. Reč je o tehnologiji poznatoj kao Dual Channel Acceleration.

Foto: Realme

Šta je Dual Channel Acceleration

Dual Channel Acceleration omogućava Android telefonu da se istovremeno poveže na dve Wi-Fi frekvencije, 2.4 GHz i 5 GHz, ukoliko ih ruter podržava. Umesto da bira između jedne ili druge mreže, uređaj koristi obe istovremeno kako bi ostvario maksimalnu brzinu i stabilnost.

Na ovaj način propusni opseg se uvećava, a prenos podataka postaje znatno efikasniji. Tehnologija je posebno korisna u okruženjima sa nestabilnim signalom ili kada više uređaja koristi istu mrežu jer omogućava neometan rad aplikacija koje zahtevaju brzu vezu.

Foto: Realme

Prednosti za gejmere i strimere

Koristi ove funkcije najviše dolaze do izražaja kod korisnika koji često strimuju video sadržaje, igraju online igrice ili obavljaju video pozive. Zahvaljujući dvostrukom pristupu mreži, prekidi i usporenja se značajno smanjuju, a iskustvo postaje mnogo prijatnije.

Još jedna prednost je automatsko prebacivanje između mreža u slučaju da signal na jednoj oslabi. Umesto da dođe do prekida konekcije, telefon neprimetno koristi drugu dostupnu frekvenciju bez da korisnik primeti bilo kakvu promenu.

Foto: Shutterstock/AlessandroBiascioli

Cena boljeg interneta ali...

Iako funkcija donosi jasne prednosti u brzini i stabilnosti, postoji i jedna mana. Veća potrošnja baterije. Pošto telefon mora istovremeno održavati dve Wi-Fi konekcije, energetska potrošnja se prirodno povećava.

Korisnici na forumima poput Reddita primećuju da uređaji s aktiviranom Dual Channel Acceleration opcijom brže troše bateriju, posebno prilikom intenzivne upotrebe interneta. Ipak, za mnoge je to prihvatljiv kompromis u zamenu za stabilnu i brzu mrežu.

Foto: Shutterstock

Koji telefoni imaju ovu opciju i kako da je uključite

Ova opcija nije dostupna na svim Android telefonima. Najčešće se nalazi na uređajima kineskih proizvođača kao što su Xiaomi, Oppo, Realme i Vivo, a primećena je i na nekim modelima OnePlus brenda kao što je Nord serija. Funkcija je prisutna još od 2019. godine ali se ne koristi automatski.

Ukoliko želite da proverite da li vaš telefon podržava ovu mogućnost, uđite u napredna Wi-Fi podešavanja. Potražite opcije poput Double Wi-Fi Acceleration ili slične, u zavisnosti od jezika i modela telefona. Kada je aktivirate, dupli Wi-Fi simbol će se pojaviti u statusnoj traci i potvrdiće da je funkcija uključena i spremna za upotrebu.