Slušaj vest

Viber se sprema da potpuno transformiše način na koji komuniciramo i kupujemo, a Srbija igra ključnu ulogu u toj digitalnoj revoluciji. U ekskluzivnom razgovoru za SmartLife, Konstantin Kostadinov, viši globalni menadžer za partnerstva iz Rakuten Vibera, najavio je uvođenje plaćanja unutar aplikacije. Korisnici u Srbiji uskoro će moći da šalju novac i plaćaju usluge bez napuštanja četa.

Ova funkcionalnost se razvija u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, a ideja je jasna: da slanje novca postane brzo i jednostavno poput slanja poruke. Cilj je digitalna svakodnevica u kojoj više ne postoji razlika između razgovora i kupovine.

Foto: Shutterstock

Super aplikacija u nastajanju

Viber više ne želi da bude samo alat za razmenu poruka. Kompanija želi da postane "super aplikacija", svestrana digitalna platforma na kojoj korisnici mogu da obavljaju sve svakodnevne zadatke, od poručivanja taksija i dostave, do obavljanja bankarskih usluga i online kupovine.

Inspiraciju crpe iz azijskih tržišta, gde aplikacije poput WeChata i Graba već objedinjuju funkcije koje na Zapadu još uvek zahtevaju desetak različitih aplikacija. U Srbiji je ovaj pristup već zaživeo kroz saradnju s bankama, taksi službama i malim biznisima koji komuniciraju s korisnicima unutar samog Vibera.

Foto: Shutterstock

Biznisi u Srbiji prelaze na Viber

Hiljade brendova u Srbiji već koristi Viber for Business, i to ne samo za promociju, već i za pružanje korisničke podrške, potvrdu porudžbina i obaveštavanje o isporukama. Trend rasta je snažan i pokazuje koliko je tržište spremno za potpunu digitalnu komunikaciju kroz ovu aplikaciju.

U brojkama to izgleda ovako:

83% više poslovnih poruka nego prethodne godine

77% rast promotivnih poruka

82% rast transakcionih poruka

Duplo više poruka za korisničku podršku i asistenciju

Viber tako postaje kanal kroz koji brendovi ne samo da promovišu proizvode, već grade dugoročne odnose sa kupcima.

Foto: Shutterstock

Kampanje kao svakodnevna komunikacija

Viber ulaže ozbiljno u lokalne kampanje i personalizovane alate koji povezuju brendove sa korisnicima u realnom vremenu. Jedan od najboljih primera su tzv. Viber Gems, interaktivne, animirane poruke koje brendovi mogu brendirati i vezati za određene praznike ili događaje.

Plazma je napravila ogroman uspeh sa božićnim Gem-om koji se pojavljivao kada korisnici napišu „Srećan Božić“. Lilly je sledio isti primer za Dan žena, a nova runda kampanja najavljena je za 2025. godinu. Ovakve inovacije pokazuju koliko se Viber ozbiljno pozicionira kao marketinška platforma, ali ne na agresivan, već na pametan i konverzacijski način.

Foto: Viber

Veštačka inteligencija, privatnost i bezbednost

AI funkcionalnosti u Viberu nisu samo u razvoju, već su već aktivne. Partnerstvo sa Microsoft Copilot-om donelo je AI asistenta koji može da odgovara na pitanja, generiše sadržaj, pa čak i slike, i to sve na lokalnom jeziku. Kompanije već koriste četbotove za 24/7 komunikaciju, a sledeća faza uključuje interaktivne oglase sa AI-jem koji vodi dijalog s kupcem.

Sa druge strane, zaštita privatnosti ostaje prioritet. Viber koristi isključivo podatke koje korisnici dobrovoljno dele (zero- i first-party data), dok poslovni nalozi prolaze kroz ručnu verifikaciju pre nego što dobiju plavu oznaku autentičnosti. Nova funkcija SecurePlus omogućava dodatnu proveru primaoca pre slanja osetljivih informacija, i to je već zaživelo u praksi.

AI Week festival trajaće do 10. juna Foto: Shutterstock

Zaključak:

Viber se ne zadovoljava time da bude jedna od najkorišćenijih aplikacija u Srbiji. Njihova ambicija je jasna, žele da postanu svakodnevni digitalni partner korisnicima, brendovima i malim biznisima. Plaćanja unutar četa, AI asistencija, lokalne kampanje i super aplikacijska filozofija pokazuju da će Viber u narednim godinama igrati još značajniju ulogu u digitalnom životu Srbije.