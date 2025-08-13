Da li ste je već uključili?

U vašem iPhone-u krije se moćna opcija koja može da pokaže tačno koje aplikacije "zaviruju" u vašu privatnost - kameru, mikrofon, lokaciju, kontakte i još mnogo toga. Problem? Većina korisnika ni ne zna da postoji.

Apple ovu funkciju naziva App Privacy Report, i iako je izuzetno korisna, podrazumevano je isključena. To znači da nećete videti nikakve podatke dok je sami ne uključite. Dobra vest je da podešavanje traje manje od jednog minuta.

Foto: Shutterstock

Kako da aktivirate App Privacy

App Privacy Report je moćan alat ugrađen u iPhone koji vam pruža potpunu kontrolu nad time koje aplikacije pristupaju vašim ličnim podacima i senzorima poput kamere, mikrofona i lokacije. Ova funkcija vam omogućava da pratite aktivnosti aplikacija u realnom vremenu, otkrivajući potencijalne zloupotrebe i pomažući vam da zaštitite svoju privatnost na jednom mestu.

Ako želite da saznate ko vas posmatra i kada, sledite ove korake:

Otvorite Podešavanja

Idite na Privatnost i bezbednost

Skrolujte do App Privacy Report

Uključite ovu opciju

Od trenutka aktivacije, telefon počinje da beleži sve pokušaje pristupa aplikacija vašim podacima i senzorima. Ne zaboravite, funkcija ne radi unazad - što pre uključite, pre ćete imati uvid u realno stanje stvari.

iPhone ima oružje protiv špijunaže: Da li ste je već uključili? Kontrolišite pristup kameri i mikrofonu Foto: Screenshot

Ko pristupa vašoj kameri i mikrofonu i kada

App Privacy Report sadrži poseban deo nazvan Data & Sensor Access koji vam pokazuje koje aplikacije su pristupale kameri, mikrofonu, lokaciji i drugim senzorima na vašem iPhone-u. Ovaj pregled pomaže da lako prepoznate neuobičajene aktivnosti i razumete kada i zašto određene aplikacije koriste ove osetljive funkcije.

U okviru ove sekcije moći ćete da vidite:

Koje aplikacije su koristile kameru i mikrofon

Tačno vreme kada se to desilo

Na primer, sasvim je normalno da Instagram aktivira kameru dok pravite priču, ili da WhatsApp koristi mikrofon tokom glasovne poruke. Međutim, ako neka aplikacija koristi kameru dok telefon stoji neaktivno, to može biti znak za uzbunu.

Foto: Shutterstock

Obratite pažnju na ove aplikacije

Iako većina aplikacija pristupa vašim podacima sa dobrim razlogom, postoje određene koje zaslužuju posebnu pažnju. Rizik je veći kod aplikacija koje nisu dobro poznate ili koje koriste funkcije kao što su kamera i mikrofon bez jasnog opravdanja.

Posebno obratite pažnju na sledeće:

Aplikacije sa malo recenzija i sumnjivim imenima

Igre ili alati koji ne bi trebalo da koriste mikrofon ili kameru

Nepoznati programi preuzeti van App Store-a

Ukoliko primetite da neka od ovih aplikacija aktivira senzore bez očiglednog razloga, odmah joj oduzmite dozvole ili je izbrišite. Uvek budite na oprezu i brzo reagujte kako biste zaštitili svoju privatnost.

Foto: Shutterstock

Još jedan alat za zaštitu: Safety Check

Pored detaljnog praćenja pristupa aplikacija vašim podacima, Apple je uveo i dodatni sigurnosni alat pod nazivom Safety Check. Ova funkcija je dizajnirana da vam omogući brzu i jednostavnu kontrolu nad time sa kim delite informacije sa svog iPhonea, kao i da brzo prekinete svako neželjeno deljenje podataka. Nalazi se u podešavanjima i može biti od velike pomoći u situacijama kada želite da proverite i ograničite pristup privatnim informacijama.

Uz Safety Check možete:

Videti sa kim sve delite lokaciju, fotografije, kontakte i druge osetljive informacije

Odmah zaustaviti sva aktuelna deljenja pomoću opcije Emergency Reset

Ova funkcija je naročito korisna u hitnim situacijama, na primer ako sumnjate da je neko dobio neovlašćen pristup vašem uređaju ili podacima. Jednim jednostavnim potezom možete odmah prekinuti sva deljenja i vratiti potpunu kontrolu nad svojom privatnošću.

Foto: Screenshot

Zaštitite svoju privatnost na pravi način

Privatnost je svakako ugrožena dok vi ne znate za to. U digitalnom svetu, gde su informacije najvredniji resurs, važno je da budete aktivni i svesni ko ima pristup vašim podacima. Pasivnost može dovesti do neželjenih posledica, ali uz prave alate i malo pažnje možete preuzeti potpunu kontrolu nad svojim digitalnim životom.

Apple vam pruža napredne opcije za zaštitu privatnosti, ali njihova efikasnost zavisi od vaše odluke da ih koristite. Aktiviranjem funkcije App Privacy Report stavljate sebi u ruke moćan alat koji razotkriva ko i kada pristupa vašem telefonu. Ne čekajte da budete iznenađeni – uključite ovu opciju danas i saznajte ko zaista gleda kroz ključanicu vašeg digitalnog sveta.