Zamisli svet u kojem tvoj telefon skoro i da ne moraš da diraš. Pozivi, poruke i obaveštenja biće projicirani direktno ispred tvojih očiju, a ti ćeš moći da odgovoriš jednostavnim gestom. Zvaničnici iz Tom's Guide veruju da ćemo do 2035. godine upravo takav način korišćenja telefona smatrati normalnim.

Pametni telefoni neće nestati, ali će se promeniti način na koji ih koristimo. Umesto da stalno vadimo uređaj iz džepa, on će postati neprimetan deo svakodnevnog života, sinhronizovan sa ostalim uređajima i tehnologijama koje nosimo.

Foto: Shutterstock

Pametni telefoni kao centar povezanog sveta

Samsung, Motorola i OnePlus kažu da će telefoni ostati srce digitalnog života, ali će postajati deo većeg sistema nosivih i povezanih uređaja. Ova tehnologija omogućiće besprekorno iskustvo, gde uređaji „razumeju“ kontekst i pomažu ti u realnom vremenu.

Džef Snou iz Motorole ističe da će softver i hardver raditi zajedno kako bi tvoj telefon postao pametniji i prilagodljiviji. Umesto da se fokusiramo samo na ekran i aplikacije, telefoni će funkcionisati u harmoniji sa drugim uređajima, od satova do naočara.

Foto: Shutterstock

Projekcija informacija - nova stvarnost

Google je već pokazao kako AR naočare mogu projektovati navigacione upute direktno u vidno polje korisnika, omogućavajući hands-free kretanje. Zamislite da šetate gradom, a sve što vam treba je da pogledate ispred sebe da biste videli put do kafića ili radnje.

Ova tehnologija ne samo da povećava udobnost, već i sigurnost, jer korisnici ne moraju da gledaju u telefon dok se kreću. Takav način interakcije verovatno će postati standard u budućnosti.

Foto: Shutterstock

Hardverske inovacije, savitljivi i tanji nego ikada

U narednih deset godina mogli bismo videti telefonske ekrane koji se mogu savijati ili rolatiti ukoliko proizvođači uspeju da reše probleme sa izdržljivošću i potrošnjom energije. To bi omogućilo uređaje koji su izuzetno prenosivi, ali i funkcionalni.

Kris Patrik iz Qualcomm-a napominje da trend smanjivanja veličine telefona i povećanja njihove snage neće stati. Novi modeli poput Samsung Galaxy Z Fold 7 već pokazuju koliko tanak i praktičan telefon može postati, ali prava revolucija tek dolazi.

Qualcom procesor Foto: Shutterstock

Veštačka inteligencija - mozak telefona budućnosti

Softverska rešenja na telefonima sve više koriste veštačku inteligenciju kako bi korisnicima olakšala svakodnevne zadatke. Umesto da korisnik sam bira između mnogih aplikacija i usluga, AI će automatski povezivati različite servise i raditi na zadacima u tvoje ime.

Arthur Lam iz OnePlus-a ističe da će AI učiniti da uređaji „razumeju“ tvoje navike i potrebe, povezujući informacije iz različitih izvora. Ovo znači manje klikova, manje komplikacija i pametniju upotrebu tehnologije.

Foto: Shutterstock

Personalizovane rutine za brži i jednostavniji život

Samsung Galaxy AI već radi na tome da telefone učini pametnijim i intuitivnijim. Telefoni će prepoznavati šta korisnik često radi i nuditi rutine koje štede vreme. Na primer, ako svakodnevno otvaraš određene aplikacije ili izvršavaš iste zadatke, telefon će predložiti automatizaciju.

Blejk Gejzer iz Samsunga objašnjava da je cilj da telefon postane lični asistent koji zna tvoje navike i pomaže ti da sve obaveze završiš što brže sa što manje truda. To je sledeći korak u evoluciji mobilnih uređaja, ne samo alat, već partner u svakodnevnom životu.