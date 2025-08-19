Slušaj vest

Jedan od najprepoznatljivijih telefona prošle decenije, BlackBerry Classic, dobija svoju modernu verziju. Kineska kompanija Zinwa Technologies odlučila je da oživi ovaj legendarni model, sada pod imenom Zinwa Q25 Pro, i to sa operativnim sistemom Android.

Cena od 400 dolara možda ne zvuči revolucionarno, ali za one koji su nostalgični za fizičkom tastaturom i prepoznatljivim dizajnom, ovo bi mogao biti pun pogodak. Novi uređaj dolazi sa unapređenim hardverom i zadržava retro šarm koji je BlackBerry učinio kultnim.

Foto: Shutterstock

Moderna snaga i stara nostalgija

Dok je originalni BlackBerry Classic bio simbol korporativnog prestiža, Q25 Pro donosi pravu dozu savremenih specifikacija. Uređaj pokreće MediaTek Helio G99 čipset, uz čak 12 GB RAM memorije i do 256 GB prostora za skladištenje, što ga stavlja rame uz rame s mnogo skupljim telefonima.

Zinwa je dodala i nove kamere, glavnu sa 50 MP i prednju sa 8 MP. Baterija je unapređena za oko 15% u poređenju sa originalnim modelom, a stari microUSB port zamenjen je savremenim USB Type-C priključkom koji omogućava brže punjenje i lakšu svakodnevnu upotrebu.

Foto: Shutterstock

Android 13 u retro pakovanju

Zinwa Q25 Pro koristi Android 13, gotovo bez dodatnih prilagođavanja, što znači da korisnici dobijaju čist sistem bez nepotrebnih aplikacija. Ipak, kompanija za sada ne daje nikakva obećanja o budućim ažuriranjima, što može biti ograničavajuće za dugoročnu upotrebu.

Iako vizuelno podseća na BlackBerry Classic, unutrašnjost je u potpunosti prilagođena novom vremenu. Fizička tastatura ostaje, ali sada služi kao dodatak Android iskustvu i pruža jedinstven osećaj korišćenja u vremenu kada su svi telefoni postali gotovo identični.

Foto: Shutterstock

Za ljubitelje starih BlackBerry telefona

Zinwa ide korak dalje i nudi DIY (do-it-yourself) kit za sve one koji žele da sami pretvore svoj stari BlackBerry Classic u Q25 Pro. Cena ovog kompleta je 320 dolara i uključuje sve što je potrebno za hardversku i softversku transformaciju.

Ova opcija posebno cilja fanove koji žele da zadrže svoj originalni uređaj, ali mu udahnu novi život. Iako zahteva nešto tehničkog znanja, DIY pristup je retkost na današnjem tržištu i predstavlja osvežavajuću alternativu.

Foto: Shutterstock

Prve isporuke uskoro, a planovi idu dalje

Prvi uređaji bi, prema najavama, trebalo da stignu kupcima krajem avgusta, dok se početak masovne proizvodnje očekuje u septembru. Kompanija očigledno testira tržište pre nego što krene u veće serije.

Ako se pokaže da postoji interesovanje za ovakvim retro povratkom, Zinwa planira da oživi i druge legendarne modele. Na listi mogućih kandidata su kultni BlackBerry Passport i KeyOne, što bi moglo dodatno ojačati poziciju ove kineske firme među nostalgičarima i ljubiteljima fizičkih tastatura.