Slušaj vest

U današnjem svetu pametnih telefona, gde je tanka elegancija postala normom, Doogee S200 Ultra dolazi kao pravo otkriće za sve koji traže izdržljivost bez kompromisa u performansama. Ovaj uređaj možda podseća na "ciglu" zbog svoje debljine, ali to je upravo ono što ga čini neuništivim. Namenjen je onima koji žele telefon koji neće pokleknuti pod težinom svakodnevnog korišćenja, bez obzira na uslove.

Robusni telefoni, iako specifični, često pate od manjka moćnih specifikacija koje bismo očekivali od srednje klase. Međutim, Doogee S200 Ultra obećava savršen balans između čvrstoće i moćnih karakteristika. Ovaj model je osmišljen da preživi sve, od padova do ekstremnih vremenskih uslova, ali i da ponudi vrhunske performanse za svakodnevne zadatke.

Dva ekrana za jedinstveno korisničko iskustvo

Doogee S200 Ultra donosi inovativan pristup dizajnu sa dva ekrana. Na prednjem delu nalazi se impresivan 6,72-inčni FullHD+ LCD ekran, sa brzim osvežavajućim odzivom od 120 Hz, koji garantuje glatko skrolovanje i odličan vizuelni doživljaj. Bilo da gledate filmove ili surfujete internetom, uživaćete u izuzetnoj oštrini slike i fluidnosti.

Drugi ekran, smešten na zadnjoj strani, predstavlja pravo tehnološko čudo. Sa veličinom od 1,32 inča i AMOLED tehnologijom, ovaj kružni ekran omogućava korisnicima da u svakom trenutku pogledaju vreme, obaveštenja ili upravljaju muzikom, bez potrebe za otključavanjem telefona. Iako manji, ovaj sekundarni ekran dodaje dašak inovacije i funkcionalnosti koja podiže ceo uređaj na viši nivo.

Foto: printscreen YT

Zadivljujuće performanse sa Dimensity 7400

Pod haubom Doogee S200 Ultra krije se moćan Dimensity 7400 čipset, savršen za korisnike koji žele izvanredne performanse u srednjoj klasi. Ovaj čipset omogućava brz rad čak i kod zahtevnijih aplikacija i multitaskinga. S njim, S200 Ultra se može nositi sa svim izazovima, bilo da se radi o aplikacijama za produktivnost, igrama ili multitaskingu.

Sa 12 GB RAM-a, ovaj telefon garantuje glatko izvođenje više zadataka istovremeno. Takođe, unutrašnja memorija od 1 TB nudi ogromne mogućnosti za pohranu podataka, dok opcija proširenja preko microSD kartice do čak 2 TB znači da više nikada nećete morati brinuti o nedostatku prostora za slike, video zapise ili aplikacije.

Foto: printscreen YT

Inovativna kamera za svakodnevne uslove

Doogee S200 Ultra nudi impresivan sistem kamera koji je spreman za bilo koju situaciju. Na zadnjoj strani nalazi se trostruka kamera, uključujući glavnu kameru od 100 MP koja snima izuzetno detaljne slike. Uz to, tu je 20 MP Night Vision kamera opremljena infracrvenim svetlom, omogućavajući snimanje čak i u totalnoj tami.

Za ljubitelje makro fotografije, S200 Ultra ima i 2 MP makro kameru koja omogućava snimanje neverovatnih detalja iz blizine. Selfiji su takođe na visokom nivou, zahvaljujući 32 MP prednjoj kameri koja pruža jasne i oštre slike. Ovaj telefon je prava fotografska mašina za one koji žele visok kvalitet u svakom okruženju.

1/10 Vidi galeriju Doogee S200 Ultra je robusni telefon sa 11.000 mAh baterijom, 100 MP kamerom, dva ekrana i vrhunskom izdržljivošću, dizajniran za ekstremne uslove. Foto: printscreen YT

Neverovatna baterija i ekstremna otpornost

Baterija je jedno od najvećih iznenađenja Doogee S200 Ultra. Sa kapacitetom od čak 11.000 mAh, ovaj telefon nije samo moćan, već je spreman da traje danima bez potrebe za punjenjem. Ova baterija koristi naprednu silicijum-ugljeničnu tehnologiju, koja je prethodno bila rezervisana samo za flagship modele. To znači da će korisnici imati dovoljno energije da prežive čak i najzahtevnije korisničke dane.

S obzirom na debljinu od 19,1 mm, telefon je očigledno dizajniran da izdrži sve. Sa IP68 i IP69K sertifikatima za otpornost na vodu i prašinu, kao i MIL-STD-810H vojnom sertifikacijom, Doogee S200 Ultra je pravi borac među pametnim telefonima. Ovaj telefon je napravljen da preživi u svim uslovima, idealan je za ljude koji rade u teškim industrijskim uslovima ili za one koji jednostavno žele uređaj koji može podneti životne izazove.

Cena i dostupnost: Pristupačna moć

Doogee S200 Ultra će uskoro biti dostupan na tržištu po ceni od 485 evra u Evropi. Za ovu cenu, korisnici dobijaju izuzetno snažan i izdržljiv uređaj, koji se u mnogim segmentima može takmičiti sa flagship modelima. Bilo da tražite telefon koji je otporan na padove, ima impresivne performanse, ili jednostavno dugotrajan, ovaj model je pravi izbor.

Iako još uvek nije potvrđeno kada tačno će biti dostupan, Doogee S200 Ultra se očekuje da stigne u narednim mesecima. Ako ste ljubitelj robusnih uređaja koji ne žrtvuju performanse, ovaj telefon svakako zaslužuje da bude na vašem radaru.