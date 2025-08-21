Slušaj vest

Apple se, po svemu sudeći, sprema da tiho isprati jedan od svojih najkraćih hardverskih eksperimenata u penziju. Fizički taster za kameru, predstavljen sa iPhone 16 serijom i očekivan i na modelima iPhone 17, najverovatnije neće doživeti svoju treću generaciju.

Prema informacijama koje kruže kineskim društvenim mrežama, Apple planira da već sa iPhone 18 modelima potpuno ukloni ovaj dodatak. Ako se ispostavi kao tačno, to bi značilo da je ceo koncept preživeo samo dve generacije, što je u Apple-ovim standardima gotovo beznačajan vek trajanja.

Foto: Shutterstock

Inovacija koja nije našla publiku

Taster je dizajniran da korisnicima omogući dodatnu kontrolu prilikom snimanja fotografija i videa, uključujući lagani dodir, jači pritisak i prevlačenje, čime se otvaraju različite opcije. Ideja je bila da se olakša pristup kamerama i omogući brže reagovanje u svakodnevnim situacijama.

Međutim, u praksi se pokazalo da većina korisnika i dalje preferira interakciju putem ekrana. Navike teško umiru, a za mnoge je korišćenje novog tastera delovalo neintuitivno ili jednostavno nepotrebno. Upravo ta rezervisanost mogla bi biti ključni razlog za njegovo ukidanje.

Foto: Shutterstock

Istraživanja govore - interesovanje slabo

Anketa koju je sproveo portal 9to5Mac dodatno potvrđuje slab odziv korisnika. Prema rezultatima, oko 40% ispitanika jeste probalo da koristi ovaj taster, ali su brzo odustali. Samo nešto više od 20% korisnika i dalje ga koristi redovno.

Ovakva podeljenost u mišljenjima jasno govori da taster nije postao ni standard ni navika. Dok je za neke bio zanimljiv dodatak, za većinu nije uspeo da ponudi realnu prednost u odnosu na već postojeće kontrole putem ekrana.

Foto: Shutterstock

Glasine iz Kine pokrenule buru

Vest o potencijalnom uklanjanju tastera prvi je preneo nalog na kineskoj platformi Weibo. Iako sam izvor nije poznat kao kredibilan insajder, informacija je brzo dospela u tehnološke medije i izazvala žustru debatu među Apple entuzijastima.

Mnogi korisnici izražavaju zadovoljstvo što će se Apple možda vratiti jednostavnijem dizajnu, dok drugi žale zbog izgubljene prilike za razvoj dodatne kontrole kamere. Reakcije su podeljene, baš kao i stavovi o samom tasteru.

Foto: Shutterstock

Još jedna Apple epizoda „probaj pa vidi“

Apple je poznat po tome da ne zazire od eksperimentisanja, ali isto tako brzo odustaje kada nešto ne naiđe na dobar odziv. Kamera taster izgleda kao još jedan primer funkcionalnosti koja je imala potencijal, ali nije uspela da se uklopi u svakodnevno korisničko iskustvo.

Hoće li Apple pokušati da unapredi ovu funkciju u nekom drugom obliku ili će je u potpunosti zaboraviti, ostaje da se vidi. Do tada, iPhone 18 bi mogao postati simbol toga koliko brzo čak i veliki tehnološki igrači povlače crtu ispod ideja koje ne zažive.