Honor Magic V5 donosi zanimljiv spoj savremenih tehnologija i modernog dizajna. Kao najtanji savitljivi telefon trenutno na tržištu, sa svega 4,1 mm debljine kada je rasklopljen, ovaj model privlači pažnju kako izgledom, tako i funkcionalnošću.

Možda je Honor odavno dao domaći zadatak konkurenciji kada su savitljivi telefoni u pitanju, a ni Magic V5 neće im olakšati. Evo kako je prošao na Kurirovom testu:

Dizajn i ekran - Praktičnost i estetika

Magic V5 je lagan, ali deluje baš čvrsto. Ima specijalnu „Super Steel“ šarku koja omogućava da se telefon lako rasklapa i sklapa, bez ikakvog osećaja slabosti. Ako uzmemo u obzir i podatak da je šarka testirana na 500.000 otvaranja i zatvaranja, što znači da ste mirni narednih 13 godina, to zaista impresivno. Svideo mi se i to što je tanak i lepo izbalansiran, pa super leži u ruci, bilo da je otvoren ili zatvoren. Unutra je ojačan karbonskim vlaknima koja mogu da izdrže ozbiljan pritisak do 380 GPa, a spolja ima zaštitu protiv ogrebotina - NanoCrystal, što mu dodatno pomaže da ostane očuvan.

Glavni LTPO OLED ekran od 7.95 inča pruža jasan prikaz i odlične uglove gledanja. Meni je osvetljenje posebno bilo važno, i mogu da kažem da je skroz upotrebljiv i napolju, čak i kad je sunce jače. Spoljni ekran od 6.43 inča mi je bio jako koristan za brze provere notifikacija i osnovne stvari, bez potrebe da svaki put rasklapam telefon. Pregib ekrana jeste prisutan, ali je dosta manje uočljiv nego ranije, što je super, verovatno zbog poboljšanog mehanizma šarke.

Dizajn je jednostavan, ali lepo osmišljen. Mehanizam za savijanje radi baš glatko, a ceo telefon deluje jako kvalitetno i ozbiljno izrađeno. Koristi pasivni sistem hlađenja sa slojevima grafena, bez ventilatora, pa je potpuno tih. Tokom korišćenja zahtevnijih aplikacija, poput igrica ili multitaskinga, nisam primetio da se pregreva, što mi je bilo baš važno.

Performanse i softver - Powerhouse za svakodnevnicu

Magic V5 ima Snapdragon 8 Elite čipset, čipset, koji je stvarno dobar izbor za one koji žele da telefon može da izdrži zahtevnije stvari. Sa 12 ili 16 GB RAM-a i do 1 TB prostora za skladištenje, nema problema ni sa teškim igrama, ni sa multitaskingom. Zaista sam primetio da se sve brzo pokreće i radi bez zastajkivanja.

Meni je bilo prijatno što prelazak između rasklopljenog i sklopljenog moda ide glatko, a većina aplikacija se automatski prilagodi ekranu, što je baš praktično. Interfejs je čist i pregledan, i ako si već koristio Android, brzo ćeš se snaći bez problema. Sve to čini da se korišćenje oseća baš prirodno.

MagicOS 9.0, zasnovan na Androidu 13, donosi nekoliko korisnih stvari koje stvarno olakšavaju korišćenje telefona svaki dan. Ono što mi se posebno svidelo jeste mogućnost da na rasklopljenom ekranu istovremeno radiš sa tri aplikacije, što je super kad želiš brzo da obaviš više stvari odjednom. Osećaj je kao da telefon stvarno prati kako radiš i pomaže ti da budeš produktivniji.

Takođe, sistem se automatski prilagođava kako koristiš uređaj, bilo da je sklopljen, otvoren ili negde između. Prelazi su glatki i aplikacije se lepo uklapaju, bez onih iritantnih zastajkivanja ili neprijatnosti koje znaš da umeju da smetaju. Sve u svemu, korišćenje je bilo prijatno i bez stresa.

Gemini asistent donosi neke stvarno praktične stvari koje olakšavaju rad sa telefonom. Na primer, može da prepozna tekst sa ekrana, veoma brzo da rezimira dokumente, pa čak i automatski da predlože da dodaš sastanak iz poruke u kalendar ili da prevede tekst sa slike, sve to bez nekih dodatnih komplikacija.

Sistem se prilagođava kako koristiš telefon, bilo da je sklopljen, otvoren ili negde između. Još jedna fora je to što možeš da povežeš telefon bežično sa Honor laptopovima i tabletima, što stvarno olakšava deljenje fajlova i proširuje ti radni prostor. Baš je zgodno ako često radiš više stvari odjednom, posebno kad si i u pokretu.

AI Motion Sickness Relief

Honor Magic V5 ima još jednu veoma zanimljivu funkciju - AI Motion Sickness Relief koja na ivicama unutrašnjeg i spoljnog ekrana prikazuje male tačkice koje prate pokrete vozila. Baš je odličan dodatak jer pomaže da se smanji mučnina i vrtoglavica kod ljudi koji se lako osećaju loše tokom vožnje.

Ono što mi se svidelo je to što je funkcija nenametljiva i ne smeta dok koristiš telefon, a te tačkice prate prirodne pokrete i na nežan način pomažu da se osećaj mučnine ublaži. Mislim da je ovo dobar primer kako Honor vodi računa o sitnicama koje mogu stvarno da unaprede svakodnevno korišćenje. Takav pristup pokazuje da su ozbiljni u tome da donesu pametna i praktična rešenja koja zaista prave razliku.

Magic‑Pen olovka

Magic V5 podržava Magic-Pen olovku sa 4.096 nivoa pritiska, koja radi i na unutrašnjem i na spoljnjem ekranu. Pisanje i crtanje ovom olovkom deluje prirodno, skoro kao da koristiš papir, što je super za brze beleške ili kad te uhvati kreativnost bilo gde.

Ova funkcija telefonu daje novu dimenziju praktičnosti, posebno ako voliš da kombinuješ tehnologiju i kreativnost bez da vučeš dodatne gedžete sa sobom. Još mi se sviđa što Magic-Pen olakšava brzo prenošenje ideja i deljenje misli direktno na ekranu, što može da pomogne kad radiš u timu ili sa prijateljima.

Kamera, više nego osnovna oprema

Sistem kamera na Magic V5 ima glavni senzor od 50 MP, ultraširoku kameru iste rezolucije i 64 MP telefoto kameru sa tri puta optičkim zumom. Ova kombinacija daje dobru fleksibilnost, pa možeš da slikaš skoro sve, od širokih pejzaža preko portreta do uvećanih kadrova sa daljine.Telefon podržava i digitalni zum do 100x, što može biti korisno u specifičnim situacijama, mada je najbolji kvalitet do oko 10x. Sve to znači da ti ne treba dodatna oprema da bi napravio kvalitetne fotografije u različitim situacijama.

Kad sam koristio kameru, slike su bile prilično dobre, sa prirodnim bojama i solidnim dinamičkim opsegom. Telefoto kamera stvarno pomaže kad želiš da uhvatiš nešto sa distance, a AI algoritmi se brinu da fokus bude precizan i da fotografije izgledaju bolje, posebno kada svetla nije baš idealno. AI Super Zoom zna da izvuče dodatne detalje pri većem uvećanju, ali se gubi oštrina pri maksimalnom zumu. Sve u svemu, ovaj sistem kamera daje pouzdane rezultate i zadovoljiće većinu korisnika koji telefon koriste kao glavni uređaj za slikanje.

Prednje kamere, koje su i na unutrašnjem i na spoljnjem ekranu, imaju po 20 MP i sasvim su ok za selfije i video pozive. Čak i u slabijem svetlu drže dobar nivo, mada se kvalitet može malo razlikovati u zavisnosti od uslova i scene.

Za malo napredniju obradu slika tu je Honor‑ov AI Falcon sistem koji kombinuje 64 MP periskopski senzor sa AI procesiranjem, kako direktno na telefonu, tako i preko cloud servisa poput Google Clouda. Zahvaljujući tome, fotografije su oštrije i detaljnije, čak i kad koristiš veći zum, a sistem se brine i za bolju detekciju pokreta i optimizaciju ekspozicije.

Trajanje baterije i punjenje

Uređaj ima silicijum-karbonsku bateriju kapaciteta 6.100 mAh u kineskoj verziji, dok globalna dolazi sa 5.820 mAh. To je daleko više nego što obično viđaš kod savitljivih telefona, pa je stvarno impresivno kako su uspeli da to uklope u ovakav dizajn. Baterija lako izdrži ceo dan korišćenja bez potrebe da stalno misliš o punjenju.

Honor Magic V5 podržava brzo punjenje od 66W koje puni telefon od nule do sto u manje od 45 minuta, a tu je i 50W bežično punjenje, što nije baš često kod savitljivih modela i stvarno je zgodno kad ti treba ta fleksibilnost. Plus, ima i reverzibilno punjenje pa možeš da napuniš dodatke poput slušalica ili pametnog sata bez muke. Sistem za upravljanje energijom radi u pozadini i prilagođava potrošnju u zavisnosti od toga kako koristiš telefon.

Prodaja HONOR Magic V5 u Srbiji počinje od 28. avgusta, tj od danas, a tokom promotivnog perioda koji traje do 28. septembra cena će biti 199.999 dinara. U tom periodu, uz telefon stižu i pokloni, punjač od 100W, bežični punjač od 100W, kao i 180 dana besplatne zamene ekrana kroz HONOR Care+ uslugu. Sve u svemu, i više nego solidan paket za one koji žele da uđu u svet preklopnih telefona. Za one koji žele više informacija, preporučujem da posete zvanični HONOR www.honor.com/rs/ ili da se prijave putem mejla na newsroom@honor.com kako bi dobijali najnovije vesti i obaveštenja.

Honor Magic V5 je stvarno zreo i dobro promišljen korak napred u svetu savitljivih telefona. Nema nekih velikih kompromisa kad su u pitanju dizajn, performanse i softver, što ga čini pravom ozbiljnom opcijom u premijum ligi.

Naravno, konkurencija postoji, ali Magic V5 uspeva da pronađe dobar balans između izgleda, funkcionalnosti i naprednih AI opcija. Zato mislim da će zadovoljiti i one koji traže savitljivi telefon za svaki dan, ali i one kojima treba pouzdan uređaj za posao.

Ukupni utisci nakon korišćenja: Dizajn i ergonomija: Telefon lepo leži u ruci, ali pri dužem korišćenju može biti neudoban za one sa većim šakama. Futrola ima deo koji služi kao postolje. Za duže gledanje preporučujem pravi gimbal jer je udobniji i praktičniji.

Telefon lepo leži u ruci, ali pri dužem korišćenju može biti neudoban za one sa većim šakama. Futrola ima deo koji služi kao postolje. Za duže gledanje preporučujem pravi gimbal jer je udobniji i praktičniji. Ekrani: Oba ekrana su jasna i svetla, a pregib skoro da se i ne primeti tokom svakodnevne upotrebe. Ipak, na spoljnjem ekranu primetim manju brzinu odziva u poređenju sa glavnim, što ponekad može biti malo iritantno za zahtevne korisnike.

Oba ekrana su jasna i svetla, a pregib skoro da se i ne primeti tokom svakodnevne upotrebe. Ipak, na spoljnjem ekranu primetim manju brzinu odziva u poređenju sa glavnim, što ponekad može biti malo iritantno za zahtevne korisnike. Performanse: Telefon radi glatko i bez zagrevanja, čak i pri zahtevnim aplikacijama. Povremeno se desi blagi zastoj pri prelasku između aplikacija u rasklopljenom modu, što nije nešto veliko, ali kad se navikneš na vrhunske performanse, svaka sitnica se primeti.

Telefon radi glatko i bez zagrevanja, čak i pri zahtevnim aplikacijama. Povremeno se desi blagi zastoj pri prelasku između aplikacija u rasklopljenom modu, što nije nešto veliko, ali kad se navikneš na vrhunske performanse, svaka sitnica se primeti. Multitasking: Tri aplikacije rade istovremeno bez problema i stvarno olakšavaju multitasking. Ipak, u nekim aplikacijama raspored nije idealno prilagođen pa može delovati malo zbijeno, ali mislim da je to lako rešivo.

Tri aplikacije rade istovremeno bez problema i stvarno olakšavaju multitasking. Ipak, u nekim aplikacijama raspored nije idealno prilagođen pa može delovati malo zbijeno, ali mislim da je to lako rešivo. Kamera: Fotografije su solidne, posebno telefoto zum me je prijatno iznenadio. AI obrada pomaže, ali ponekad daje efekat koji deluje previše „izglancano“ i manje prirodno. Ali pričamo o softveru i velikom zumu što je za i očekivati.

Fotografije su solidne, posebno telefoto zum me je prijatno iznenadio. AI obrada pomaže, ali ponekad daje efekat koji deluje previše „izglancano“ i manje prirodno. Ali pričamo o softveru i velikom zumu što je za i očekivati. Olovka: Koristio sam je više nego što sam očekivao. Pisanje je glatko i precizno, ali voleo bih da ima još opcija i bolju podršku u aplikacijama van sistema.

Koristio sam je više nego što sam očekivao. Pisanje je glatko i precizno, ali voleo bih da ima još opcija i bolju podršku u aplikacijama van sistema. Baterija: Baterija traje ceo dan, što je super za savitljivi telefon. Punjenje je brzo, ali kod intenzivnog korišćenja primetio sam da se energija nekad troši malo brže nego što bi trebalo.