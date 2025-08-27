Slušaj vest

Apple je zvanično potvrdio datum sledećeg velikog događaja, koji će se održati 9. septembra 2025. godine u 19 časova po lokalnom vremenu. Događaj nosi slogan "Awe dropping" i biće održan u čuvenom Steve Jobs teatru u okviru Apple Park kampusa.

Očekuje se da će kompanija tom prilikom predstaviti novu generaciju iPhone uređaja, uključujući iPhone 17 seriju i posebno izdanje pod nazivom iPhone 17 Air. Uz novu hardversku liniju, korisnici će prvi put videti iOS 26 i njegove nove funkcije, sa posebnim fokusom na veštačku inteligenciju.

Apple logo Foto: Shutterstock

Novi dizajn za novo poglavlje iPhone-a

iPhone 17 donosi vidljivo osvežen dizajn koji nagoveštava najveću promenu u izgledu iPhone-a u poslednjoj deceniji. Posebno se ističe novi raspored kamera, inspirisan pristupom koji koristi Google Pixel serija, što predstavlja zaokret od dosadašnjeg Apple estetskog pravca.

Dizajn nije jedina novost. Apple uvodi novi softverski izgled pod imenom Liquid Glass, koji dolazi uz iOS 26. Interfejs obećava još glatkije animacije, moderniji vizuelni identitet i dublju integraciju sa novim AI funkcijama.

Foto: printscreen YT

iPhone 17 Air: lagan, tanak i futuristički

Jedan od modela koji će privući najviše pažnje jeste iPhone 17 Air, potpuno nova varijanta sa ekranom dijagonale 6,6 inča. Ovaj uređaj je dizajniran da bude najtanji i najlakši iPhone do sada, što je deo Apple-ove šire strategije usmerene ka minimalističkom dizajnu.

Iako ima manje kamera u odnosu na Pro modele, iPhone 17 Air neće praviti kompromis po pitanju performansi. Apple nastavlja svoju višegodišnju potragu za savršenom ravnotežom između estetike i funkcionalnosti, a ovaj model je korak bliže tom cilju.

Foto: Shutterstock

iOS 26 donosi naprednu veštačku inteligenciju

Apple planira da uz novu seriju iPhone-a predstavi i osveženu verziju iOS operativnog sistema. iOS 26 uvodi unapređene Apple Intelligence funkcije, među kojima se posebno ističu nove mogućnosti digitalnog asistenta Siri.

Siri sada koristi dublju analizu konteksta i ponašanja korisnika, kako bi bolje predvidela njihove potrebe i pružila brže i tačnije odgovore. Ove promene deo su šireg plana Apple-a da učini veštačku inteligenciju centralnim delom korisničkog iskustva.

Foto: Apple

Budućnost i u znaku preklopnih telefona

Apple već razrađuje naredne korake, uključujući potencijalni ulazak u tržište preklopnih pametnih telefona. Kompanija već neko vreme istražuje mogućnosti savitljivih ekrana i tanjih materijala, što bi moglo postati deo budućih modela.

Takođe, u planu je i posebno izdanje povodom 20. godišnjice iPhone-a, koje se očekuje 2027. godine. Ovaj model bi, prema najavama iz industrije, trebalo da ima zakrivljene staklene ivice i skoro neprimetne okvire, čime bi iPhone ušao u novu eru dizajna.