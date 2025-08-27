Slušaj vest

Godinama unazad Android je bio poznat po svojoj neuporedivoj slobodi kada je reč o instaliranju aplikacija sa različitih izvora. Za razliku od zatvorenijih sistema, korisnici Androida su mogli da preuzimaju aplikacije ne samo sa zvanične Google Play prodavnice već i sa alternativnih prodavnica ili direktnim instaliranjem APK fajlova, poznatim kao sideloading. Ova otvorenost je predstavljala jednu od glavnih karakteristika platforme, pružajući mogućnost i korisnicima i developerima.

Međutim, ta era bi uskoro mogla da se završi. Google je nedavno najavio veliku promenu pravila koja će zahtevati od svih developera, pa čak i onih koji distribuiraju aplikacije van Google Play-a, obaveznu verifikaciju identiteta. Ovaj potez označava značajnu promenu u načinu na koji Android pristupa instalaciji aplikacija i mogao bi da promeni ekosistem kakav poznajemo.

Foto: Shutterstock

Razlozi za uvođenje strožih kontrola

Google navodi da je cilj da se suzbije rastuća pretnja od zlonamernih i lažnih aplikacija koje ugrožavaju bezbednost korisnika. Alarmantni su podaci koji pokazuju da su sideloadovane aplikacije čak pedeset puta češće nosioci malvera u odnosu na one preuzete iz zvanične Play prodavnice. Posebno su ugrožene aplikacije koje se lažno predstavljaju kao bankarske ili druge osetljive platforme, što izaziva veliku zabrinutost.

Uvođenjem obavezne verifikacije developera Google nastoji da zaustavi širenje ovakvih opasnih aplikacija. Iako je ova mera već doprinela smanjenju prevara na Play prodavnici, nije garancija da će svi problemi biti rešeni. Nova politika ima za cilj da uvede veću odgovornost developera bez obzira na to gde se njihove aplikacije nalaze.

Foto: Shutterstock

Kako će funkcionisati nova verifikacija

Prema novim pravilima svi developeri će morati da se registruju putem Android Developer konzole, potvrđujući svoj identitet i registrujući imena paketa i sigurnosne ključeve aplikacija. Ova verifikacija će važiti za sve sertifikovane Android uređaje sa Google servisima. Google objašnjava ovaj sistem kao kontrolu pasoša na aerodromu, potvrđivanje ko stoji iza aplikacije ali bez pregleda sadržaja same aplikacije.

To znači da aplikacije koje se sideloaduju ili dolaze sa alternativnih prodavnica neće biti zabranjene ali će njihovi developeri morati da dokažu svoj identitet. Cilj je da se pronađe balans između bezbednosti korisnika i očuvanja određenog nivoa otvorenosti sistema, iako kritičari smatraju da će ova mera više zatvoriti Android ekosistem.

Foto: Shutterstock

Vremenski okvir primene

Testiranje novog sistema počinje u oktobru ove godine, dok je fazna primena planirana tokom narednih nekoliko godina. U martu 2026. pravila će početi da se primenjuju u odabranim zemljama, Brazilu, Indoneziji, Singapuru i Tajlandu, a do 2027. godine očekuje se globalno uvođenje. Ovaj postepeni pristup daje vremena developerima i korisnicima da se prilagode promenama.

Globalna implementacija pokazuje posvećenost Google-a ka povećanju bezbednosti Android korisnika širom sveta ali postavlja i pitanja o tome kako će se ekosistem dalje razvijati. Da li će developeri pronaći načine da zaobiđu sistem ili će se otvoriti novo poglavlje poverenja i sigurnosti?

Foto: Promo

Sigurnost ili otvorenost, večita dilema

Ovaj potez približava Android Apple-ovom strogo kontrolisanom ekosistemu, gde su verifikacija developera i pregled aplikacija standard. Apple je dugo hvaljen zbog bezbednosti ali je istovremeno kritikovan zbog ograničavanja korisničke slobode. Google-ova nova politika pomera granicu ka zatvorenijem sistemu.

Iako je veća sigurnost izuzetno važna, nove obaveze u pogledu verifikacije mogu označiti početak Android-ovog “zida”, udaljavanje od otvorene i fleksibilne platforme zbog koje je osvojio milione korisnika širom sveta. Budućnost slobode instaliranja aplikacija van zvaničnih kanala sada je neizvesna, a svi čekaju da vide kako će se ova promena odraziti na korisnike i developere.