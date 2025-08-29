Proverite pre nego što kliknete na “preuzmi”

Proverite pre nego što kliknete na “preuzmi”

Slušaj vest

U vremenu kada korisnici sve češće vagaju svaku potrošenu paru, Google Play Store otežava proces izbora aplikacije. Umesto konkretnih cena, korisnicima se nudi samo nejasna oznaka "kupovine u aplikaciji", što često ne znači apsolutno ništa.

Rezultat? Korisnik nema pojma koliko ga aplikacija zaista može koštati. U mnogim slučajevima ne postoji ni okvirna cena, a tamo gde je ima, ona deluje apsurdno. Kod aplikacije YouTube Music, recimo, stoji da kupovine mogu koštati između 0.05 i 999.99 dolara. Takvi rasponi više zbunjuju nego što pomažu.

Foto: Shutterstock

Transparentnost ne postoji, dok ne instaliraš aplikaciju

Najveći problem jeste to što korisnik ne može znati pravu cenu aplikacije dok je ne preuzme. Mora da je instalira, otvori, registruje se i tek tada, ako ima sreće, dođe do ekrana sa cenama pretplate ili kupovina.

Za mnoge korisnike to je gubljenje vremena. Ako odmah ne vide ono što ih najviše zanima, kolika je cena, sve češće odlučuju da aplikaciju momentalno obrišu i potraže drugu. I to ne bez razloga. Transparentnost bi trebalo da bude osnovna stvar u digitalnoj trgovini.

Foto: Shutterstock

Apple postavlja standard koji Google ignoriše

Dok Google i dalje izbegava direktno prikazivanje cena, Apple App Store nudi potpuno drugačije iskustvo. Tamo su cene jasno istaknute, korisnik odmah vidi da aplikacija košta, recimo, 4.99 dolara mesečno ili 47.99 godišnje. Nema nagađanja.

Kod istih aplikacija na Google Play-u, sve što korisnik vidi jeste raspon od 0.50 do 48 dolara. Nema pojašnjenja da li je to za mesečnu, godišnju pretplatu, dodatne funkcije ili nešto drugo. Zbog toga, Apple se sve više doživljava kao ozbiljnija i korisnicima naklonjenija platforma.

Foto: Shutterstock

Korisnici ne traže luksuz, samo osnovne informacije

Ono što frustrira korisnike nije samo nedostatak konkretnih brojki, već činjenica da to nije tehnički problem. Google već ima sve te informacije jer aplikacije moraju da ih dostave pri objavljivanju.

Zato korisnici traže promene. Žele da cene budu prikazane jasno i odmah, na istom mestu gde vide ocene i broj preuzimanja. I to ne bi bio nikakav radikalan potez, već jednostavno poštovanje korisnikovog vremena i novčanika.

Foto: Shutterstock

Google ćuti, a korisnici polako odlaze

Uprkos rastućem pritisku zajednice, iz Google-a još nema najave da će se nešto promeniti. Platforma i dalje funkcioniše po starim pravilima, kao da korisnici nemaju pravo da znaju koliko će ih aplikacija zaista koštati.

Takav stav ima svoju cenu. Sve više korisnika razmatra prelazak na konkurentske servise, ne zbog lošijeg sadržaja na Google Play-u, već zbog manjka osnovne transparentnosti. A u današnjem tržištu, to može biti presudno.