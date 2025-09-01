Slušaj vest

Tehnološki lideri Apple i Google ubrzavaju prelazak na telefone koji koriste isključivo eSIM tehnologiju, odbacujući klasične SIM kartice koje su decenijama bile standard u mobilnim uređajima. Ovaj potez nije iznenađenje za one koji prate industriju, ali za mnoge korisnike širom sveta i dalje predstavlja novost.

Google je ovaj trend potvrdio lansiranjem nove Pixel 10 serije, koja na američkom tržištu dolazi bez podrške za fizičke SIM kartice. Osim preklopnog Pixel 10 Pro Fold modela, svi ostali uređaji iz serije funkcionišu isključivo na osnovu eSIM-a.

Foto: Shutterstock

iPhone već otvorio vrata digitalnom povezivanju

Apple je još 2022. godine napravio prvi odlučan korak u ovom pravcu kada je američki iPhone 14 postao prvi model bez fizičkog SIM slota. Kompanija sada planira da istu strategiju proširi na Evropu kroz novu generaciju iPhone 17 uređaja.

Prema dostupnim informacijama, zaposleni kod evropskih distributera već su obavešteni da do 5. septembra moraju završiti obuku za rad sa eSIM modelima. Ovaj potez jasno ukazuje da će i evropski iPhone uređaji uskoro stizati bez klasičnih SIM kartica.

Foto: Shutterstock

eSIM ima svoje prednosti, ali i prepreke

eSIM omogućava brzo i jednostavno prebacivanje između mobilnih mreža bez fizičke zamene kartice, što je naročito korisno za putnike i korisnike sa više brojeva. Tehnologija omogućava aktivaciju mreže putem skeniranja QR koda, bez odlaska u prodavnicu ili čekanja na poštanske pošiljke.

Ipak, uprkos praktičnosti, eSIM još uvek nije široko prihvaćen na mnogim tržištima. U većini zemalja korisnici ga koriste samo tokom putovanja, dok kod kuće ostaju verni klasičnim SIM karticama zbog jednostavnosti i navike.

Foto: Shutterstock

Operateri usporavaju tranziciju

Jedan od glavnih razloga zašto eSIM tehnologija ne beleži bržu adaptaciju leži u politici mobilnih operatera. Mnogi od njih naplaćuju dodatne takse za aktivaciju eSIM-a, a proces registracije i podešavanja i dalje je suviše komplikovan za prosečne korisnike.

Bez pojednostavljene procedure i ukidanja dodatnih troškova, veliki broj korisnika neće biti spreman da napusti fizičke SIM kartice. Tranzicija zavisi upravo od toga koliko brzo operateri budu spremni da prilagode svoje usluge savremenim potrebama tržišta.

Foto: Shutterstock

Budućnost je digitalna

Apple i Google postavljaju industrijske standarde i ne ostavljaju dilemu u kom pravcu ide mobilna tehnologija. Uvođenje isključivo eSIM modela predstavlja jasan signal da proizvođači pametnih telefona više ne vide potrebu za fizičkim SIM slotovima.

Međutim, uspeh ove tranzicije neće zavisiti samo od tehnoloških inovacija već i od toga kako će se tržišta širom sveta prilagoditi. Bez podrške operatera i edukacije korisnika, prelazak na eSIM može ostati ograničen na najrazvijenije regije.