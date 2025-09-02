Slušaj vest

TikTok se sprema da redefiniše način komunikacije unutar aplikacije sa novom funkcijom koja će uskoro biti dostupna. Korisnici će moći da šalju glasovne poruke u trajanju do jednog minuta, kao i fotografije i video snimke. Uz to, moći će da pošalju do devet fajlova odjednom, bilo da je reč o privatnim porukama ili grupnim razgovorima, značajno proširujući mogućnosti dopisivanja.

Ipak, uvedeno je jedno ograničenje, fotografije i video snimci ne mogu biti prva poruka koju šaljete novom korisniku. Ovo pravilo ima za cilj da spreči neželjeni ili nametljivi sadržaj i obezbedi bezbedniji i prijatniji početak konverzacije.

Foto: Shutterstock

TikTok u lovu na konkurenciju

Ova novina je deo šire strategije TikToka da se približi i parira već etabliranim servisima za dopisivanje kao što su Messenger i Snapčet, koji već godinama nude slične opcije za razmenu multimedijalnih poruka. Integracijom ovih funkcija, TikTok želi da zadrži korisnike što duže u okviru svoje platforme i smanji potrebu za prelaskom na druge aplikacije.

Prošle godine, TikTok je već napravio veliki korak uvođenjem grupnih razgovora sa do 32 učesnika, čime je pokazao da želi da bude više od platforme za kratke video klipove. Dodavanjem glasovnih poruka i mogućnosti slanja fotografija i videa, TikTok nastoji da postane kompletan socijalni prostor za komunikaciju.

Foto: Shutterstock

Bezbednost mladih korisnika u fokusu

Zaštita najmlađih korisnika i dalje je prioritet TikToka. Mogućnost dopisivanja imaće samo osobe starije od 16 godina, čime se nastoji osigurati da komunikacija bude prikladna uzrastu. Korisnici od 16 do 18 godina automatski će imati aktivirane filtere koji blokiraju slike sa eksplicitnim sadržajem.

Za one starije od 18 godina predviđena je opcija da sami uključe ili isključe ovu zaštitu, čime im se daje kontrola nad sopstvenim iskustvom dopisivanja. Ove mere pokazuju koliko TikTok vodi računa o sigurnosti, ali i o slobodi korisnika.

Foto: Shutterstock

TikTok kao centralno mesto za komunikaciju

Dodavanjem glasovnih poruka i multimedijalnog sadržaja u čet, TikTok jasno pokazuje da želi da se transformiše iz aplikacije za kratke i zabavne video snimke u ključnu platformu za ličnu i grupnu komunikaciju.

Ovo proširenje funkcija podstiče korisnike da ostaju povezani unutar same aplikacije bez potrebe za prebacivanjem na druge servise. TikTok tako gradi dublju povezanost sa svojom zajednicom i podstiče dužu interakciju.

Foto: Shutterstock

Šta ovo znači za budućnost TikToka

Nove mogućnosti dopisivanja stavljaju TikTok u trku sa najvećim igračima na tržištu društvenih mreža. Kombinovanjem prepoznatljivog video sadržaja sa robusnim alatima za komunikaciju, platforma postaje privlačnija i funkcionalnija za korisnike.

Kako TikTok nastavlja da inovira, korisnici mogu da očekuju bogatije i raznovrsnije iskustvo koje spaja zabavu i značajnu društvenu interakciju. Ova strateška promena mogla bi da promeni način na koji milioni ljudi svakodnevno komuniciraju, čineći TikTok nezaobilaznim delom digitalnog života.