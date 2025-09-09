Slušaj vest

Poslednjih nedelja društvene mreže su preplavljene pričama o navodnoj Instagram funkciji koja bi korisnicima otkrila ko najčešće posećuje njihov profil. Ova tako zvana “stalker notifikacija” probudila je radoznalost mnogih, ali istina je da takva opcija ne postoji.

Instagram nikada nije zvanično najavio ni testirao alat koji prati posete profilu izvan ograničenih uvida koje već nudi. Provereni izvori i stručnjaci jasno potvrđuju da je “stalker notifikacija” samo još jedna internet zabluda, jedna od mnogih lažnih tvrdnji koje brzo kruže bez ikakvog osnova.

Zašto je glasina postala viralna

Ideja da saznate ko vas prati na mreži je primamljiva i budi radoznalost korisnika. Objave koje obećavaju pristup ovim “tajnim” informacijama brzo postaju viralne jer korisnici žele da provere da li je istina. Nažalost, to često vodi ka preuzimanju sumnjivih aplikacija koje navodno imaju ovu funkciju, ali zapravo ugrožavaju privatnost i bezbednost.

Te aplikacije traže pristup osetljivim podacima ili dozvolama koje mogu ugroziti korisnike. Instagram upozorava da ne treba verovati aplikacijama koje tvrde da otkrivaju “stalkere”, jer su to prevara. Istina je da Instagram zbog tehničkih i sigurnosnih razloga ne dozvoljava ovako detaljno praćenje.

Šta Instagram zapravo pokazuje

Iako ne postoji opcija za “stalker notifikacije”, Instagram pruža ograničene informacije o interakcijama na profilu. Možete videti ko je pregledao vaše Story-je u roku od 24 do 48 sati, pratiti gledaoce tokom Live prenosa i pratiti angažovanje kroz lajkove, komentare i praćenja. Ove funkcije daju dobar uvid u to ko komunicira sa vašim sadržajem, ali ne i u sve posete.

Sve što ide izvan ovih informacija obično uključuje nepouzdane aplikacije koje funkcionišu van Instagramovog sistema. Takvi alati ne samo da su netačni, već mogu predstavljati ozbiljan sigurnosni rizik. Korisnici bi trebalo da se oslone isključivo na zvanične funkcije Instagrama i budu skeptični prema tvrdnjama o tajnom praćenju.

Prava briga: Deljenje lokacije

Iako je priča o stalker notifikacijama laž, stvarna zabrinutost vezana je za Instagramovu funkciju deljenja lokacije. Izveštaji pokazuju da, ukoliko korisnici nisu pažljivo podesili privatnost, aplikacija može deliti njihovu trenutnu lokaciju sa pratiocima. Ovo može biti rizično, posebno ako je lokacija javno dostupna ili deli široka publika.

Deljenje lokacije može poboljšati korisničko iskustvo, ali takođe otvara pitanja bezbednosti i kontrole nad ličnim informacijama. Instagram korisnici treba redovno da proveravaju i prilagođavaju podešavanja privatnosti kako bi bili sigurni šta dele i ko može da vidi njihove podatke.

Kako da ostanete bezbedni na Instagramu

Najbolja zaštita od lažnih glasina i rizika za privatnost jeste informisanost i aktivno upravljanje podešavanjima naloga. Ignorišite viralne tvrdnje o “tajnim” funkcijama ako nisu potvrđene zvanično. Izbegavajte instaliranje aplikacija koje obećavaju pristup privatnim podacima, jer često služe za prevare.

Umesto toga, fokusirajte se na jačanje svoje privatnosti kroz kontrolu ko može da vidi vaše objave, Story-je i lokaciju. Redovno menjajte lozinku i uključite dvofaktorsku autentifikaciju radi dodatne sigurnosti. Informisani i oprezni možete uživati u Instagramu bez rizika od prevara i ugrožavanja svojih podataka.