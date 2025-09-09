Slušaj vest

OVDE PRATITE UŽIVO APPLE-OV DOGAĐAJ





19:25 Još novih satova

Apple Watch SE donosi osnovne funkcije i prednosti Apple Watch-a po najpristupačnijoj ceni, dok Apple Watch Ultra predstavlja vrhunski sportski i avanturistički sat. Ultra se besprekorno pretvara iz sportskog sata koji vam pomaže da trenirate za trku, u pametni sat kojim možete platiti kafu, pa sve do zdravstvenog monitora koji prati vaše vitalne funkcije.

Predstavljena je nova generacija Apple satova

19:23 Najtanji, najudobniji sat

- Predstavljamo Apple Watch Series 11. To je naš najtanji i najudobniji sat do sada, a uz to i još izdržljiviji. Sve počinje sa našim vlasničkim IonX staklom, najčvršćim u industriji. Potom nanosimo specijalni Apple-ov keramički premaz koji na atomskom nivou prodire kroz staklo, čineći ga znatno tvrđim. Rezultat je sat koji je dva puta otporniji na ogrebotine, savršen za svakodnevnu upotrebu i izazove aktivnog načina života.

Sa cellular konekcijom, Apple Watch omogućava da ostanete povezani čak i kada telefon nije uz vas. Serija 11 sada uključuje i najnoviju 5G tehnologiju. Novi 5G modem i arhitektura antene poboljšavaju performanse i pružaju još širu pokrivenost, a uz to su i energetski efikasniji, trošeći manje baterije za mobilnu mrežu. Na samom startu, mnogi od naših najvećih partnera među operatorima podržavaće 5G na Apple Watch-u.

Serija 11 dolazi sa watchOS 26, donoseći nove funkcije i inteligentne opcije, kao i elegantan novi dizajn. Nova watch face Flow koristi brojeve od “liquid glass”-a kako bi prelamali vrtloge boja na prelep način. Tu je i Exactograph, moderno tumačenje tradicionalnog regulatornog časovnika koje odvaja sate, minute i sekunde za precizno merenje vremena.

Serija 11 takođe dolazi sa sveobuhvatnim setom zdravstvenih funkcija, uključujući praćenje srca, sluha, menstrualnog ciklusa, mentalnog zdravlja i još mnogo toga. A sada idemo i korak dalje u inovacijama kada je zdravlje u pitanju — uvodimo nove funkcije za praćenje zdravlja srca i sna.

19:15 Predstavljena nova era AirPods-a

Za one koji imaju originalne AirPods Pro, razlika je kao dan i noć, jer je ova aktivna redukcija buke četiri puta efikasnija. AirPods Pro 3 su obavezna nadogradnja, sa bežičnim performansama slušalica i dizajnom koji staje u džep. Još više uklanjaju pozadinsku buku tokom svakodnevnih putovanja.

Bez obzira koje ste slušalice ranije koristili, sa AirPods Pro 3 dobijate najbolju aktivnu redukciju buke na svetu među bežičnim in-ear modelima. Funkcija Transparency omogućava da čujete svoju okolinu, a sada i sopstveni glas i glasove ljudi oko vas zvuče prirodnije nego ikada.

Apple je predstavio novu seriju AirPods

"Kako bismo olakšali povezivanje sa ljudima oko vas, donosimo magiju AirPods-a i u način na koji komunicirate preko jezika, uz pomoć uživo prevoda, pokretanog Apple Intelligence-om. Sada, kada razgovarate sa nekim ko govori drugi jezik - recimo dok istražujete pijacu u inostranstvu - AirPods Pro će vam pomoći da ih razumete na jeziku koji vam najviše odgovara. Jednim jednostavnim gestom aktivira se live translation: prevodi, na primer, španski, dok ANC smanjuje jačinu glasa sagovornika, kako biste se lakše fokusirali na prevod" - rečeno je na događaju.

19:03 Dizajn, dizajn, dizajn

Foto: Printscreen



Događaj je počeo navođenjem Džobsove filozofije o dizajnu.

- U Apple-u je dizajn oduvek bio temelj onoga što jesmo i onoga što radimo. Za nas, dizajn nije samo to kako nešto izgleda ili kakav je osećaj kada ga koristiš. Dizajn je i način na koji nešto funkcioniše. Ova filozofija vodi sve što radimo, uključujući proizvode koje ćemo danas predstaviti i iskustva koja oni donose - najavio je Tim Kuk.