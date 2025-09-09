Slušaj vest

Apple je upravo predstavio najtanji iPhone do sada: novi iPhone Air. Uprkos ultra-tanKom dizajnu, uređaj ima ekran od 6,5 inča sa ProMotion 120 Hz, dostiže 3.000 nita maksimalne osvetljenosti i zaštićen je sa Ceramic Shield 2 sa prednje i zadnje strane, uz titanijumski okvir, što, kako Apple navodi, čini uređaj izdržljivijim od bilo kojeg prethodnog iPhone-a. Boje uključuju space black, cloud white, light gold i sky blue.

U srcu iPhone Air nalazi se A19 Pro čip sa šestojedrnim CPU-om i petojedrnim GPU-om, zajedno sa novim Apple N1 čipom za bolju bežičnu povezanost, podržava Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i unapređeni C1X modem, koji je dvostruko brži od prethodnog C1. Apple ga opisuje kao najefikasniji iPhone ikada napravljen.

Što se kamera tiče, iPhone 17 Air donosi 48MP Fusion Camera sistem, koji kombinuje više objektiva u jedan svestrani modul, pružajući vrhunski kvalitet fotografija bez dodatne zapremine.