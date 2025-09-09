Slušaj vest

Serija 17 najbolja je do sada, nema sumnje, tvrde iz Apple-a, a na eventu koji je predstavljao svetsku premijeru uređaja dotakli su se i cena.

- Svi novi modeli počinju sa 256 GB memorije, a ukoliko ti treba više prostora za fotografije, video snimke, aplikacije i uspomene, postoji mogućnost nadogradnje. iPhone 17 počinje od 799 dolara, zadržavajući istu odličnu cenu. iPhone Air počinje od 999 dolara, dok iPhone 17 Pro počinje od 1.099 USD - ista cena kao i prošlogodišnji 256 GB iPhone 16 Pro - rečeno je na događaju.

Po prvi put, iPhone 17 Max nudi i konfiguraciju sa 2 TB memorije.

- Tu su i fantastične ponude od Apple-a i naših partnera, uključujući popust od 1.100 USD kada zameniš bilo koji iPhone 13 Pro ili noviji, bez obzira na stanje uređaja. Takođe, linija iPhone-a počinje od samo 599 dolara sa iPhone 16E - kažu iz Apple.

Prednaručivanje za sve nove modele počinje ovog petka, a uređaji će biti dostupni od 19. septembra.

- Ovi modeli iPhone 17 Pro predstavljaju najnaprednije Pro modele koje smo ikada napravili, a nova linija iPhone-a označava najveći skok u razvoju iPhone-a do sada - zaključeno je na događaju.