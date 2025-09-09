Slušaj vest

Apple opisuje iPhone 17 Pro kao svoj „najnapredniji iPhone ikada“, a hardver to zaista potvrđuje.ređaj uvodi novi sistem termalnog menadžmenta sa vapor chamber-om koji održava stabilne performanse, dok A19 Pro čip pruža 40% bolje performanse u odnosu na iPhone 16 Pro. Nadogradnje izdržljivosti prate ostatak linije, sa Ceramic Shield 2 staklom sa prednje i zadnje strane i titanijumskim okvirom, što povećava otpornost na udarce i ogrebotine.

Kamera je u centru pažnje: prvi put sve tri zadnje kamere imaju 48 MP, uključujući telefoto objektiv sa većim senzorom i ultraširoku kameru sa poboljšanom rezolucijom. Prednja Center Stage kamera sada nudi 18 MP za oštrije selfije i video pozive, a novi Fusion kamera sistem koristi kombinaciju optičke i softverske obrade slike za vrhunski kvalitet fotografija čak i u slabom svetlu. iPhone 17 Pro podržava 4K video snimanje, Dolby Vision HDR, Action mode i napredne funkcije computational photography, što ga čini idealnim za profesionalne fotografe i video kreatore.

iPhone 17 Pro dolazi u bojama Cosmic Orange i Deep Blue, sa modernim dizajnom zadnje ploče poznatim kao “plateau”, koji osim estetike, poboljšava disipaciju toplote i omogućava veću bateriju. Na prednjoj strani nalazi se novi Ceramic Shield tube sa sedmoslojnim anti-refleksnim premazom koji smanjuje odsjaj i poboljšava čitljivost ekrana u jakom svetlu. Ekran od 6,7 inča sa ProMotion 120 Hz pruža glatke animacije i visoku responsivnost, dok 3.000 nita maksimalne osvetljenosti čini ekran vidljivim i na suncu.

iPhone 17 Pro je prvi iPhone sa A19 Pro čipom sa šestojezgrenim CPU-om, šestojedrnim GPU-om i poboljšanim neural engine-om, koji omogućava brže izvođenje lokalnih velikih jezičkih modela, naprednih AI funkcija i gejming sa hardverski ubrzanim ray tracing-om. Sa eSIM-only konfiguracijom, uređaj pruža poboljšanu autonomiju baterije, dok sistem Adaptive Power Mode i optimizacije iOS 26 dodatno produžavaju trajanje baterije.

Memorija počinje od 256 GB, a po prvi put je dostupna i 2 TB verzija za korisnike kojima treba ogroman prostor za fotografije, video i aplikacije. Uređaj podržava Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i C1X modem, za brzu i pouzdanu bežičnu konekciju.

Sve u svemu, iPhone 17 Pro kombinuje vrhunske performanse, profesionalne kamere, izdržljivost i elegantan dizajn, predstavljajući najveći skok u razvoju iPhone-a do sada.